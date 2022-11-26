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【CLEAN UPプロジェクト】湘南ベルマーレ×ジェイエーアメニティーハウス 秦野駅周辺でゴミ拾いイベントを実施

［株式会社ジェイエーアメニティーハウス］


神奈川県を中心に約2万1,500戸の賃貸アパート・マンションの管理・JAパーキングネットの運営を手がけ、入居率98.8％（※2022年10月末現在）を維持する株式会社ジェイエーアメニティーハウス（本社：神奈川県平塚市、代表取締役社長：今井洋一）は、CSR活動の一環として、株式会社湘南ベルマーレと共同開催で秦野駅周辺のゴミ拾いイベントを実施いたします。

CLEAN UPプロジェクト


【イベント内容】
秦野・平塚エリアにお住まいいただいているご入居者様限定で、秦野駅周辺のゴミ拾いをおこないます。
当日は株式会社湘南ベルマーレからクラブOBの猪狩佑貴氏と石原直樹氏、クラブマスコットのキングベル一世が参加いたします。
参加者には参加特典として「タオルマフラー」と「コラボステッカー」をプレゼントいたします。

開催日　：2022年12月3日（土）8：30～9：30
開催場所：秦野駅周辺
応募資格：秦野・平塚エリアの当社管理物件にお住まいいただいている方
15組限定　（※1組5名まで）
応募締切：2022年11月23日（水）
応募方法：お配りしているチラシの二次元コードよりご応募いただきます。

【参加特典】
タオルマフラー（ウェーブ）＋コラボステッカー
さらに、抽選で2名様に選手サイン入り公式戦プラクティスシャツをプレゼント


【会社概要】
【株式会社ジェイエーアメニティーハウス】
本社：神奈川県平塚市八重咲町3-3
代表者：代表取締役社長　今井　洋一
設立：1999年10月
資本金：1億1000万円
事業内容：賃貸アパート・マンションの管理・運営、賃貸アパート・マンションの斡旋・仲介、コインパーキングの管理・運営、JAパーキングネットの管理・運営、売買事業、建設事業
U　R　L：https://www.ja-amenityhouse.co.jp

▼ＪＡグループ神奈川が運営する賃貸物件の募集サイト「JAホームネット」
https://www.ja-home.net/
▼ＪＡグループ特化型月極駐車場ポータルサイト「JAパーキングネット」
https://www.ja-parking.net/
▼投資・収益物件情報専用サイト
https://www.ja-amenityhouse.net/
▼公式Instagramアカウント
https://www.instagram.com/ja_amenityhouse_official/
▼公式Twitterアカウント
https://twitter.com/ja_amenityhouse
▼公式TikTokアカウント
https://www.tiktok.com/@ja_amenityhouse_official

【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ジェイエーアメニティーハウス　賃貸企画課　担当：織田
TEL：046-220-1250　Email:reception@ja-amenityhouse.com

企業プレスリリース詳細へ （2022/11/26-12:16）

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