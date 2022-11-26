［株式会社ジェイエーアメニティーハウス］



神奈川県を中心に約2万1,500戸の賃貸アパート・マンションの管理・JAパーキングネットの運営を手がけ、入居率98.8％（※2022年10月末現在）を維持する株式会社ジェイエーアメニティーハウス（本社：神奈川県平塚市、代表取締役社長：今井洋一）は、CSR活動の一環として、株式会社湘南ベルマーレと共同開催で秦野駅周辺のゴミ拾いイベントを実施いたします。



CLEAN UPプロジェクト





【イベント内容】

秦野・平塚エリアにお住まいいただいているご入居者様限定で、秦野駅周辺のゴミ拾いをおこないます。

当日は株式会社湘南ベルマーレからクラブOBの猪狩佑貴氏と石原直樹氏、クラブマスコットのキングベル一世が参加いたします。

参加者には参加特典として「タオルマフラー」と「コラボステッカー」をプレゼントいたします。



開催日 ：2022年12月3日（土）8：30～9：30

開催場所：秦野駅周辺

応募資格：秦野・平塚エリアの当社管理物件にお住まいいただいている方

15組限定 （※1組5名まで）

応募締切：2022年11月23日（水）

応募方法：お配りしているチラシの二次元コードよりご応募いただきます。



【参加特典】

タオルマフラー（ウェーブ）＋コラボステッカー

さらに、抽選で2名様に選手サイン入り公式戦プラクティスシャツをプレゼント





【会社概要】

【株式会社ジェイエーアメニティーハウス】

本社：神奈川県平塚市八重咲町3-3

代表者：代表取締役社長 今井 洋一

設立：1999年10月

資本金：1億1000万円

事業内容：賃貸アパート・マンションの管理・運営、賃貸アパート・マンションの斡旋・仲介、コインパーキングの管理・運営、JAパーキングネットの管理・運営、売買事業、建設事業

U R L：https://www.ja-amenityhouse.co.jp



▼ＪＡグループ神奈川が運営する賃貸物件の募集サイト「JAホームネット」

https://www.ja-home.net/

▼ＪＡグループ特化型月極駐車場ポータルサイト「JAパーキングネット」

https://www.ja-parking.net/

▼投資・収益物件情報専用サイト

https://www.ja-amenityhouse.net/

▼公式Instagramアカウント

https://www.instagram.com/ja_amenityhouse_official/

▼公式Twitterアカウント

https://twitter.com/ja_amenityhouse

▼公式TikTokアカウント

https://www.tiktok.com/@ja_amenityhouse_official



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジェイエーアメニティーハウス 賃貸企画課 担当：織田

TEL：046-220-1250 Email:reception@ja-amenityhouse.com



企業プレスリリース詳細へ （2022/11/26-12:16）