プロゲーミングチーム「IBUSHIGIN」とのパートナーシップ連携も発表!



再春館システム株式会社(本社:東京都港区 代表取締役:西川正明、以下 再春館システム)が運営するeスポーツチーム「Saishunkan Sol 熊本」(サイシュンカン ソル クマモト)は、2023年7月より開幕する「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」の1stステージに出場する選手4名が決定しましたことをお知らせいたします。





参戦2年目となった「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2022」では、前季から大きく飛躍し準優勝の結果を収めることができました。ストリートファイター6で新たなシーズンを迎える2023シーズンでは、昨季を超える結果を収められるよう、チーム一丸となって闘ってまいります。

2023シーズンも温かいご声援をよろしくお願い申し上げます。



■「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」に関する最新情報はこちら

https://sf.esports.capcom.com/



◆「Saishunkan Sol 熊本」 選手コメント



【ネモ選手】

■リーグへの意気込み

SFL2023はSF6初のSFLとなり、どのキャラクターやどのチームが強いかもまだ解らず手探り状態でのスタートとなります。まずは新作タイトルを楽しみつつ、チーム皆で協力して優勝を狙います。

■ファンの皆さまへ

今季はIBUSHIGINともパートナーシップを交わし、新体制でSFL2023に挑みます。今年もSS熊本を応援宜しくお願いします。







【Shuto選手】

■リーグへの意気込み

去年は惜しくも準優勝という結果で悔しくも学びのある2022年でした。その経験を活かしSFLのタイトルが新しくSF6になりましたが、1年目から去年以上に全力で取り組み今度こそは優勝を勝ち取りたいです。

■ファンの皆さまへ

今年もグランドファイナルで皆さんに会えることを楽しみにしています。SS熊本の応援よろしくお願いします!





【ひぐち選手】

■リーグへの意気込み

今年のリーグはタイトルも変わりどんな展開になるかわからないと思いますが、しっかり適応して勝利していきたいと思います。また、タイトルが変わる時期は僕を含めた若い世代にとって真価が問われる時だと思いますので、その点もしっかり意識しながらチームのみんなと共に優勝を目指していこうと思います。

■ファンの皆さまへ

去年は初めてグランドファイナルでみなさまの前で試合をすることができとても嬉しかったです!もう一度あの舞台で戦いたいと思っておりますので、今年も全力で頑張ります!今年もSS熊本の応援よろしくお願いします!





【ササモ選手】

■リーグへの意気込み

初めてのSFLという大舞台で、始まる前から既に緊張しています。選んでくれた皆に感謝を姿で見せれるよう、今まで以上に全力で立ち向かおうと思っています。よろしくお願いいたします。

■ファンの皆さまへ

今年から、SS熊本の一員として参加することになりました。不束者ですが、今までSS熊本を応援してくださっていた皆様に、今まで以上に好きになってもらえるように頑張ります。応援よろしくお願いいたします!







◆プロゲーミングチーム 「IBUSHIGIN」とのパートナーシップ連携について

「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」を共に闘うササモ選手のレンタル加入と併せて、「Saishunkan Sol 熊本」とプロゲーミングチーム「IBUSHIGIN」はeスポーツシーンの活性化、若手選手の活躍の機会創出、そしてeスポーツを通した地方創生へ向けてパートナーシップを締結いたしました。



「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」期間中、以下の内容を中心に相互で盛り上げを図って参ります。

1.両チーム所属選手同士のスパーリングの実施

2.「IBUSHIGIN」内での選手間競争を経た2ndステージへの参戦選手決定

3.実施イベントへの相互盛り上げ



この他にも、eスポーツシーンの活性化を目指して様々な取り組みに共に挑戦して参ります。



◆「Saishunkan Sol 熊本」について



2021年夏、eスポーツを通して「熊本」にとってなくてはならない存在でありたいという想いから、再春館システム株式会社を運営母体として「Saishunkan Sol 熊本」は誕生しました。チーム名にある「Sol(ソル)」はラテン語で「太陽」を意味しており、eスポーツを通して熊本を照らせるような存在になりたい、という想いが込められています。

参戦2シーズン目となった「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2022」では、飛躍の準優勝を遂げ、勢いを増した「Saishunkan Sol 熊本」。今季初の戴冠を目指し、チーム一丸となって闘います。



■「Saishunkan Sol 熊本」公式Twitter

https://twitter.com/saisys_esports

■YouTube「再春館システムeスポーツチャンネル」

https://www.youtube.com/channel/UCtzfuqt5jHrmmL_TpGdl0wQ



◆再春館システム株式会社について

グループ企業 再春館製薬所の企業理念「より良い製品とより良いサービスで、お客様のご満足を追求し、末永いおつきあいをいただくこと。」この考えが当社の根幹にもあり、お客様との接点からのリテンション/リピート(継続)を大事にして参りました。ここで培ったノウハウ、フレームワーク、システムソリューションをすべての企業様へ展開しています。海外事業も展開しており、再春館システムベトナムとしてハノイ、フエの2拠点があります。



■設立:1985年2月26日

■事業内容 :通販/CRM支援、システムインテグレーション、セキュリティソリューション、ビジネスアウトソーシング、海外事業

■再春館システムURL:https://www.saishunkansys.com/

■所在地

東京本社:東京都港区高輪 4-10-58

熊本事業所:熊本県熊本市中央区帯山4-17-1

関西事業所:大阪府大阪市西区江戸堀1-18-35 肥後橋IPビル4F



◆プロゲーミングチーム「IBUSHIGIN」について



2019年にFPSゲームのクランとして設立された「いぶし銀」

福島県をeスポーツで盛り上げていきたい。福島の魅力を世界に伝えたいという思いから、2022年に株式会社アスピロンドを運営母体とし新たに「FUKUSHIMA IBUSHIGIN」として生まれ変わりました。「Saishunkan Sol 熊本」とのパートナーとなり、今季のストリートファイターリーグでの優勝へ貢献できるよう精一杯頑張ります。



■「FUKUSHIMA IBUSHIGIN」公式Twitter

https://twitter.com/ibsg_jp

■YouTube「IBUSHIGIN」

https://www.youtube.com/channel/UCT8y63MMLOShraETifYk4CA



◆株式会社カプコンについて

1983年の創業以来、ゲームエンタ-テインメント分野において数多くのヒット商品を創出するリーディングカンパニー。代表作として「バイオハザード」、「モンスターハンター」、「ストリートファイター」、「ロックマン」、「デビル メイ クライ」などのシリーズタイトルを保有しています。本社は大阪にあり、米国、イギリス、ドイツ、フランス、香港、台湾およびシンガポールに海外子会社があります。

http://www.capcom.co.jp/



◆ストリートファイターリーグについて

大ヒット対戦格闘ゲーム『ストリートファイター』シリーズを使用した、日本最高峰の公式チームリーグ戦です。

2018年より始まり、2021年シーズンには、企業8社がチームオーナーとなり、4人1組のチームを編成してリーグへ参画する「チームオーナー制」を導入。

シリーズ最新作『ストリートファイター6』で開催される2023年シーズンは大会規模を拡大、合計9チームがリーグへ参画し、激戦を繰り広げます。

大会ルールもさらにブラッシュアップ。「1stステージ」と「2ndステージ」から構成される「2ステージ制」で開催。「2ndステージ」上位チームが「プレイオフ」へ進出し、さらに勝ち上がったチームが決勝大会「グランドファイナル」へ駒を進め、日本最強の座をかけて戦います!

「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」は、「CAPCOM Fighters JP」の公式YouTube、Twitchチャンネルにて、全節オンラインライブ中継を配信いたします!



■CAPCOM eSports公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@CapcomFightersJP

■CAPCOM eSports公式Twitchチャンネル

https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp

■CAPCOM eSports 公式Twitter

https://twitter.com/CAPCOM_eSports



◆ストリートファイター6について



■商品名:ストリートファイター6

■ジャンル:対戦格闘

■CEROレーティング:C

■プラットフォーム:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steam

■公式サイト:https://www.streetfighter.com/6/

■プレイ人数:1~2人(オフラインの場合)|2~16人(オンラインの場合)

■発売日:2023年6月2日(金)

■価格:

スタンダードエディション

■PS5

パッケージ 税込:8,789円

ダウンロード 税込:7,990円

■PS4

パッケージ 税込:8,789円

ダウンロード 税込:7,990円

■Xbox Series X|S

ダウンロード 税込:7,990円

■PC(Steam)

ダウンロード 税込:7,990円

デラックスエディション

■PS5

ダウンロード 税込:10,490円

■PS4

ダウンロード 税込:10,490円

■Xbox Series X|S

ダウンロード 税込:10,490円

■PC(Steam)

ダウンロード 税込:10,490円

アルティメットエディション

■PS5

ダウンロード 税込:12,490円

■PS4

ダウンロード 税込:12,490円

■Xbox Series X|S

ダウンロード 税込:12,490円

■PC(Steam)

ダウンロード 税込:12,490円

※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格となります。

■コピーライト:

(C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.



※本リリース内容は日本国内向けの情報です。

※記載の内容は予告なく変更する場合があります。



