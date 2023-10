[株式会社EBRU]

期間中にはEARMINDをカスタムオーダーができる特別企画を開催、リユースレザーを使ったフリーワークショップも同時開催



株式会社EBRU(本社:東京都荒川区、代表取締役:佐藤 怜)は、10/20(金)から29(日)の期間、DESIGNART TOKYO2023に初参加をいたします。「Bespoke」をテーマに音楽とアート、カルチャーを楽しむ今までになかったワイヤレスイヤホン「EARMIND(イヤーマインド)」が丁寧なクラフトワークで作られる工程を展示し、カスタムオーダーも可能な特別なイベントとなります。







「EARMIND」のアートを纏い、音を奏でるジュエリー 「Sound art piece(サウンドアートピース)」は、アーティスト・職人のクラフトワークによって一点ずつ作られる、アート作品を身に着けることのできるワイヤレスイヤホンです。

アートやカルチャーを通じて自分を表現する喜びをユーザーに届けるとともに、アーティストや職人の持続可能な制作とアート・音楽といった文化芸術が永続する社会を目指すブランドです。

イベントでは、多様な伝統工芸や、継がれるべき町工場の技によって創られたサウンドアートピースを展示し、制作工程を披露します。自然光が美しく入る本イベントの会場となるヘアサロンに併設されたギャラリースペースで、手に取って聴きながら楽しむことができます。

「Bespoke Sound art piece」と名付けられた本イベント。「ビスポーク」は、テーラードと同様に注文服を表す言葉であり、元は「be spoke」、「話をしながら」を意味します。イベントでは、触れて楽しむことができる美術品であるサウンドアートピースを体験していただくために、展示に合わせた音声ガイドをご用意しました。制作工程や制作ストーリーをお好みのサウンドアートピースで聴くことができます。







イベント詳細

【入場】無料

【開催日】2023年10月20日(金) から29日(日)

【時間】11時−19時

【会場】ヘアサロン「SCENT」

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前3丁目7-11 若木ビル1F

東京メトロ「外苑前駅」2a口 徒歩9分

東京メトロ「表参道駅」A2口 歩10分

【DESIGNART TOKYO EARMIND紹介ページ】

https://designart.jp/designarttokyo2023/exhibitions/3813/





ワイヤレスイヤホンをビスポークする





期間中は限定ワークショップを開催します。Be spoke(話をしながら)の題の通りに、一人ひとりのご要望をお伺いしながら、クラフトワークで生み出される一点もののアートピースを選んで、通常大量生産が前提のワイヤレスイヤホンでは考えられない、高級テーラードの様に好みに合わせてオーダーすることができます。

さらに、サウンドアートピースの付属アクセサリーであるバッテリーチャージャー専用革カバー、レーベルタグをお好きなカラーで受注を承ります。イヤホン本体だけでなく、付属品も実際に触れて選ぶことで、より自分好みのスタイルを余すことなく追及できます。一点ずつ丁寧につくられるEARMINDだからこそ叶えることのできる、ワイヤレスイヤホンをビスポークする、というDESIGNART TOKYO 2023での限定企画です。



Bespoke menu

□アートピース(フェイスプレート部)※14種類から

□シェル ※28色から

□バッテリーチャージャーレザーケース ※8色から

□レーベルタグ ※8色から



ABOUT DESIGNART TOKYO







DESIGNART TOKYOは「INTO THE EMOTIONS ~感動の入口~」をコンセプトに、2017年にスタートしたデザイン&アートフェスティバルです。世界屈指のミックスカルチャー都市である東京を舞台に、世界中からインテリア、アート、ファッション、テクノロジー、フードなど、多彩なジャンルをリードする才能が集結し、都内各所で多彩な展示を開催します。



各展示を回遊しながら街歩きが楽しめるこのイベントは、気に入ったらその場で購入可能な作品が多いのも大きな特徴。また会期中、国内外のクリエイティブ関係者がが交わることで想像を超えた化学反応が生まれ、新しいプロジェクトに発展したり、期待のホープが世の中に羽ばたくきっかけになることも少なくありません。



サスティナビリティが常識になり、「つくる責任 つかう責任」が問われるなか、クリエイティブなものづくりは、これからの社会を支える原動力です。日々の暮らしに、長く愛せるデザイン&アートで潤いを。東京の街全体がミュージアムになるDESIGNART TOKYOは、そんなかけがえのない出会いや感動をボーダーレスにつないでいきます。



7年目となる今年のテーマは「Sparks ~思考の解放~」。

大きく変化した社会の中で、自身の中で生まれた発見や思考を開放するような、斬新なクリエイションが東京の街に集結します。



誰でも楽しめるフリーワークショップ・ヘアサロンとの特別コラボ





誰でもご参加いただける、EARMINDの端革でヘアゴムかブレスレットのどちらかお好きなアイテムを作るフリーワークショップも同時開催。

ラグジュアリーメゾンの端革をリユースして作られるEARMINDのサスティナブルな付属アクセサリー。それでも生み出す過程で端革が生まれます。今回はヘアサロンを会場としたご縁から、EARMINDで使われているハイクオリティなリユースレザーのヘアアクセサリーとブレスレットを作るワークショップをぜひお楽しみください。



Free workshop

【日時】10/20 (Fri) - 10/29 (Sun) 11:00 - 19:00

会期中は常時ワークショップ受付

【料金】無料

【ワークショップ詳細】https://earmind.art/blogs/news/designart2023



今回のイベントの舞台となる、ワタリウム美術館すぐ近くに所在し、木目と光が美しい空間をつくる「SCENT」は、ライフスタイルがより楽しく豊かになるように、小さなギャラリーを併設したヘアサロンです。一人一人に合わせた髪型を提案しながら、ギャラリースペースでは様々な展示を随時行っているため、素敵なヘアスタイルと共に文化的な刺激をお楽しみいただけます。

イベント期間中の20日(金)~23日(月)限定のイベントスペシャルメニューをご用意。美術館でアートを鑑賞し、サウンドアートピースを楽しみ、ヘアカットで新しい自分と出会う、そんな素敵な一日はいかがでしょうか。





SCENT スペシャルメニュー

【期間】10月20日(金)~10月23日(月)

【施術内容】ヘアーカット<¥6600>されたお客様に、 イタリアオーガニックブランド Oway Quick Treatment 超音波施術<¥2750分> をプレゼント致します。







尚、施術の際は、ご希望日時を公式サイトのLINEよりお知らせ下さい。

【公式サイト】https://scent.salon/



美術大学の工芸科をルーツにもつ創業メンバー







EARMINDを運営する株式会社EBRUは、金沢美術工芸大学の工芸科を卒業した3名で運営されています。大学時代から多様な工芸技術を用いたアートユニット「EbRu」としても活動をしてきた3名は、大学卒業後、一度は進学や就職でファッション、特殊メイク、陶磁器という別々の分野で経験を積みます。各現場で、市場の縮小や後継者不足、さらに素晴らしいものづくりをしているにも関わらず、作り手に利益が還元されない厳しい現実を目の当たりにした3名は、再び集結し「株式会社EBRU」を創業。

欧州最大規模のファッションコンペ「International talent support」でワイヤレスイヤホンを題材にした作品での受賞をきっかけに、音楽のみならず、アート、ファッションという異なるジャンルを一度に楽しむ、従来とは全く異なるデバイスであるサウンドアートピースを誕生させました。

音響機器としての性能へのこだわりはもちろんのこと、株式会社EBRUのメンバー3名自身もアーティストであるため、作り手に寄り添いながら企画から開発・生産・販売を一貫して行っています。



文化芸術の継続発展をテーマにブランド運営をする株式会社EBRU





音楽・アートを始めとした文化芸術領域をより社会に広め、アーティストや職人の社会的・経済的問題を解決することをビジョンに活動をしている株式会社EBRU。事業化が難しい分野での創業にもかかわらず、創業直後の2021年5月に株式投資型クラウドファンディングFUNDINNOで1,400万円の資金調達に成功しました。



EARMINDは、これまでに日本テレビ系列の「ぶらり途中下車の旅」、TOKYO MX「news FLAG」、VOGUE JAPAN、WWD JAPAN、装苑ONLINE、繊研新聞、岩手日報、北國新聞…と多くのメディアに取り上げられています。

メディアのみならず数々のアワードでの受賞やプログラムにも採択。さらに当社代表である佐藤 怜は2021年 「スタートアップビジネスプランコンテストいしかわ」で女性起業家受賞、2022年には「WWD NEXT LEARDERS2022」に選ばれました。また東京都が主催するスタートアップ支援プログラムの「APT Women」にも採択されています。

美術大学出身という異色の3名が立ち上げたイヤホンブランド「EARMIND」はスタートアップ、メディア、ファッションと多くの業界からの共感と支持を集めています。



□ 株式会社EBRU 東京都荒川区東日暮里6-17-6 ふらっとにっぽり5階イデタチ東京内オフィス1

□ 株式会社EBRU オフィシャルサイト:https://www.ebru.jp/



EARMIND 製品ラインナップ









販売価格(税込)

【Time passage】 84,000円

【BEARK OF DAWN】 79,000円

【Argent】 90,000円

【URUSHI Creatures】 270,000円

【Antique stamps】 63,000円

【Swing】 54,000円





製品仕様





【SoC】 Qualcomm QCC3040

【Version】 Bluetooth V5.2

【通信周波数範囲】 2.402GHz-2.480GHz

【通信距離】 障害物のない状態で最大10m

【プロファイル】 A2DP,AVRCP,HFP,HSP

【コーデック】 SBC,AAC,aptX, aptX adaptive



【ドライバー】 ダイナミック型6.5mm 30Ω±4.5(15%)

【音圧レベル】 98±3dB

【再生周波数特性】 20HZ~20KHZ

【定格出力】 2mW

【連続再生時間】 音楽再生時間7H(70%音量), 通話時間4H



【イヤホン充電時間】 約1.5 時間

【充電ケース充電時間】 約2時間

【TYPE-C 電源入力】 5V/1A

【充電ケース寸法】 75.5mm(L)* 49.5mm(D) * 55mm(H)



