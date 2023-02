[THE CLINIC]

THE CLINIC 統括院長就任に伴う“診療枠拡大”のお知らせ



脂肪吸引・注入に特化したサービスを全国5院で展開する脂肪専門の美容外科 THE CLINIC グループ(本院所在地:東京都港区西麻布)。同グループの統括院長に、福岡院院長の志田 雅明 医師 が就任しました。統括院長は、THE CLINIC の所属ドクター全体のリーダー役です。ドクター陣への技術指導はもちろん、グループ全体の運営をマネージメントする立場にあります。入職6年の志田医師は異例のスピードでこの要職に抜擢。これを機に、東京の本院でも志田医師の診療がスタートします。そこで今回は、彼のこれまでの実績や人となりについて、改めてご紹介したいと思います。













志田医師の経歴・実績は?



志田医師は、2017年にTHE CLINIC グループに入職。翌2018年から現在まで、福岡院の院長を務めています。当グループに入職する以前は、約10年間、一般病院の外科医として勤務し、胃がん・大腸がん・乳がんなどの手術を1,000例以上手掛ける、がん治療のスペシャリストとして活躍しました。その造詣は高く評価されており、2016年には日本外科学会のYoung investigator award を受賞したほどの逸材です。外科医としてのこうした優れたポテンシャルは、当グループ入職後、脂肪吸引によるボディデザインや脂肪注入といった分野で大きく花開きました。











抜擢の背景には3年連続の快挙が



元々ポテンシャルの高いドクターではありましたが、入職からわずか6年で統括院長に抜擢された背景には、2020年以降、3年連続でTHE CLINIC アワードに選ばれた実績があります。THE CLINIC アワードとは、グループ全体の業績に最も貢献したスタッフに年に1度だけ贈られる賞です。業績に貢献できるということは、当然手術の件数が多く、ゲストの満足度も高いこと、つまり治療の質が高いことを裏付けています。また、5年にわたって福岡院の運営を取り仕切ってきたマネジメント力やリーダーシップも高く評価されました。ゲスト、スタッフの双方からの信頼が厚く、今、最もノリに乗っているドクターと言えます。

今回の抜擢を受け、志田院長はこう語ります。「身に余る評価ですが、この期待にしっかり応えていく決意です。今後は組織全体の理念を踏まえた上で、仲間たちの成長もサポートしていきます」。

統括院長就任を機に、ホームグラウンドの福岡のほか、東京での診療もスタートします。THE CLINIC グループの若手のホープに、ぜひご期待ください。





----------------------------------



【志田統括院長就任記念メニューのご案内】

現在、THE CLINIC 東京院、福岡院では、志田統括院長就任を記念して、特別セットメニューをご案内中です。はじめてご利用される方はもちろん、過去に当院で施術を受けてくださった方にもご利用いただけます。ぜひこの機会にご検討ください。





※施術は自由診療です。





▼特設サイトはこちら▼

https://www.theclinic.jp/feature/campaign-shida/?utm_source=press&utm_medium=202302_shida



----------------------------------

【THE CLINIC について】

THE CLINICは、脂肪吸引、脂肪豊胸、脂肪注入によるエイジング治療など、脂肪を活用する美容施術に特化した美容外科クリニックです。「整形美から自然美へ」をコンセプトに、人工物を使わないナチュラルな美しさを追求したサービスをご提案いたします。クリニックは、東京・名古屋・大阪、広島、福岡の全国5院で展開。脂肪吸引・注入の技術指導クリニックでもあり、他院の美容外科や一般病院の形成外科の医師を対象とした、技術指導セミナーも定期的に開催しています。



代表:大橋 昌敬

統括院長:志田 雅明



公式HP

▶︎ ︎https://www.theclinic.jp/?utm_source=press&utm_medium=202302_shida



公式インスタ

▶︎ ︎https://www.instagram.com/theclinic_jp/



公式LINE

▶︎ ︎https://liny.link/r/1575503327-vjR3OLmw?lp=4V9hSx



