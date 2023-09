[ネクストモード株式会社]

ネクストモードは株式会社Tooと2023年9月28日(木)にオンラインで共催セミナーを開催いたします。



この度、ネクストモード株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:里見宗律、以下「ネクストモード」https://nextmode.co.jp/ )は株式会社Too(本社:東京港区、代表取締役社長:石井剛太 )と2023年9月28日(木)にオンラインで共催セミナーを開催いたします。







組織内のMacと利用するSaaSのID管理の統合を考えてみませんか?





リモートワークが浸透しつつある昨今、従業員の入退社時の手続きや、社用PCの管理・SaaSのID管理を課題に感じているIT担当者の方も多いのではないでしょうか?

今回のウェビナーでは、IT・情シス担当者の方に向けて、クラウド型ID・アクセス管理(IDaaS)ソリューション「Okta Workforce Identity Cloud(Okta WIC)」と、Appleデバイス管理ソリューション「Jamf」の導入で実現できる世界をご紹介いたします。

このセミナーは、ネクストモード株式会社と株式会社Tooの共催セミナーです。



セミナー概要





タイトル:Okta×Jamfで実現する柔軟な働き方~ オンボーディングの苦悩解消とMac管理のベストプラクティスを考える ~

日時:2023年9月28日 16:00~17:00

参加費:無料 (視聴には事前登録が必要です)

場所:Zoom

※時間は約60分です。お気軽にご参加ください。

共催:株式会社Too / ネクストモード株式会社



こんな方におすすめ





・従業員入退社時のデバイス周りやアカウント周りの対応に苦慮している

・リモートワーク下におけるデバイス資産管理方法について知りたい

・社内で様々なSaaSを使っているが、ID管理に課題を感じている

・社内のデザイナー・エンジニア向けのMacを管理できていない

・OktaやJamf製品の導入・運用を検討している



登壇者





■ ネクストモード株式会社 久住陽介

・フルリモートワークを支えるSaaSとデバイス選定

・セキュアなSaaS活用のためのID管理について

■ 株式会社Too 福田 弘徳

・Appleデバイス管理のデファクトスタンダード Jamf

・企業のMac導入の現状とデバイス管理のベストプラクティス



会社概要





■ 株式会社Too

TooはこれまでAppleの正規販売代理店として、国内のAppleデバイスの利用をリードしてきました。Macの取り扱い実績は、38年間に亘ります。2022年に日本で初めてAppleと、最も高度な付加価値を提供するパートナーとして、Apple Authorized Enterprise Reseller(AAER)として契約締結しました。Appleのエコシステムを深く理解し、専門知識と堅実なサービス実行体制をもって円滑な導入サポートと最適な利用体験を提供することで、Mac・iPadの法人利用を拡大していきます。

会社名:株式会社Too

代表者:代表取締役社長 石井剛太

本社所在地:東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル

URL:https://www.too.com

■ ネクストモード株式会社 (Nextmode, Inc.)

ネクストモードは「クラウドであたらしい働き方を」というビジョンを掲げ、NTT東日本とクラスメソッドが設立したジョイントベンチャーです。2年連続*で日本において最も多くの新規顧客へOkta製品を販売したことが評価され、「Reseller New Business of the Year」を受賞しました。どうしたら快適に働けるかを実証するショールームとして、オフィスを持たず全社員がリモートワークをしています。お客さまが本来取り組むべきクリエイティブな業務にさらに向き合えるよう、働く環境のクラウド化を当社が体験したノウハウと共にAWSとSaaSでトータルサポートしていきます。*2021年度,2022年度

会社名:ネクストモード株式会社

代表者 : 代表取締役社長 里見 宗律

本社所在地: 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー26階

事業内容 : クラウド(AWS、SaaS等)に関する設計、構築、運用、監視

オフィシャルサイト :https://nextmode.co.jp/

ブログ: https://info.nextmode.co.jp/blog

公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/@nextmode

X(旧:Twitter):https://x.com/Nextmode_Inc

