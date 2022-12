[DFSグループリミテッド]

2023年1月1日から3日まで、ファッション、ビューティーの各種福袋が勢ぞろい。





店内には、おめでたいイベントや縁起の良いアイテム、心づくしのギフトが盛りだくさん。

うれしいことがいっぱいの2023年の幕開けをお祝いしましょう!

お得にショッピングができるこの機会に是非お立ち寄りください。





<福袋プロモーション>

売り切れる前にゲットしてください。

◆日時:2023年 1月1日~1月3日 販売





<福引を回して運試し>

おいしいお菓子と幸運を引き寄せましょう!定価商品と福袋を各1点お買い上げで、お菓子、トートバッグ、琉球ガラスなどの素敵な賞品がその場で当たる、福引に参加していただけます!*

◆日付:2023年1月1日~3日(レシートの日付は、2022年12月26日から2023年1月3日まで有効です)





<お正月ラッフル>

新年の運試し!定価商品のお買い上げで、ラッフルチケット(抽選券)を差し上げます。抽選で、高級バッグ、革製品、沖縄のお菓子などが当たるチャンスです!

◆日時:2023年1月1日 11:00AM、1:00PM、3:00PM、5:00PM





<沖縄伝統の太鼓パフォーマンスと琉球獅子舞>

沖縄伝統の太鼓演奏と沖縄伝統の獅子舞をお届けします。圧巻のパフォーマンスをぜひ体感してください。

◆日時:2023年1月1日~1月2日 サブエントランス8:30AM メインエントランス10:00AM





<琉球風水志シウマさん>

琉球風水の開運術を活かして、1年の運気をアップしていただけます。

◆日時:2023年1月2日 1:00PM、3:00PM、5:00PM





<島田秀平さん>

手相占い芸人としてお馴染みの島田秀平さんがT ギャラリア 沖縄 by DFSに登場です!

◆日時:2023年1月3日 1:00PM、3:00PM





<フードトラック>

Tギャラリアに温かい食事やスイーツ、飲み物まで各種フードトラックが出店!ご来店の際はパスタ、ステーキ丼、香港スタイルのエッグワッフルなどのメニューをチェックして。

◆日付:2022年12月26日~2023年1月9日





<先着で沖縄のお菓子のプレゼント>

ご来店いただいた方、先着で沖縄の伝統的なお菓子をプレゼント致します。

◆日時:2023年 1月1日~1月3日 8:30AM







