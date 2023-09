[東洋化成株式会社]





創設から9年目を迎えた国内最大級のアナログレコードのイベント『レコードの日 2023』のアンバサダーがPUNPEEさんとハナレグミさんに決定致しました。

さまざまに変化していく父と娘の12年間を描いた物語で大反響の相鉄東急直通記念ムービー『父と娘の風景』の楽曲、『タイムマシーンにのって/家族の風景』が7inchでリリースされることを記念して、今年のレコードの日はPUNPEEさんとハナレグミさんのダブルアンバサダー体制となりました。



そして毎年恒例のアンバサダー企画としてスペシャルインタビューを掲載。

今回の楽曲に関するエピソードを交えながら、お互いのルーツやアナログレコードとの向き合い方を語っていただいた貴重な対談内容となっております。



お二方のスペシャルインタビューはこちらから!

https://record-day.jp/comment/special_interview_2023/



インタビュー/文:DJサモハンキンポー

写真:沼田学

撮影協力:Manhattan Records



【イベント概要】

■イベント名:レコードの日 2023

■公式サイト:https://record-day.jp/

■主催:東洋化成株式会社

■開催概要:2023年11月3日(金・祝)の午前0時より、レコードの日にエントリーされたアナログレコードを一斉に店頭・オンラインショップなどで販売開始といたします。

ネット販売、予約受注に関する制限は設けておりません。

■本件に関するお問い合わせ先:レコードの日事務局/東洋化成株式会社

■MAIL:info@record-day.jp



【PUNPEE プロフィール】



(Photo by Takeshi Shinto)

ラッパー/プロデューサーとして、2009年に自身のグループPSGでの1st アルバム『David』を発表。

RedbullのTVCM、TBS系水曜日のダウンタウンのOP、アニメ作品「オッドタクシー』の劇伴音楽を担当するなど、幅広く活動。

宇多田ヒカル「光 -Ray of Hope MIX-」のオフィシャルRemixを担当し、同楽曲は米iTunes総合チャートで第2位を記録。

2022年12月に、前作「The Sofakingdom」の付録的位置付けであり、対になるような作品「Return of The Sofakingdom」を発表。そして、そして2023年3月、相鉄東急直通記念ムービー『父と娘の風景』の楽曲「タイムマシーンにのって/家族の風景」を発表した。この楽曲は、相鉄線と東急線を“つなぐ”にちなんで、制作された。

しかしまぁ、大事なのは今後である。P



【ハナレグミ プロフィール】



永積 崇のソロユニット。

1997年、SUPER BUTTER DOG でメジャー・デビュー。

2002年夏よりバンドと併行して、ハナレグミ名義でソロ活動をスタート。

これまでに8枚のアルバムをリリース。2022年より弾き語りで全県ツアーを開催中。

「サヨナラCOLOR」「家族の風景」など、数々の名曲を生み出し、

その深く温かい声と抜群の歌唱力で多くのファンから熱い支持を得ている。

http://www.hanaregumi.jp/



