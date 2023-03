[株式会社ジェイアール東海ホテルズ]

新横浜駅直上のホテルアソシア新横浜で楽しむ「新横浜線」開業&新横浜駅発「のぞみ491号」新設。1964年の開業から今を知る新横浜駅の発展年表パネル装飾や記念宿泊プランの販売も!



ホテルアソシア新横浜(横浜市港北区、総支配人 加柴 一巳)は、2023年3月18日(土)に実施されるダイヤ改定で、東海道新幹線下り新横浜駅発「のぞみ491号」が新設され、相鉄・東急の直通線「新横浜線」が開業することと、2023年4月1日にホテルが開業15周年を迎えることを記念して、期間限定のロビー装飾や宿泊プランの販売を行います。





2008年4月1日に開業したホテルアソシア新横浜は、今年4月1日に開業15周年を迎えます。

この節目の年に実施されるダイヤ改定で、東海道新幹線下り新横浜駅発「のぞみ491号」が新設され、相鉄・東急の直通線「新横浜線」が開業することをお祝いするとともに、これまでホテルをご利用いただいた多くのお客様への感謝と、新横浜という街がこれから多くの皆様をつなぐ拠点となるよう願いを込めて、プロモーションを実施します。







【ダイヤ改正記念ロビー装飾】

期間:3/18(土)~6/30(金)※延長の可能性あり

1.パネル展示)新横浜駅の変遷と発展年表

ホテル10階ロビー、チェックインカウンター前に、1964年の開業から現在までの新横浜駅の変遷を記した年表パネルを展示します。パネルの説明は、少しずつ増加してきた海外のお客様にも伝わるよう英語と日本語で表記しています。

※パネルサイズ:縦1.9m×横2.7m

※協力:JR東海・新横浜町内会

2.動画)新横浜駅の変遷と発展

2階ホテル入り口および10階ロビー入り口のサイネージで、年表パネルにも使用している画像をアレンジした動画と、JR東海・JR西日本・阪急・相鉄・東急各社のCMを放映します。







【「のぞみ491号」新設記念宿泊プラン】

「のぞみ491号」新設記念の宿泊プランは、2階グランドキヨスクでも使える1,000円分クーポン付きで、早朝に出発されるお客様にもオススメ。

※宿泊プランは、のぞみ491号ご乗車以外のお客様でもご予約いただけます。

○期間:3/18(土)~

○内容:宿泊料金にキュービックプラザ店舗で使える500円券×2枚を含みます。

○料金:モデレートダブル1泊1名様14,300円~

https://www.associa.com/syh/stay/















【ホテル開業記念宿泊プラン&オリジナル耐熱ボトル】

開業15周年を記念して販売するホテルオリジナル耐熱ボトルが付いた宿泊プランを販売します。

当ホテルでは、プラスチック削減の取組みとして、4月1日(土)から順次客室に設置していたペットボトルを廃止し、各階にウォーターサーバーを、客室にはウォーターピッチャーを設置します。

滞在中のご利用はもちろん、ご旅行の後も「マイボトル」のあるひと時を楽しんでいただけるよう、15周年記念商品は、オリジナル耐熱ボトルにしました。

○期間:4/1(土)~

○内容:宿泊料金にオリジナル耐熱ボトル1本を含む。

○料金:モデレートダブル1泊1名様15,900円~

https://www.associa.com/syh/stay/



ホテルアソシア新横浜は、「15年の感謝 つなぐ これからも」~Journey to the next stage~をコンセプトに、開業15周年記念バッジをスタッフが着用し、1年を通じてお客様に感謝を伝えてまいります。







