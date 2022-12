[株式会社MAHALO]

〈Wedding life designer Natsu.〉・HOTEL THE KNOT YOKOHAMA・REGALOのトリプルコラボレーションが実現



〈Wedding life designer Natsu.〉が横浜でのウェディング体験をトータルプロデュース!REGALO とHOTEL THE KNOT YOKOHAMAのトリプルコラボレーションが実現いたしました。





株式会社Mahalo(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:松井裕香、以下 Mahalo)が展開するヘアサロン「REGALO RESORT」がHOTEL THE KNOT YOKOHAMA(住所:神奈川県横浜市)にて〈Wedding life designer Natsu. 〉が手掛ける今までにないファッション感覚の花嫁スタイルWEDDINGプランに合わせコラボレーションウェディングのヘアコーディネート提供。2022年12月13日から三者によるセットでの提案をスタートいたしました。









■THE KNOT YOKOHAMAのウェディングについて

2022年11月24日から予約受付スタートした、一日一組限定でおふたりオリジナルのウェディングが実現出来ます。スイートルームでゆっくりと過ごしウェディングパーティーを楽しむ宿泊ウエディング。







■REGALO×KNOT WEDDING STYLE

横浜の中心に位置する THE KNOT を舞台に〈Wedding life designer Natsu.〉によるウェディングプランREGALOのトップスタイリストによる憧れの花嫁ケアスタイルをセットでご提案いたします。完全オリジナルのコラボレーションウェディングプランにより、ファッション性が高く世界に一つだけの花嫁スタイルを横浜より発信。このコラボレーションチームによりデザイン性だけでなく、心を込めたハートフルな一日を共にクリエイトしていきます。フルな日を共にクリエイトしていきます。





【お客様特典】

REGALOのお客様がご成約された場合、新郎新婦様へ



・REGALOのトップスタイリストによる花嫁ヘアスタイリング

・会場費:10万円OFF

・スイートルーム宿泊費:半額でご提供

・ゲストのヘアSETをREGALOの担当へご依頼できます

※9:00以降の予約。ウエディング1ヶ月前にはご予約をお願いいたします















■「Wedding life designer Natsu.」 プロフィール









JULIA'S ROSE(ジュリアスローズ):ウェディングライフデザイナー Natsu.

ウェディングプランナーの経歴 22 年。大学在学中ウェディングの世界に焦がれ 完全オートクチュールのウェディングの世界へ飛び込む。『ふたり』にどこまでも向き合い、 寄り添うからこそ生まれる世界にただひとつのウェディングを作りたい その想いと共に 2004 年に独立。ジュリアスローズを立ち上げる。

当日まででなく 結婚式が終わった後もおふたりの人生を見守り、 寄り添って生きる人生に自分の幸せの在り方を感じウェディングプランナーからウェディングライフデザイナーと改名。

創り上げる過程から全てを大切に、Natsu. のチームがフルサポートします。





■REGALO RESORT(レガロリゾート)の概要







Mahaloを代表するトップヘアサロン【技術力の高さから世代 fashionのジャンルも幅広く支持】

女性スタッフ100%、メディアでも活躍する実力派サロン。それぞれの"可愛い"をくみ取り理想を叶えます。

確かな技術、似合わせセンス、豊富なメニューで自分史上最高なヘアスタイルを日常に落とし込みます





■「株式会社Mahalo」の概要

すべての人へ「トキメキ」と「イロドリ」をVISIONに掲げ、女性の人生を輝かせ明るい未来を創る。

ゲストにも仲間にも自分にも。

人生の楽しみを提供し続けられる会社を目指す〈女性社員100%企業〉



女性活躍の事業・教育を積極的に推進。

2022年「Forbes WOMAN AWARD 従業員100名以上1000名以下の部 企業総合ランキング

経営トップ実行力ランキング1位をダブル受賞。



■ 会社概要

社名 株式会社Mahalo

http://mahaloresort.co.jp

代表者 代表取締役 松井 裕香

所在地 神奈川県横浜市西区南幸2丁目20番2号共栄ビル4F

設立 2009年5月9日

事業内容 美容サロン運営・企画全般、サロン向けコンサルティング事業・商品開発販売事業



