日本とLAを拠点とするShopify Plus Partner(ショッピファイ プラス パートナー)、株式会社GO RIDE(横浜市西区みなとみらい3-7-1 WeWork Ocean Gate Minatomirai、代表取締役:平島東洋)は、日本事業者向けShopify Subscription APIを使用した開発アプリ『Go Sub』の新規機能公開いたしました。





■Go Subアプリの特徴

日本語・英語完全対応



サブスクアプリの移行サポート(ペイメントゲートウェイの移行は別途ご相談ください)



Shopify Plus パートナーであるGO RIDEが日本向けに考案・開発ローカライズ



ご要望に合わせたデザインや機能のカスタマイズ



マーチャント様へ導入前、導入後のアプリサポート



使いやすい直感的なUI



すでにあるストア上の商品をサブスク用購入オプションをアプリ上で一括追加可能











<アプリ詳細・ダウンロードはこちらから>

https://apps.shopify.com/go-subscride?locale=ja









【マイページカスタマイズ機能紹介】

マイページのカラーカスタマイズ機能を追加いたしました!

お客様のアカウントページの契約詳細のセクションのカラーをアプリ管理画面から変更できるようになりました。

アプリ管理画面>設定ページ>カラー設定ページから下記項目のカラーを自由に設定いただけます。

ボタンカラー



ボタンテキストカラー



アイコンカラー



ステータスバーカラー



テキストボタンカラー



モーダルテキストカラー



モーダルバックグランドカラー







こちらの機能でよりサイトデザインに合ったカラーにできるようになりました!





【Multi Currency機能紹介】

1つのストアで複数の通貨で契約が作成できる機能を追加いたしました!

Shopifyマーケットを設定しているストアでは、複数の通貨で契約が作成が可能になり、商品の変更、追加、プラン変更等は契約された通貨で行われるようになりました。





例えば、お客様がUSDでサブスクの商品を購入すると、その後契約の商品を変更・追加、プラン変更する際に、価格がUSDで表示され、計算されます。

同じストアにて、他のお客様がJPYで契約を作成されると、契約を変更する際に、価格がJPYで表示され、計算されます。

複数国展開するストアでは便利な機能になっています。

(契約の通貨は、Shopifyマーケットの設定でお客様の国により決定されます。)







【プラン詳細】







■スタータープラン インストール無料



2% のサブスク販売手数料

すべての機能が利用可能



お試しストア様向け



サブスクリプショングループ設定の作成が無制限



サブスクリプション注文件数が無制限



テストモードのShopify ペイメントt販売手数料が無料











■プレミアムプラン $39/月



0.5% のサブスク販売手数料

すべての機能が利用可能



サブスクリプショングループ設定の作成が無制限



サブスクリプション注文件数が無制限



テストモードのShopify ペイメント販売手数料が無料









■開発

開発ストアのみ



すべての機能が利用可能













【アプリ機能】

プランに関わらず、下記アプリ内機能をご利用いただけます。ぜひご利用ください。



商品ページに簡単に定期購入オプション追加



Shopify ペイメント必須



Shopify ディスカウントクーポン対応



商品・バリエーション毎に複数のサブスクサイクル登録(例:◯日毎、◯週間毎、◯ヶ月 毎、◯年毎等)



初回限定割引



購入回数に基づく割引設定



分析機能およびデータ管理

サブスク契約管理

サブスク顧客管理



ダッシュボード内で見れるデータ

総契約数

アクティブ契約数

サブスク売上合計

月次経常収益

1契約あたりの平均売上

解約率

収益ベースの解約率



サブスク契約のCSVエクスポート



フィルターでの顧客検索機能

名前

苗字

メールアドレス

サブスクリプショングループ

タグ(複数のタグを追加して検索することができます。)

契約ステータス

売上金額(最小~最大)



お客様への通知メールの設定

サブスク開始・更新・キャンセル

クレジットカード決済失敗

次回注文〇日前予告



商品・サイクルのスワップ



Online Store 2.0のテーマが必須



お客様がサブスク契約をキャンセルするまでの最小限の注文回数の設定



管理画面からマーチャント様がサブスクの代理注文が可能



商品ページ定期ボタンのカラー変更



解約アンケート



マイページでお客様ご自身ができること

契約内容確認(商品、価格、初回注文日、次回注文日、お届け先住所、クレジットカード変更)

サブスクのキャンセル 一時停止 / 再開

クレジットカード情報の変更

お届け日時、配送プランの指定、変更

サブスクスキップ

配送先住所の変更

商品、商品オプションの変更



サブスクリプションBOX



ネクストエンジンとの連携



Shopify Flowとの連携











アプリに関するご相談やあなたのストアに特化した新たな機能を追加したい場合も、ご相談を受け付けております(追加開発費用については別途ご相談となります)。







お気軽にご連絡ください。



<お問合せ・ご相談はこちらから>

https://goriderep.com/#contact_us



<ダウンロードはこちらから>

https://apps.shopify.com/go-subscride?locale=ja







【導入事例】



◎株式会社GO RIDE「SOL MATCHA」 https://solmatcha.com/(英語・アメリカ市場向けEC)







【株式会社GO RIDEについて】



GO RIDEは日本とLAで展開するShopifyエキスパートです。ShopifyでのEC構築を中心に、ローンチ後のデジタルマーケティング、Shopifyアプリ開発、システム連携も含め、クライアントサクセスのため長期にわたるパートナーとなることを目標としています。ビジネス戦略立案から運用サポートまでワンストップで支援し、共に並走し続けます。



所在地:〒220-0012 横浜市西区みなとみらい3-7-1 WeWork Ocean Gate Minatomirai



代表取締役:平島東洋



事業内容:ECサイト制作、WEBサイト制作、デジタルマーケティング、アプリ開発



URL: https://goriderep.com/ja/



お問い合わせ: https://goriderep.com/ja/#contact



