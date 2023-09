[株式会社椿本チエイン]

物流センターや製造工場の保管・搬送・ピッキング作業の効率化を実現



株式会社椿本チエイン(本社:大阪市北区、社長:木村 隆利)は、3次元マテハンシステム「T-AstroX (アストロクス) 」を、10月1日より新発売いたします。









「T-AstroX」は、搬送台車が単独で床と棚間を自在に走行するマテハンシステムです。入庫から保管、出庫、ピッキングまで幅広い工程を担うことが可能です。

搬送台車が商品を作業者の手元まで運んでくる「Goods to Person」方式を採用しており、作業者の負担軽減や作業ミス低減による省人化を実現。さらに、天井空間を有効活用すると同時に、搬送台車と保管エリア、走行エリア、ピッキングエリアをモジュール化することにより、お客さまの事業拡大や物量変化に応じて増設・拡張が可能なシステムとなっています。

当社は、1917年創業以来、機械部品から搬送システムまで、幅広い領域で世界中の「動く」を支え続けてきました。マテハンビジネスでは、搬送・仕分け・保管など「モノと情報の流れ」を的確、スムーズにコントロールし、お客さまの生産性向上、環境負荷低減に寄与するソリューションを提供しています。

現在、社会課題となっている2024年問題や人手不足の解消に向けて、「T-AstroX」が物流センターや製造工場などの物流工程の自動化に貢献します。



1.T-AstroXの特長



(1)Goods to Person

T-AstroXは、商品が作業者の手元まで台車で運ばれてくる「Goods to Person」方式のシステムです。

・台車は、床と棚間を前後、左右、上下を自律走行します。最小システム(ワークステーション3間口と保管棚、台車で構成)で、1時間当たり最大1200台の台車が作業者の手元へ商品を搬送。

・定点作業による作業者の負担軽減、ピッキング等の作業ミス低減など作業の効率化、生産性の向上に加え、自動化レベルが向上。

・人と台車の作業エリアを区分することにより、安全性が向上。









(2)荷姿を選ばない保管形態

商品が入ったケースを移載トレイに載せてハンドリングするため、入荷・保管の際に専用ケースへの移し替えが不要。

折りたたみ式仕様のコンテナ(オリコン)はもちろん、段ボールなど様々な形態、サイズでの保管が可能です。















(3)高密度保管(ダブルリーチ方式採用)

ダブルリーチ機構を搭載することで、棚の手前と奥に保管することが可能です。













(4)自社開発・自社設計によりフレキシブルに対応

製品企画から開発、設計まで一気通貫。自社設計の強みを生かし、柔軟かつスピーディな対応はもちろん、お客さまに最適なソリューション提案を実現します。







(5)充実のメンテナンス体制

365日24時間体制のコールセンターにより、万一の設備停止にも全国のサービス拠点から迅速に対応します。





2. 仕 様

























3.用途

物流センターや製造工場の

保管、搬送、ピッキング装置として

4.価格・納期

都度見積り

5.販売計画

2024年度:4システム

2027年度:6システム

6.発 売 日

2023年10月1日











*T-AstroXの製品情報はこちらから

https://www.tsubakimoto.jp/materials-handling/products/t-astrox





