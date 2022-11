[DASHING DIVA JAPAN株式会社]

DASHING DIVAとサンリオが初コラボ!人気キャラクターたちと一緒にお出かけ♪



「貼るだけ、簡単ジェルネイル」を実現し、キレイを目指す全ての人に寄り添うネイルブランド “DASHING DIVA(ダッシングディバ)”は、この度、2022年11月8日(火)より、サンリオと初コラボし、「DASHING DIVA × サンリオキャラクターズ」シリーズ全6種類を、ブランドEC(https://dashingdiva.jp/)をはじめ、全国のバラエティショップ等で発売を開始いたします。







韓国で絶大な人気を誇る、ネイルブランド「DASHING DIVA」は、貼るだけ、簡単ジェルネイルをテーマに、ネイル業界に新たなトレンドをつくりあげているネイルシール・ネイルチップのパイオニアブランドです。デザインのみならず、世界特許を取得した構造で地爪へのフィット感をはじめとする、使い心地の良さも魅力の一つです。

世界特許取得のジェルネイルブランド 「MAGIC PRESS(マジックプレス)」や、”半硬化”タイプのセミキュアジェルネイルシールブランド「glaze(グレーズ)」、リアルジェル成分100%で、密着感、光沢感が違うジェルネイルシールブランド「GLOSS(グロス)」を展開しています。





今回、各ブランドから2種類、全部で株式会社サンリオの6人気キャラクターたちがデザインされたジェルネイルが、DASHING DIVA初コラボとして登場することになりました。







■「DASHING DIVA × サンリオキャラクターズ」商品詳細



特設サイト:https://dashingdiva.jp/pages/サンリオキャラクターズ-dashing-diva







MAGIC PRESS(マジックプレス)





商品名:MAGIC PRESS(マジックプレス)「Sweet&Lovely」「Bitter&Cool」





発売日:2022年11月8日

価格:1,320円(税込)





累計5千万個を売り上げた大人気の「MAGIC PRESS(マジックプレス)」からは、マイメロディとクロミのデザインが登場いたします。



マイメロディの「Sweet&Lovely」は、ハート型のフレンチにひょっこり顔を覗かせたマイメロディと、3Dのぷっくりハートがラブリーなネイルです。今、韓国でも大人気なクロミのデザイン「Bitter&Cool」は、クー

な細めのブラックフレンチに、存在感抜群のクロミのお顔が“逆フレンチアート”に見えるのがポイントで、ぷっくり3Dドクロがビターなネイルです。





「MAGIC PRESS(マジックプレス)」は、特別な技術は不要で、硬化や乾かす必要もないジェルネイルチップなので、誰でも簡単に貼るだけで自分の好きなキャラクターとお出かけできます。





また、「MAGIC PRESS(マジックプレス)」は爪の形に自信がない方や、気分で爪の形を変えてみたいという方に理想の形が手に入れられる、と注目されています。全8種類あるシェイプの中から、今回は、スクエアの角をおとした自然で快適な仕上がりの“ラウンド型”が採用され、爪が整って見え女性らしさを演出してくれます。





<<MAGIC PRESS POINT!>>

・︎貼るだけ、特別な技術は不要。硬化や、乾かす必要もないジェルネイルチップ

・︎TPOに合わせて簡単着せ替え可能

・︎軟質素材で長さの調節ができる (爪切り使用可能)

・︎爪のダメージを低減、簡単に除去

・︎アジア女性の爪に最適化されたサイズや形 (アジア女性 700名の爪を調査!)

・︎もっと柔らかく、もっと薄く、軽やかな着用感







glaze(グレーズ)





商品名:glaze(グレーズ)「FLUFFY SKY」「CLASSIC RIBBON」





発売日:2022年11月8日

価格:1,650円(税込)









ジェルランプで硬化するタイプのセルフネイルシール「glaze(グレーズ)」からは、サンリオキャラクター大賞で人気No.1、今年で20周年を迎えたシナモロールと、ハローキティのデザインが、キャラクターの世界観をグラフィックで表現して登場します。





シナモロールの「FLUFFY SKY」は、虹色のわたあめのようなグラデーションに、お空をイメージしたふんわり柔らかな淡いブルーとラブリーなシナモンが可愛いネイル。ハローキティの「CLASSIC RIBBON」は、ハローキティと言えば真っ赤なリボンというように、リボン柄をアクセントに、カラーはクラシカルなレッドをシアーに仕上げ、オトナな女性でも普段使いできる“エモかわいい”デザインです。





また「glaze(グレーズ)」ならではのぷっくりとしたネイルの厚みは、3段階のエイジング技術で作られた「DOME EFFECT」で、見た目の高級感と地爪の凸凹をカバーしてくれ、セルフで完成度の高いサロンクオリティのジェルネイルを楽しめます。





<<glaze POINT!>>

・︎セミキュアジェルネイルシールの技術で、よりジェルネイルに近い完成度!

・︎ぷっくりとした厚みは、3段階のエイジング技術で作られた「DOME EFFECT」で

見た目の高級感と地爪の凸凹をカバー

・︎優れた光沢感とスクラッチに強いしっかりしたネイル

・︎豊富なカラーとトレンテディなアート

・︎専用ランプでより楽にサロン級のネイルを楽しめる







GLOSS(グロス)





商品名:GLOSS(グロス)「Find me」「Catch me」





発売日:2022年11月8日

価格:1,210円(税込)





リアルジェル成分100%で、密着感、光沢感が違うジェルネイルシール「GLOSS(グロス)」からは、幅広い年齢層からファンの多いポムポムプリンとポチャッコが登場します。



ポムポムプリンの「Find me」は、淡い黄色に“かくれんぼ”をしているようなポムポムプリンと仲間たちがキュートで、ピンクと濃いめの黄色がアクセント。ポチャッコの「Catch me」は、爽やかな淡いグリーンに顔を出すポチャッコと一緒に遊んでいるような仲間たちが可愛い、淡いブルーと濃いめのグリーンがアクセントなネイルです。



キャラクターたちの足あとや見え隠れするキュートな後ろ姿など、ご自身で好きなデザインを好きな指に乗せて楽しんでいただくことができます。「GLOSS(グロス)」は、DASHING DIVA独自の新テクノロジーを採用し、優れた品質で、柔らかい感触や高光沢を実現しています。





<<GLOSS POINT!>>

・︎柔らかい感触、高光沢のリアルなジェルネイルシール

・︎DASHING DIVA独自の新テクノロジーを採用

・︎100%硬化済みの革新的なジェルネイルシール

・︎色やグリッター、ストーンアートなどの多様なデザイン









About DASHING DIVA





韓国で絶大な人気を誇る、ネイルブランド「DASHING DIVA」。貼るだけ、簡単ジェルネイルをテーマに、ネイル業界に新たなトレンドをつくりあげているネイルシール・ネイルチップのパイオニアブランド。デザインのみならず、世界特許を取得した構造で地爪へのフィット感をはじめとする使い心地の良さも魅力の一つ。世界中の様々な人へ向け、多様な“キレイ” に寄り添い、新たな変化を導く魅力的な人々を応援。毎日、服装を変えるように、ネイルも気分やシチュエーションで楽しんでもらうことを目指した豊富なバリエーションは、多くのファンを魅了しています。

公式HP https://dashingdiva.jp/

公式Instagram https://www.instagram.com/dashingdivashop/





☆使い方はこちら☆

https://dashingdiva.jp/pages/how-to



(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L634149





