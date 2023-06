[株式会社KYU]

新製品の先行発売とお得なキットの発売ならびにプロデューサー 菅本裕子(ゆうこす)によるトークショーを行います。



株式会社KYU(所在地:東京都渋谷区 代表取締役:菅本 裕子)が展開する、菅本裕子(ゆうこす)プロデュースのナチュラルスキンケアブランドYOAN〈ユアン〉は、6月21日(水)~26(月)の6日間、阪急うめだ本店にて開催される『Biople FES in OSAKA』 に出展いたします。







Biople FES in OSAKAとは





YOANの取扱い店舗「Biople(ビープル)」は、オーガニックライフを送る「BioなPeople = Biople」へ向け、カラダやココロが健やかで美しくあり続けるために、ナチュラル&オーガニックのセルフケアアイテムを幅広く取りそろえたセレクトショップです。



この度、体験イベントや物販ブースを設け一般の方にも楽しんでいただけるイベント『Biople FES in OSAKA』を開催。

YOANを含む、約50ブランドが出展いたします。



期間中はYOAN製品をお買い求めいただけるほか、YOAN プロデューサー 菅本裕子(ゆうこす)による販売・接客、さらにはトークショーも開催いたします。

盛りだくさんのイベントを、ぜひお楽しみください。



開催概要





■会期:2023年6月21日(水)~6月26日(月)

■会場:阪急うめだ本店 9階 祝祭広場

■営業時間:10:00~20:00(最終日は18:00終了)



最新情報については、Biople WEB STORE特設ページにてご確認いただけます。

https://store.biople.jp/bioplefes/osaka/vol1/



YOAN イベント概要





■YOAN プロデューサー 菅本裕子 トークショーについて

催日:6月25日(日)13:00~14:00 予定

会場:阪急うめだ本店 9階 祝祭広場

参加費:無料



6月25日(日)に、YOAN プロデューサー 菅本裕子(ゆうこす)によるトークショーを開催いたします。「リセット」をテーマに掲げるYOANを通じて、肌や心に蓄積したストレスをリセットし、調子の良いリズムに整えるスキンケアを、プロデューサーの思いとともにご紹介いたします。



■YOAN プロデューサー 菅本裕子 入店日時

6月24日(土) 12:00-14:30、15:00-18:00

6月25日(日) 10:00-12:30、14:30-15:30



■YOAN プロデューサー 菅本裕子 2ショット撮影会について

・撮影会実施日時:6月25日(日) 16:00-18:30

・撮影会開催時間:16:00~、17:00~、18:00~

※整理券に記載の時間帯をご確認のうえ、イベント会場にお越しください。

・撮影会場:阪急うめだ本店 9階 阪急うめだホール



〈撮影会へのご参加方法〉

6月25日(日)10:30より、阪急うめだ本店 9階 祝祭広場 階段下のスペースにて、抽選制の整理券を配布いたします。整理券をお持ちで、6月25日(日)10:00-16:00の間にYOAN製品を税込み9,000円以上お買いあげいただいた方がご参加の対象となります。

対象の方は、整理券と購入レシートをお持ちのうえ、イベント会場受付にてご提示ください。



※整理券は150名様分のみのご用意とさせていただきます。

※トークショーならびに入店販売、撮影会は、諸事情により変更または中止になる場合がございます。ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。





■お買い上げ特典



スクラブを含むYOAN製品を、税込み6,000円以上お買いあげの方に、オリジナル泡立てネット 1点と、BQ ウォッシングフォーム ミニボトル(非売品) 1点をプレゼントいたします。



取扱いアイテム一覧







■既存アイテム

・BQ クレンジングバーム

・BQ ホットクレンジングジェル

・BQ ウォッシングフォーム

・BQ トリートメントローション

・BQ クリアセラムエマルジョン

・BQ トリートメントクリーム

・BQ トリートメントオイル

・YOAN トライアルセット

・BQ バスソルト ゼラニウム&フランキンセンス&ジンジャーの香り (300g)

・BQ UVモイスチャーミルク



■Biople 初登場のアイテム

・BQ モイストミルクリセットマスク (23ml×6枚入)

・BQ エアリーフォームスクラブ (260g)【先行発売】

・YOAN Biople FES in OSAKA 限定キット【先行発売・数量限定】



会期中の販売アイテムは以上です。



YOAN〈ユアン〉とは







2021年2月に誕生した、菅本裕子(ゆうこす)プロデュースの"うるおう角質ケア"を叶えるナチュラルスキンケアブランド。YOAN独自開発の発酵成分「ビオ・クインテット」を全製品に配合し、うるおいを与えながらの角質ケアを実現。7つのフリー成分の設定をはじめ、バイオペットやリサイクル可能なガラス容器の採用、動物実験を行わない化粧品の開発に取り組んでいる。



〈公式オンラインショップ〉https://yoan.jp/

〈Instagram〉https://www.instagram.com/yoan_organic/



お客様のお問い合わせ先





株式会社KYU〈キュウ〉

YOAN〈ユアン〉担当者 宛

MAIL:info@yoan.jp

URL:https://yoan.jp/



