[株式会社kitafuku]

株式会社kitafuku(キタフク)(神奈川県横浜市、代表取締役 松坂匠記)は、クラフトビール醸造過程で廃棄となるモルト粕を活用したクラフト紙「クラフトビールペーパー」の製造を実施し、新たにFSC(R)認証を取得。これまでに回収したモルト粕は累計で1000kgを突破しました。











クラフトビールペーパーの特徴



クラフトビールペーパーは、クラフトビールを醸造する過程で廃棄となるモルト粕(麦芽粕、ビール粕とも呼ばれる)を紙に混ぜ込んで作られたクラフト紙です。2021年6月に販売を開始しました。



今回新たに製造したクラフトビールペーパーは、モルト粕の存在感を残しつつ従来より印刷しやすいクラフト紙となりました。「FSC(R)認証」を取得し、より環境に配慮した製品となっております。





※FSC(R)認証とは…森林や木材が適切に管理されているかどうか、切った分の木をきちんと植えているか等をチェックして、森を守り森を育てる認証制度です。

※従来の「クラフトビールカード-FS」は既にFSC(R)認証を取得しております。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000071015.html



「クラフトビールペーパー-FS」「クラフトビールカード-FS」の仕様







クラフトビールペーパー専用ページ:https://cbp.kitafuku-project.com



紙の製造は、株式会社ペーパル社(http://www.pepal.co.jp)にご協力いただいております。





モルト粕について



モルト粕は、1回のクラフトビール醸造で100~300kgほど出ることもあります。

一部では堆肥や飼料などに再活用されていますが、立地や設備の関係でほとんどが焼却処分されています。





クラフトビール醸造所(以下、ブルワリー)が多く密集する横浜ではモルト粕の廃棄を課題に感じるブルワリーも多く、株式会社kitafukuでは課題解決に向けた手段のひとつとしてクラフトビールペーパーの開発・製造を実施しています。





これまでクラフトビールペーパー製造で回収したモルト粕は累計で1000kgを超え、回収にご協力いただいたブルワリーは全国8か所となりました。(2022年12月現在)















活用方法について



クラフトビールペーパーは、捨てられるはずだったモルト粕を紙としてアップサイクルさせることで、クラフトビールを作る過程やストーリーを伝えられる製品へと生まれ変わります。

メニュー表やコースター、ギフトボックスなど、クラフトビールを楽しむお客さんの手に届くかたちでお使いいただけます。



クラフトビールペーパーを使った印刷も承っております。下記ページよりお気軽にお問合せください。

https://cbp.kitafuku-project.com/contact













今後の展望





・クラフトビールペーパーは、現在も複数のブルワリーからモルト粕の回収を行っております。

より多くのモルト粕再活用ができるよう、横浜から全国的な取り組みへと拡大させていきます。

・クラフトビールペーパーは、余剰在庫を作らない製造サイクルを実現していきます。

そのために、手にとっていただきやすい製品づくりを目指していきます。







About Craft Beer Paper





Craft Beer Paper is craft paper made by mixing malt lees from the craft beer brewing process into the paper. Malt lees can be found here and there, and the presence of malt can certainly be felt in this richly flavored craft paper.



Malt lees can be as much as 100 to 300 kg per craft beer brewing. Most of it is wasted. Through "Craft Beer Paper," we aim to realize upcycling, turning what would otherwise be discarded into a valuable paper product.





Craft Beer Paper is now FSC certification, making it a more environmentally friendly product.



We look forward to contacting you.





会社概要



株式会社kitafukuは「地域の社会課題を二人三脚で解決する」をビジョンに掲げて活動する会社です。



会社名:株式会社kitafuku(キタフク)

所在地:神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1

設立日:2019年7月23日

代表:松坂匠記(代表取締役)

事業内容:IoTデバイス製作、クラフトビールペーパーの開発・販売

URL:https://kitafuku-project.com/

Instagram:https://www.instagram.com/kitafukupj/

クラフトビールペーパー専用ページ:

https://cbp.kitafuku-project.com



株式会社kitafukuは、神奈川県の登録制度「かながわSDGsパートナー」の登録企業です。また、横浜市認証制度“Y-SDGs”の認証事業者です。



本リリースに関するお問合せ先



メール:contact@kitafuku-project.com

ホームページ:https://kitafuku-project.com/contact/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/18-21:40)