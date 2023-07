[三金商事株式会社(MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.)]

オリジナル商品をはじめ、一部ブランド商品も含めたサマーセールを開催!7月1日10時から開催の楽天市場の『Rakuten Fashion THE SALE』と合わせて様々なキャンペーンを開催中です!



【キャンペーン一覧】

■Rakuten Fashion THE SALE CamPleasure楽天市場店セール会場

開催期間:2023年7月1日(土)10:00 ~ 2023年7月15日(土)09:59

https://www.rakuten.co.jp/axzes/



■VICTORINOX ポイントキャンペーン

開催期間:同上

VICTORINOXの商品がポイント最大10倍!



■SOTO ポイントキャンペーン

開催期間:同上

SOTOの商品がポイント最大5倍!



■LOGOS FAMILY SMILE キャンペーン in CamPleasure楽天市場店

LOGOS製品の対象商品が最大10%OFF

開催期間:2023年6月9日(金) ~ 2023年7月2日(日)



■LOGOS 体験コースが当たるキャンペーン

LOGOS宿泊用テントを購入・応募でLOGOS体験コースが当たる!?

開催期間:2023年6月1日(木)~ 2023年8月31日(木)



その他お得なキャンペーンも開催!!激アツな2週間!!





お買い得商品の一部をご紹介





アルミ製 2WAY アウトドアコット

https://item.rakuten.co.jp/axzes/mob65hl-bk/

キャンプなどアウトドアでベッドやベンチとして大活躍のコット。アルミ製なのでスチール製のコットと比べて約1kg軽い3.2kg、コンパクトに収納できるので持ち運びも便利。付属のレッグポールを使用して、ロータイプとハイタイプの二通りの使用方法が可能です。







インフレータブルマット(厚さ8cm)

https://item.rakuten.co.jp/axzes/aim5/

アウトドアや車中泊で活躍するインフレータブルマット。コットと同じくコンパクト収納なので持ち運びに便利です。厚さが8cmもあるので床付き感がなく、快適な睡眠を取ることができます。

車で使用する際に2枚並べられるように、一般のマットよりも少しだけコンパクトなサイズにしています。





リモコン付き多機能LEDランタン

https://item.rakuten.co.jp/axzes/ml31-wh/

最大1600ルーメンの明るさを出すことが出来るLEDランタン。『昼光色』『電球色』『昼白色』の3種類の切替が可能で、明るさは無段階で調節可能。リモコンが付いているので離れたところからの操作も可能です。

大容量8100mAhのバッテリー搭載なので、スマートフォンなどの充電も可能です。防水IP65。





ポップアップテント

https://item.rakuten.co.jp/axzes/wt200/

設置・片付けが簡単なポップアップテント。慣れると約60秒で設置完了できます。

海水浴や公園などアウトドアでの使用はもちろんですが、最近では運動会などのイベントでも使用されています。

両面ともメッシュスクリーンが付いていますので、風通しが良く虫除けにもなります。

紫外線防止・防水加工・シルバーコーティング加工。全5柄。





この他にもお買い得商品が満載!超々お買い得な2週間をお見逃しなく!!



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/01-18:16)