日々の暮らしのワンシーンを、すこしだけドラマチックにする靴





ころんと可愛らしいフォルムで足元を華奢に見せる足袋型フラットシューズ。

足にやさしくフィットする甲ストラップが、クラシカルな中に可憐な一面をのぞかせます。



商品名「coppelia lily」はバレエ作品『coppelia』を由来とし、

この靴を手に取ってくれた方の日々が、物語の登場人物のように輝くものになってほしいという想いから、この靴は生まれました。

一瞬一瞬が輝くためには、足本来の美しく力強い動きができることが大切だと私たちは考えています。



私たちの原点である地下足袋の機能や、積み重ねてきた技術を落とし込み、

日々の暮らしを足元から支えられる靴を目指しています。





100年以上続く老舗地下足袋メーカーならではの、確かな品質





岡山県倉敷市にて一つ一つ手作業で製造しています。

歩いた瞬間の足運びの軽さ、足に負担をかけない指先のナチュラルな形状にこだわり、丁寧に作り上げています。





◆既存商品にはなかった平らでプレーンな薄底ソール

軽くしなやかな薄底で、地面を読み取りやすく、足裏全体を使った動きの効果を高めます。

アイコニックな靴底の意匠は、地下足袋の始まりを彷彿とさせる、人力車のタイヤをイメージしています。

(1917年 丸五の当主が、足袋の底に人力車のタイヤのゴムを貼り付けることを思いつき、地下足袋は誕生しました。詳しくはPR TIMES STORYをご覧ください。

(https://prtimes.jp/story/detail/7bZ7YET5q8B)











◆国産別珍をあしらったクラシカルなアッパー

国内唯一の産地である静岡県磐田市にて、丁寧に繊細に織られた生地を贅沢に使用しています。

肉厚でソフトな肌触りと、上品な光沢感が特徴です。

指股部分も別珍生地で柔らかく、足袋型が初めての方でも違和感なく履いていただけます。







◆浅めの履き口と、甲にやさしくフィットするストラップ

履き口が浅く広がっており、幅広・甲高・外反母趾などでお悩みの方でも合わせやすい仕様です。

甲ストラップ付きでフィット感も高まり、スナップボタン式で脱ぎ履きもらくらく。

長さ調整用の穴は4穴あります。(各±1cm)







肌が見えると大人らしい抜け感が出ます。 靴下に合わせるとより可愛らしさUP



製品情報







商品名 : coppelia lily

カラー : noir(ノアール 黒)、bleu orient(ブルーオリヤン 青)、bordeaux(ボルドー 赤)

価格 : 13,200円(税込)

素材 : アッパー/綿布・合成繊維 ソール/合成ゴム

サイズ展開 : 22.0cm~25.0cm(0.5cm刻み) 全7サイズ

発売 : 2023年10月6日(金)

生産地 : 日本(岡山県倉敷市)



1919 年(大正 8 年)創立。地下足袋から始まり「安全と安心」をテーマに今では安全作業シューズや、手袋も製造しております。2019年に創立 100 周年を迎え、≪make it new≫をコーポレートメッセージに地下足袋の新たな可能性に挑戦しています。



