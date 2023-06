[株式会社ワキュウダイニング]

ランチ営業時間 および ご予約方法の変更についてもご案内します。



日本初※1のマッシュルーム料理専門店『MUSHROOM TOKYO(R)(マッシュルームトーキョー)』https://mushroomtokyo.com(株式会社ワキュウダイニング、代表取締役:高橋 和久)にて、いよいよ7月7日(金)から『ギガマッシュルームの新ランチコース』のご提供を開始します!

"マッシュルーム料理専門店" にふさわしく、マッシュルームを前菜からデザートに至るまで主役に据えて、さまざまな調理法でマッシュルームの奥深い味わいを提案しています。

※1 自社調べ 日本国内におけるマッシュルーム料理専門店として 2014年2月時点





『マッシュルームトーキョー』創業時から大人気を博し、メディア露出の絶えなかった顔サイズのマッシュルーム『ギガマッシュルーム』が、『ギガマッシュルーム ランチコース』としてランチ限定で復活いたします。



10,000分の1個の確立でしか生産できないため、ランチでのご提供につきましても各週ごとに入荷される数量分しかご予約を承れない大変希少なコースです。



↓ランチコースのご紹介はWebサイトからもご案内しております↓

MUSHROOM TOKYO 表参道ランチメニューのご紹介

https://bit.ly/3XaKO5z



↓コースのご予約は「テーブルチェック」にて承ります↓

MUSHROOM TOKYO - TableCheck (テーブルチェック)

https://www.tablecheck.com/shops/mushroom-tokyo/reserve



ギガマッシュルームコースのご紹介





当店では、化学肥料不使用・無農薬栽培で『日本農業賞大賞』を受賞している「芳源(よしもと)マッシュルーム」から、毎週採れたてのマッシュルームを取り寄せております。



なかでもギガマッシュルームは希少生産品です。

この限定ランチコースでは贅沢にまるごと焼き上げたギガマッシュルームを中心に、前菜からメイン、主食などフルコースながら、料金は5,800円(税込)と、とてもお得な価格でご提供いたします。

※ヴィーガン対応も可能ですので、ご予約時にフォームの備考欄にその旨を記載ください。





なお ご予約の際には、以下の注意点をお読みください。

※ギガマッシュルームの数量限定出荷分に合わせてのご提供となりますため、

原則7日前まで ネット予約のみの受付となります。

お席の受付時間は、以下の3つの時間帯からお選びいただきます。

11:30~ / 12:30~ / 13:30~



※ギガマッシュルームは大きさの関係で、2~3名様のご予約で 1個のご提供となります。

2名様の場合:ギガマッシュルール 1個 を2名でシェア

3名様の場合:ギガマッシュルール 1個 を3名でシェア + アラカルト1品を追加でご提供

4名様の場合:ギガマッシュルール 2個 を4名でシェア



※ランチではバースデープレートのご用意は承っておりません。ご了承ください。



単品料理(アラカルト)メニューのご紹介





単品でご注文いただけるアラカルトのランチメニューも、引き続きご提供しております。こちらはご予約が不要で、気兼ねなくお召し上がりいただけます。

※『ギガマッシュルーム ランチコース』ご予約のお客様優先となりますので、お席に限りがございます。ご了承ください。







このマークがついている料理は、ヴィーガン料理対応です。

・マッシュルームプレート

・ひらひらマッシュルームのピッツア

・マッシュルームのゴロゴロカレーライス



マッシュルームプレート







毎週ご好評をいただいているマッシュルームトーキョーのランチプレートがバージョンアップ!マッシュルームを主役に据え、旬の食材とシェフのアイデアを掛け合わせたプレートをご提供します(定期的に内容は変わります)。

バリエーションに富んだメニュー内容で、マッシュルームを存分に楽しんでいただけます。ワインとの相性も抜群です。



・マッシュルームひらひらサラダ付き

・バケット付き

・有機ルイボスティー付き



ひらひらマッシュルームのピッツア







マッシュルームをふんだんに使ったオリジナルピッツァです。ソースは、バジルをベースにした特製のジェノバソースと、マッシュルームをペースト状に仕上げたデュクセルソースの2種類をご用意しております。

新鮮だからこそ実現する、フレッシュマッシュルームのスライス、通称『ひらひらマッシュルーム』をたっぷりと乗せて。

マッシュルームのコクやうま味、調理法により異なるマッシュルームの食感の多様性をお楽しみください。



・マッシュルームひらひらサラダ付き

・有機ルイボスティー付き



マッシュルームのゴロゴロカレーライス







マッシュルームのうま味が効いた、スパイス豊かなカレーです。

フレッシュなマッシュルームがごろっと丸ごと入り、ぷりぷりの食感も堪能できる一皿です。



・マッシュルームひらひらサラダ付き

・有機ルイボスティー付き



マッシュルームのTKG(卵かけご飯)







マッシュルームを醤油とソテーし、日本の伝統的な和食で表現した他所では味わえないオリジナリティ溢れる一品です。セットで付く味噌汁にもマッシュルームの出汁とひらひらマッシュルームを使用し、リピーターの多い当店の隠れた人気メニューです。



・マッシュルームひらひらサラダ付き

・マッシュルームの味噌汁付き

・有機ルイボスティー付き





ランチタイムの営業時間変更とご予約について

7月より、ランチタイムは『金・土・日曜日』のみの営業に変更とさせていただきます。

その他の曜日は開いておりませんのでご留意ください。

また、お席のご予約に関しましても下記のとおりとなりますので、ご確認ください。









お支払い方法

7月7日より、ランチタイム・ディナータイム 共に、お支払い方法が統一となります。

現金・クレジットカード・電子マネー決済(PayPay・Suicaなどの交通系IC)など、自由にお選びいただけます。



※7月2日まで、ランチのクレジットカードは手数料5%をいただいております。ご了承ください。



Payments:

[Lunch time]

Cash / E-money(PayPay, Suica .else) / Credit card(Until July 2, a 5% credit card fee will be charged for lunch)

[Dinner time]

Cash / E-money(PayPay, Suica .else) / Credit card



コースのご予約は、お早めによろしくお願いいたします。

ランチタイムも皆様のご来店を心よりお待ちしております。



↓ランチコースのご紹介はWebサイトからもご案内しております↓

MUSHROOM TOKYO 表参道ランチメニューのご紹介

https://bit.ly/3XaKO5z



↓コースのご予約は「テーブルチェック」にて承ります↓

MUSHROOM TOKYO - TableCheck (テーブルチェック)

https://www.tablecheck.com/shops/mushroom-tokyo/reserve



■店舗情報■







マッシュルームトーキョー 表参道店

東京都渋谷区神宮前6-2-4



【営業時間】

昼:コースと単品料理(アラカルト)のご提供

●ギガマッシュルーム ランチコース:11:30~ / 12:30~ / 13:30~ ※要予約

●単品料理のご提供:11:30 - 15:00(LO 14:30)

※食材が無くなり次第終了です。



夜:18:00 - 20:00 / 20:00 - 22:00

2部制のコースのみ 完全予約制

【定休日】

月・火曜日(7月より、ランチは水・木曜日も定休日となります)



【Webサイト】

MUSHROOM TOKYO 公式ホームページ:https://bit.ly/3oQrPjM



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/11-17:46)