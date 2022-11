[株式会社WIZARD]

キャラクター専門アパレルブランド「Heroes Behind the Mask Gallery (HBM GALLERY)」が11月12日(土)より、TVアニメ「東京リベンジャーズ」との第2弾コラボを六本木ヒルズ「HBMGALLERY店舗」と「 HBMGALLERY通販サイト」にて発売開始となります。

また、11月12日(土)22:00~より弊社インスタアカウント( https://www.instagram.com/hbmgallery/ )にて

MC吉田尚記様(ニッポン放送アナウンサー)によるライブコマースも実施いたします。







2023年1月より「聖夜決戦編」がスタートする人気作の東京リベンジャーズのキャラクターたちが



HBMGのパーカーを着用したかっこいい描き下ろしイラストでの商品展開のほか、キャラクターが実際に着用しているパーカーとオーバーサイズTシャツのセット、全員のシルエットをかっこよくデザインしたオリジナルパーカーなどをご用意しております。



また「聖夜決戦編」、とクリスマスに合わせた描き下ろしブラックサンタ、トナカイのコスチュームの可愛らしいテイストでの描き下ろしイラストでの商品展開を行います。クリスマスを大好きなキャラクターと過ごしていただければと思います。











「Heroes Behind the Mask Gallery (HBM GALLERY)」について



株式会社WIZARD(本社 東京都千代田区/代表取締役 古角 将夫)が展開する新ブランド「Heroes Behind the Mask Gallery (HBM GALLERY)」は、国内はもちろん海外でも人気のキャラクターコンテンツを世界に発信する業界では、初めてのキャラクター専門アパレルブランドです。

素材やデザインに独自の感性を加えたハイクオリティな商品展開を行い、あくまでアニメグッズでは無く、オタク層からファッションに敏感な人達に向けて実用性を兼ね備えたデザインにこだわり、新たなスタイルとしてファッション業界の地位を確立します。

キャラクターに紐ずけ、自分達が世界に通用すると感じるアーティストと積極的に取り組み、世界に発信します。



ショップURL:https://hbmgallery.com





「テレビアニメ 東京リベンジャーズ」について



2023年1月よりアニメ2期「聖夜決戦編」がスタート。ストーリーはもちろん、キャラクター自体の魅力でそれぞれファンを抱える発行部数6500万部を突破する漫画原作の大人気アニメ。

アニメ:2023年1月よりアニメ2期放送開始

公式Twitter: https://twitter.com/anime_toman



テレビアニメ東京リベンジャーズ︎

(C)和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会





イベント概要



・販売開始日:2022年11月12日(土)

・店舗名:HBMGALLERY(エイチビーエムギャラリー)

・所在地:東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズウェストウォーク4F

カテゴリー:メンズファッション/レティスファッション/ファッション雑誌

エリア:ウェストウォーク4F

・営業時間 :11:00~21:00

・お問合せ:info@hbmgallery.com





特設サイト: https://hbmgallery.com/collections/tokyo-revengers-xmas



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/09-20:16)