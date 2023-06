[オーガライフプラス株式会社]

食事の楽しみと栄養バランスを考えて作られた完全栄養食。低カロリーな設計で、毎日の食事との併用もOK。1食で必要な栄養素が全て摂ることができ、無添加にもこだわった「完全食Fill one」がリニューアル



オーガニック健康食品の開発・販売をしているオーガライフプラス株式会社(本社:神奈川県横浜市・代表取締役:土田 哲寛、以下「オーガライフ」)は、1食で必要な栄養素を全て摂れる完全栄養食として販売している「完全食Fill one」をリニューアル。その機能性は落とさず、環境を配慮したパッケージ変更や、ファミリー層に摂り入れやすい価格帯に変更しました。





おうちご飯を より美味しく、より栄養たっぷりに彩る完全食











コロナ禍の影響で在宅時間が長くなり、また外出自粛の要請もあったことで、家で食事を楽しむ、いわゆる「おうちご飯」がメジャーになりました。



その流れはアフターコロナとなった今も続いており、健康・食生活に対してこだわりを持つ人も多くなったことで、おうちご飯の栄養価を気にする人が増えてきています。



オーガライフでは、この1食だけで必要な栄養素も摂取できる”完全栄養食”として、「完全食Fillone」をリリースいたしました。



■ 完全食Fill oneの栄養設計



高たんぱく質



食物繊維たっぷり



糖質オフ



ビタミン&ミネラルたっぷり



脂質の品質(飽和脂肪酸の抑制)







そして、栄養素はバランスと組み合わせが大事。



・効果的に運動するには→ビタミンB2、パントテン酸

・健康的なからだづくりには→たんぱく質、ビタミンB6

・きれいな状態を保つには→ビタミンC、ビタミンE、たんぱく質

・元気でいるには→たんぱく質、炭水化物、ビタミンB1









※厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年度版)」により、1日に必要な30~49歳女性の推奨量/目安量/目標量の1/3量を1食分としました。過剰摂取リスクが懸念される「摂取上限の定められた栄養素」については、毎日の食事から摂取量を考慮して逓減しています。





毎日の食事の中で栄養素とバランスを意識して、摂取し続けると、 からだの変化を実感頂けると思います。そのバランスと含有栄養素を厳密に計算し、配合したのが完全食Fill oneです。



リリース後、おかげさまで大好評につき、たくさんのご注文をいただくようになり、この度、増産体制を取ることとなりました。美味しさ、栄養満点な特徴はそのままに、環境に配慮したパッケージ形態に変更することで、価格帯も下げてご提供します。



完全栄養食Fill oneの商品概要







自然素材にこだわり、うま味調味料・香料・甘味料・着色料・増粘剤・酸化防止剤 無添加を追求した新しい完全食。からだに必要なもの、全部入り。完全食Fill one には、ビタミンやミネラル、たんぱく質、食物繊維など、からだに必要な栄養素がぎゅっと詰まっています。



手軽に美味しく栄養素をたっぷり摂ってキレイに健康になって欲しい。そんな願いをこめて、1食で必要な栄養素が全て含まれている食事を作りました。



自然食品・オーガニック食品を手がけるオーガライフの完全食なので、無添加にこだわり、原材料は自然なものにこだわりました。



人生100年時代。食を楽しんでもらいたいのはもちろん、健康な人生を歩んでほしいから。食の進化を目指して。完全食Filloneは、カロリーを低めにすることで、他の食事との併用も可能にしています。ポイントは以下の通りです。



家族みんなにとって、健康に良く、成分たっぷりで、栄養満点



普段の食事はそのままに、Fill oneを追加すれば栄養補給可能



もちろんFilloneだけでも1食分の栄養素を補える完全栄養食



栄養豊富なだけでなく「美味しい」



簡単に作れる(レンジなど)



みんな安心!添加物はなるべく使用しない



原材料は、できるだけ自然素材にこだわったもの



長く保管できる様に冷蔵・冷凍商品ではなく、常温保存で、賞味期限1年以上







もっと簡単に「完全食」を摂り入れて、食事として、生活に摂り入れて欲しい。



完全食を食事として置き換える提案ではなく、毎食のプラス1品として、美味しい食事の一部として摂り入れていただける様な商品設計としております。





■ 完全食 Fill one 大豆白湯スープ





手軽に食べれて栄養バランスも取れる完全栄養食スープ。高タンパク(18.9g/1食)で、食物繊維やビタミンC、葉酸など、家族が喜ぶ栄養素もバランスよく含まれています。



大豆など植物性原料と鶏ガラスープをブレンドし、濃厚でコクのある白湯スープに仕上げました。まろやかな鶏の旨みをお楽しみいただけます。



価格:4袋セット1,080円(税込)

容量:大豆白湯スープ 54g(27gx2袋)春雨 28g(14gx2袋)



■ 販売ページ

自社EC:https://food.orgalife.shop/products/fillonesoup

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C7Z6T7Q8

楽天市場:https://item.rakuten.co.jp/orgalife/fillonesoup_4pack/

Yahoo!ショッピング:https://store.shopping.yahoo.co.jp/organickitchen/ogkf0056.html

Qoo10:https://www.qoo10.jp/g/1051865434





■ 完全食 Fill one チキンカレー







手軽に食べれて栄養バランスも取れる完全栄養食カレー。高タンパク(17.6g/1食)で、食物繊維やビタミンC、葉酸など、女性に嬉しい栄養素も含まれています。



程よい酸味と辛味がある濃厚な本格チキンカレーです。付属のブラウンライスに付けてお召し上がりください。



一般的なカレーライスに比べて、カロリーは60%OFF、糖質73%OFF(※)。ダイエッターの方、毎日忙しくて時間が取れない方、糖質制限でスッキリしない方、PFCバランスなど食事管理にこだわっている方にもおすすめです。



※カレーライス一般品 カロリー690kcal、糖質量102.5g と比較(管理栄養士監修の元、一般的なカレーライスについて栄養計算)



価格:2食セット1,396円(税込)

容量:カレー 200g(200gx1袋)、ブラウンライス 18g(9gx2枚)



■ 販売ページ

自社EC:https://food.orgalife.shop/products/fillonecurry

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C7Z6KL8D

楽天市場:https://item.rakuten.co.jp/orgalife/fillonecurry_2pack/

Yahoo!ショッピング:https://store.shopping.yahoo.co.jp/organickitchen/ogkf0060.html

Qoo10:https://www.qoo10.jp/g/1051868905



■ リニューアルで、環境を配慮したパッケージ形態に変更

今回のリニューアルによって、従来使用していました紙製の化粧箱を廃止しています。



綺麗な化粧箱も結局は廃棄してしまうもの。たくさんのモノを生み出しては廃棄するのではなく、今地球のために自分たちにできることを少しずつでもしたいと考えた結果、化粧箱を廃止し、パッケージを簡素化する決定をしました。さらに増産体制をとることで、以前よりお求めやすい価格に制定しております。



完全栄養食で、家族みんなが笑顔の食卓











おうちご飯が生活に浸透し、家族に少しでも栄養たっぷりでヘルシーな食事を作りたいと考えている方も増えたと思います。ただ、毎日の食事で栄養バランスを考えながら献立を決めるのは大変なことです。食事を準備する方も家族の一員。家族の健康のためだからといって、無理をしては元も子もありません。



「完全食Fillone」は、食事を丸々置き換えるのではなく、献立の一部に取り入れることができる新しいタイプの完全栄養食です。低カロリー&低脂質&低糖質なのに栄養たっぷり。



さらにPFCバランス(「P=たんぱく質」「F=脂質(脂肪)」「C=炭水化物」を示し、厚生労働省が提示している生活習慣病の予防・改善の指標となる三大栄養素の理想量)にも優れています。



うま味調味料・香料・甘味料・着色料・増粘剤・酸化防止剤は一切使用していないので、お子様やお年寄りも含め、ご家族皆さんに安心して召し上がっていただけます。





オーガライフプラス株式会社について





「世界中の人々を自然でオーガニックな食の力で、綺麗に健康にする」というミッションを掲げ、オーガニック健康食品事業を展開しているベンチャー企業です。



サプリメントなどの健康食品ではなく、無添加・無農薬・オーガニック(有機)を追求し、自然素材から作られる食品のみを使った商品作りにこだわっております。



お客様一人一人の健康や美容に役立てるだけでなく、そのお客様のご家族や周りのご友人も含めてお客様の周囲の人々・環境全てがキレイに、幸せになることを目的とした事業活動を行っております。



また、なるべく国産の原料や素材を使用する様にし、日本農業の活性化や日本の食品自給率アップに貢献出来る様努めています。



そのため、日本国内の生産者を直接訪問し、生産農家の想いやこだわりを直接お客様に届けられる様な商品作りを心がけております。今では国内に数多くの提携農家があり、様々な日本の良品を開拓しております。



■ 企業理念

オーガニックライフで人々と環境をキレイに、幸せに。生活に欠かせない必要とされるブランドを目指します。



■ 会社概要

会社名:オーガライフプラス株式会社

本社所在地:〒245-0015 神奈川県横浜市泉区中田西3-32-5

代表取締役:土田 哲寛

事業内容:オーガニック・無添加 健康食品の販売

設立:2017年5月16日

HP:https://food.orgalife.shop/

メールアドレス:kitchen@orgalife-plus.com



無添加・無農薬・オーガニック(有機)を追求し、自然素材から作られる食品のみを使った商品を展開しています。現在は6つのブランド(完全食Fill one、大地のめぐみ素美人、風土日和、健康菜茶、GreenDish、Kaorino)をもち、それぞれコンセプトや思いのもとに、こだわって開発をしています!



■ ユニークな制度や福利厚生など

健康食品を取り扱う会社として、従業員一人一人の健康管理も大切な仕事。普段の食生活から健康管理が出来る様、取り扱い商品全て、農家直販価格で購入することができます。



