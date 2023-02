[trevary, Inc.]

Flow blockchainのグローバルハッカソンに合わせた国内オンボーディングワークショップとして2/12(日)より国内デベロッパー限定のミニハッカソン開催を支援



web3ハッカソンプラットフォームAKINDOを運営するtrevary株式会社は(代表取締役:金城辰一郎)は、Dapper Labs社が開発するFlow blockchainのグローバルハッカソンに合わせて、2/12(日)から2/20(月)の期間FlowJapanコミュニティによる国内向けオンボーディングワークショップ、およびハッカソン開催を支援いたします。2/12(日)開催のDAY1イベントは渋谷CryptoBaseにて行われ、Flowの担当者やTechアンバサダーから直接Flowを使った実装方法を学ぶことができ、ハッカソン参加に向けたハンズオン支援を受けることができます。









Flow Onboarding Workshop in Tokyo は、総額賞金10万ドルとなる Flowのグローバルハッカソンに合わせた日本のデベロッパー向けのFlowオンボーディングイベントです。単なる勉強会イベントではなく、そこで学んだ技術のアウトプットを通して国内デベロッパー限定の賞金を得ることができるミニハッカソンイベントとなります。



詳細と参加申し込みはこちら→https://akindo.notion.site/Flow-Onboarding-Workshop-in-Tokyo-8e6caa8d3332465ea1abd18b17d0d6a7



Flowを活用した開発テーマは以下の4つとなります。



Main: 300USDC

Best mobile experience: 200USDC

Best use of wallet-less onboarding:200USDC

Extend the Ecosystem :200USDC



2/12(日)~2/20(月) の期間、日本限定で行われるイベントであり、2/12(日) のリアル開催となるオンボーディングワークショップではFlowのAPAC Leadや日本人開発者、Techアンバサダーから直接Flowを使った実装方法を学びながらハンズオン支援を受けることができます。



2/20(月) には日本人限定のDEMODAYがオンラインで開催され、各テーマから2名づつデモプロダクトのプレゼンテーションを行うことができます。優勝者には上記賞金がAKINDOを通して付与されます(この賞金は日本だけ特別にFlowチームから提供されました)。



今回のイベント参加者がFlowグローバルハッカソンの賞金となる総額10万ドル相当のPrizeを得られるよう、AKINDOはFlow Japanチームをはじめ、今回のスポンサーとなるCryptoBase@NIB SHIBUYA、ANGOとともにデベロッパーの支援を行ってまいります。





■イベント概要

イベント名 :Flow Onboarding Workshop in Tokyo

日程 :2023年2月10日(日)~ 2月20日(月)

会場 :CryptoBase@NIB SHIBUYA (東京都渋谷区桜丘町16−13 桜丘フロントII 3F)

賞金 :総額 $900

参加方法 :こちらよりお申し込みください

https://akindo.notion.site/Flow-Onboarding-Workshop-in-Tokyo-8e6caa8d3332465ea1abd18b17d0d6a7

プログラム :

14:00-14:30 キーノート

Amber | Flow APAC Lead

Ken Kitahara | Dapper Labs Japan Regional Advisor

14:30-16:00 ワークショップ

Flow 開発入門 - Ara | Flow Tech Ambassador

環境構築 ~ Cadence / FCL 入門 - Ara | Flow Tech Ambassador

16:15-16:45 LT セッション

Flow エコシステムの魅力 - drip | Flow Community Manager

エンジニアトーク1 - Tajima | Dirbato

エンジニアトーク2 - Okuma | DigitalBlast

17:00-18:00 ラーニング

NBA Top Shot / NFL ALL DAY のコントラクト解説

Flow NFT Standard

18:00- Flow Global Hackathonと 2/20 の DEMO DAY の案内

18:30- Networking Party 🍻



■スケジュール

オンボーディングワークショップ:2/12(日) 13:45~20:00@CryptoBase@NIB SHIBUYA

開発期間:2/12(日) ~ 2/19(日)23:59

DEMODAY通過者発表:2/20(月)14:00

DEMODAY:2/20(月)19:00-21:30@オンライン



■Flowとは

Flowは最初のNFTゲーム「CryptoKitties」やNFTトレーディングカード「NBA Top Shot」を開発したDapper Labs社が提供するブロックチェーンです。



Dapper LabsはNFT標準規格であるERC-721を生み出したチームであり、Ethereumのガス代の高騰やスケーリング問題を解決するためにFlow blockchainを開発しました。Flowのユースケースとして最初のヒット作であるNBA Top Shotはローンチしてから5カ月間で2億3000万ドルの取引が行われ世界中から話題を集めています。また、2023年1月26日にはブルーチップNFTプロジェクトのDoodlesがFlowを採用することをアナウンスするなど、エンターテイメント領域での存在感を増しています。



会社名:Dapper Labs Inc.

所在地:565 Great Northern Way 600 Vancourver, Brithish Columbia , B5T OH8, Canada

代表者:Rohan Gharegozlou

事業内容:ブロックチェーン基盤の運用及びアセットの開発・運営・販売。

ホームページ:https://flow.com



■Flow グローバルハッカソンとは







2/20(月)-2/26(日)の期間、世界中のFlow開発者向けに開催される総額賞金10万ドルのハッカソンです。このハッカソンはFlow上で実際にユーザーを牽引する新しいアプリを開発することを目的として開催され、革新的なオンチェーン体験を構築し、メインストリームのオーディエンスにリーチすることを目標としています。



開発テーマは国内向けのハッカソンと同様であり、FlowJapanとAKINDOは国内向けオンボーディングイベントで開発したプロダクトを、このグローバルハッカソンにも提出して頂くことを想定しています。



有望なプロジェクトは、数ヶ月に及ぶローンチパッドフェーズに入り、Flowチームよりメインネット移行の支援を受けることができます。ローンチパッドフェーズではローンチパッドフェーズでは、技術的な指導、資金調達の支援、ネットワーキング、マーケティングが行われる予定です。



2/12(日)のイベント当日にもアナウンスしますが、エントリーのためのサイトは準備中であり、2/7(火)に公開予定です。Flow日本アカウントをフォローしてそのアナウンスをお待ちください。https://twitter.com/flowbc_jp



このFlowグローバルハッカソンへ、web3開発者の参加を促すためのFlow Onboarding Workshop in Tokyoのオーガナイズパートナーは以下の通りとなります。



■CryptoBase@NIB SHIBUYAとは





CryptoBase@NIB SHIBUYAは、web3のチャレンジャーたちが集うコワーキングコミュニティです。web3の可能性やビジョンに共感する同志が集まり、新たな挑戦がここから生み出されます。一人ひとりの魅力が最大限発揮される時代だからこそ、中央集権的組織ではなく、管理者もいない、そのようなコミュニティを目指します。公式ウェブサイトはこちら→https://cryptobase.green/





■ANGOとは





日本各地に眠る遊休資産。ANGOはこれらをメタバースと融合させ、「新しい別荘のカタチ」を創り上げたいと考えています。この新しい別荘活用の仕掛けによる「使われる資産への進化」を遂げることで、その地へのヒトの流動性を高めていき「地域生活者との共生」を実現し、ひいてはANGO DAOで日本中の地域活性化を実現していく。そんな未来を描いています。ウェブサイトはこちら→ https://ango.jp/



Flow Onboarding Workshop in TokyoではANGOから10万円相当の宿泊券Prizeを提供があります。こちらの詳細も随時AKINDOのTwitter( https://twitter.com/akindo_io )でお伝えしていきます。





■AKINDOとは





AKINDO( https://akindo.io/ )はweb3プロジェクトの分散化のためのコミュニティ形成の課題をハッカソンを通じて解決するweb3ハッカソンプラットフォームです。trevary株式会社によって提供されるAKINDOは世界中のweb3プロジェクトとデベロッパーコミュニティを繋ぎ、web3エコシステムを構築していくためのプラットフォームです。2021年10月には約500名のweb3開発者がエントリーした日本最大のweb3ハッカソン「東京web3ハッカソン」を開催しました。



運営会社:trevary株式会社

所在地:東京都目黒区中目黒

代表者:代表取締役社長 金城辰一郎

Twitter::https://twitter.com/illshin

メール::sk@trevary.com

ウェブサイト:https://trevary.webflow.io/



