12月26日まで初となる台湾クラウドファンディング実施中(現在約850万円)



2015年、「MADE in JAPAN」にこだわり作り始めたオリジナル革小物ブランド”STATUSY"(ステータシー)。2022年10月25日に終了した日本最少サイズを目指す長財布『il modo(イルモード)』のCAMPFIREでのクラウドファンディングは2,897人の支援により43,861,363円の資金を集め、総額2億円の売上を達成しました。自身で手作りした革キーホルダーを妻へプレゼントしたことが、サラリーマンの安定した世界を飛び出しブランドを創立するキッカケに。今後も「MADE in JAPAN」の日本製革製品を世界へ届けます。













サラリーマンから「STATUSY」ブランド創立まで





20代の頃に購入した「ヌメ革のキーケース」をきっかけに革製品の香りと質感に魅了されて以来ずっと日本製の革製品の虜になっていた株式会社ステータシー代表の田中。



そんな中2013年に妻へ手作りのキーケースをプレゼントしたことをきっかけに「STATUSY」ブランドを創立。副業としてMakuakeで90万を売り上げ、その後オリジナル長財布「FRAGMAN」で目標を大きく上回る1000万の売り上げを達成しました。



本業を上回る収入と多忙さで田中は18年続けたサラリーマンを辞めることを決意。



マイホームと子供2人の順調満帆に思える生活を変えることに不安を感じる家族でしたが、最終的に理解し支えてくれてたことで、2021年に法人化が実現しました。「il modo(イルモード)」ローンチで次々と支援額の最高記録を更新し、現在は総額2億円、支援者数1万人を超えました。



引き続き「MADE in JAPANの革製品を広める」というミッションを掲げ、今後はサステナブルな新素材の提案や世界をターゲットにした商品開発に挑戦していきます。











il modo(イルモード)について



「長財布の最小サイズを目指しながらも、大容量と使いやすさを追求した日本製長財布」をコンセプトに掲げる革製の長財布です。ポイントは以下の3つです。





長財布の「史上最小サイズ」を目指す!16.5cm×8.5cmの極限サイズ

「立ち並ぶカード」と「投げ入れる小銭」が小型財布の課題を解決!

まるで四次元ポケット!紙幣を曲げずに30枚、小銭25枚、カード10枚収納可

















台湾のクラウドファンディング



「日本製の皮と日本人職人が作る機能的で大容量かつサイズの小さい長財布(il modo)」のコンセプトで10月18日から12月26日までの約2ヶ月間、台湾クラウドファンディングプロジェクトが進行中です。現在は約850万円(台湾ドル4.5円換算)の支援を集めています。



参考URL:https://www.zeczec.com/projects/ilmodo





会社概要



会社名:ステータシー株式会社

所在地:〒520-0812 滋賀県大津市木下町17-12

設 立:2021年4月

事業内容:革製品のデザイン、生産、販売



【お客様からのお問い合わせ】

e-mail:info@statusy.main.jp

コーポレートサイト:https://statusy.jp/

漫画で見るブランドストーリー:https://statusy.jp/pages/story

Instagram:https://www.instagram.com/statusy_japanmade/?hl=ja

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCK6nl-6Z9p7t0K5NXBvenSA



