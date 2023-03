[株式会社BJ]

小泉今日子40周年記念展「KKPP AFTER THE PARTY!!」の記念グッズ 販売!!&マルベル堂限定Tシャツ



TTA STOREのオンラインストアでは

小泉今日子40周年記念展「KKPP AFTER THE PARTY!!」の記念グッズを販売!!

3/5浅草公会堂展示ホールで行われた一日限定のイベント『小泉今日子 浅草マルベル堂展』の開催記念で

販売されたマルベル堂限定TシャツがTTA STORE オンラインストアにて3/11より購入可能に!





ファンを見つめるカメラ目線で撮られた“マルベルポーズ”。

デビュー40周年を迎えた記念に撮り下ろした小泉今日子のプロマイド。

3月5日浅草公会堂展示ホールで開催会場で販売されたマルベル堂限定Tシャツ

“マルベルポーズ”プロマイドを「特製大型プロマイド」「限定Tシャツ」に再現した珠玉のラインナップ。



★3月11日より販売開始!!

■限定Tシャツは、TTA STOREオンラインストア より購入可能

https://tta-store.square.site

TTA STORE

11:00~19:00年中無休

東京都港区芝公園4-2-8東京タワーフットタウン2F



マルベル堂限定 Tシャツ(S/M/L/XL/XXL)5,500円

※マルベル堂店舗とTTA STOR店舗でもご購入できます。

東京タワーフットタウン2階 TTA STORE(POPUPショップ■特製大型プロマイドはマルベル堂店舗限定での販売となります。

*マルベル堂限定Tシャツも購入可能

プロマイド307種(89×140mm)1枚 550円

特製大判六つ切りプロマイド15種(203×254mm)1枚 2,200円







小泉今日子 KYOKO KOIZUMI 40th Anniversary Exhibition を記念して、制作された記念商品も絶賛発売中!







KKPPATP Tシャツ ピンク(S/M/L/XL/XXL) 4,500円KKPPATP Tシャツ イエロー(S/M/L/XL/XXL)4,800円

KKPPATP スウェット(L/XL/XXL)8,800円 新色発売









