オリンピック3大会連続金メダリスト 柔道家 野村忠宏がプロデ…
［株式会社Nextend］
株式会社Nextend（所在地：東京都品川区/代表取締役：野村忠宏）が主催、オリンピック3大会連続金メダリスト 柔道家 野村忠宏がプロデュースする柔道イベント「DaiwaHouse presents 第八回 野村道場」を、特別講師に穴井隆将氏、スペシャルゲストに出口クリスタ選手、ゲストにドンマイ川端選手を迎え、8月13日(日)に四国初上陸！「愛媛県武道館」にて開催致します。今回の参加対象は小学校3年生～中学校3年生までの柔道少年少女150名。イベント開催にあたり「CAMPFIRE」にてクラウドファンディングを実施致します。
柔道の魅力を伝え、柔道の持つ価値を世界に広める。
オリンピック3大会連続金メダリスト 柔道家 野村忠宏がプロデュースする柔道イベント「野村道場」
1.伝統的価値 2.柔道活性化 3.革新的伝承
野村道場が掲げる「伝統」と「革新」の融合を軸に、一流柔道家とコミュニケーションをはかる貴重な時間を子供達に提供し、柔道が持つ価値を日本から世界に発信していきます。
DaiwaHouse presents 第八回 野村道場
■出演者
講師：野村忠宏（ミキハウス所属 / アトランタ五輪・シドニー五輪・アテネ五輪 柔道男子60kg級 金メダリスト）
特別講師：穴井隆将（天理大学柔道部監督 / 2010年 世界柔道選手権 東京 柔道男子100kg級 金メダリスト）
スペシャルゲスト：出口クリスタ（日本生命所属 / 2023年 世界柔道選手権 ドーハ 柔道女子57kg級 金メダリスト）
ゲスト：ドンマイ川端（YouTuber / 2013年 全日本選抜柔道体重別選手権大会 優勝）
■会場：愛媛県武道館 (愛媛県松山市市坪西町551)
■日時：2023年8月13日(日) 14:00開始 (12:00開場)
■参加対象：
小学校3年生～中学校3年生の柔道経験者 150名
※お申し込みについては、下記参加申し込みをご参照ください。
※お申し込み受付は先着順とし、定員になり次第、締め切らせていただきます。
■参加申し込み：クラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」
第八回 野村道場プロジェクトページからお申し込みいただけます。
https://camp-fire.jp/projects/view/681269
参加費：2,000円（野村道場参加権+保険料+参加記念グッズ）
募集期間：7月8日(土) 10:00～7月31日(月) 23:59
■当日のプログラム（予定）
礼節・礼法指導、講師陣の得意技披露、技術指導、乱取り、参加者との交流・プレゼントをかけてのゲームコーナー、講師陣よりメッセージ
■観覧
当日は会場の観覧席を開放しますので、どなたでも無料で野村道場の模様をご覧いただけます。
■ライブ配信
一般視聴者の方は、YouTubeチャンネル「野村道場」のライブ配信にて無料でご視聴いただけます。
野村道場 NOMURA DŌJŌ YouTube：https://www.youtube.com/@nomura-dojo
■クラウドファンディングの実施
DaiwaHouse presents 第八回 野村道場の開催にあたり「CAMPFIRE」にてクラウドファンディングを実施致します。
「CAMPFIRE」第八回 野村道場 プロジェクトページ
https://camp-fire.jp/projects/view/681269
募集期間：7月8日(土) 10:00～7月31日(月) 23:59
リターンは以下の通り
・柔道教室参加権
・野村、穴井、出口、ドンマイとの乱取り権
・野村、穴井、出口、ドンマイ、4人との記念撮影権
・野村、穴井、出口、ドンマイから投げられる or 投げる権
・野村、穴井、出口、ドンマイ、4人のサイン入り野村道場Tシャツ
・野村、出口、2人からのビデオメッセージ
・野村が第七回 野村道場で着用した柔道衣(サイン入り)
・野村の本人着用柔道衣で制作したテディベア(サイン入り)
・野村道場オリジナルグッズ
・野村とのZoomトーク権
・野村が直接指導する柔道教室 or 講演を開催できる権
・etc...
※詳細は「CAMPFIRE」野村道場プロジェクトページをご覧ください。
皆様からのご支援は以下のような項目に活用させて頂きます。
・イベント制作費
・運営スタッフ人件費
・リターン制作、製造費
・クラウドファンディング手数料
・その他、今後の柔道普及活動費
主催：株式会社Nextend
特別協賛：大和ハウス工業株式会社
協賛：株式会社ミキハウス、伊藤超短波株式会社、セルソース株式会社、BESPOKE TAILOR DMG、株式会社伊藤園
協力：アディダスジャパン株式会社
問合せ先：info@nomura-dojo.jp
野村道場NOMURA DŌJŌ：https://nomura-dojo.jp
Instagram：@nomura_dojo：https://www.instagram.com/nomura_dojo
Twitter：@nomura_dojo：https://twitter.com/nomura_dojo
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/04-11:46）
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