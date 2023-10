[(一社)SAKE女の会]

2023年10月27日には、最高賞「美酒 of the Year 2023」ほか各賞発表&表彰



入賞酒大試飲会、同時開催!~香味タイプ別に分類する国内初の日本酒コンクールにて受賞酒が決定~





2023年9月28日(木)。 「第1回Japan Wowen’s SAKE Award ~美酒コンクール2023~」審査会では女性ソムリエ、女性酒ジャーナリスト、客室乗務員、飲食店・酒販店勤務者、女子大生など、酒類関連資格を所持するテイスティング能力のある女性達が厳正なブラインド審査を行い、119種類の優れた日本酒が金賞銀賞に選ばれました。

10月27日(金)には、すでに発表された金銀賞の表彰式のほか、金銀受賞酒のなかから、各6部門の「Top of the Best」、「CA賞」「ソムリエ賞」「Z世代賞」などの特別賞、WEB投票で決まる「ラベルコンテストのランキング結果」、そして、今年の最高日本酒という栄えある称号である「美酒 of the Year 2023」が当日サプライズ発表されます。







■日本酒市場は女性がけん引

ここ数年は女性の好みが酒類の市場をけん引しているといっても過言ではありません。女性に愛されるお酒であるという称号を得たこのコンクールの入賞酒は売上に直結します。特に女性の日本酒愛飲家が増加傾向にある今、まさに各部門の受賞酒は、市場を活性化する大きな要因となることでしょう。今回の女性審査員は81名。審査員は公式HPにて公開されています。



●審査員紹介ページ

https://bishucon.com/judges







■特定名称ではなく、香味別に審査

このコンクールのユニークな点は、国内初の女性酒専門家が審査を行うということのみならず、部門カテゴリーを今までのような特定名称ではなく、「スパークリング部門」「フルーティー部門」「ライト&ドライ部門」「リッチ&ウマミ部門」「エイジド部門」「ロウ・アルコール部門」といった香味別の部門で審査を行うという点です。これらに入賞したお酒は、日本酒を飲んでみたいが何を選んでいいかわからないという日本酒初心者やこれから日本酒にトライしたいという方への「日本酒セレクト指標」となりえます。



■審査方法

審査は美酒コンクールが定めた審査ポイントに従ってすべて厳正なブラインドで行い、審査員同士の話し合いは一切行われず、各審査員は異なる日本酒を評価します。外観・香り・味わい・余韻などの官能評価をコメントとともに点数をつけ総合点20点満点で結果を出します。

「金」「銀」に入賞した日本酒は日本の女性審査員が認めた高品質の保証を受け、メダルシールとともにマーケットに広くPRされます。







■2023年の審査結果

この度のコンクールの総出品数は317アイテム、うち、金銀入賞数が119アイテム。受賞銘柄はこちらです。



■■第1回Japan Wowen’s SAKE Award ~美酒コンクール2023~■■

<金賞受賞>

【フルーティー部門 金賞】

一ノ蔵 純米吟醸 プリンセス・ミチコ/株式会社一ノ蔵



英勲純米吟醸 古都千年/齊藤酒造株式会社



エクストラ大吟醸 浦霞/株式会社佐浦



銀嶺月山 純米大吟醸(山田錦100%使用)/月山酒造株式会社



元文 花酵母・菊 布屋/原酒造場



純米大吟醸 寒山水45%磨き/株式会社喜多屋



純米大吟醸 雪月花/両関酒造株式会社



竹葉 純米大吟醸40%/数馬酒造株式会社



天明 純米吟醸火入 黒ラベル/曙酒造株式会社



徳正宗 純米大吟醸/萩原酒造株式会社



徳正宗 純米大吟醸 極匠/萩原酒造株式会社



鳴門鯛 LED/株式会社本家松浦酒造場



伯楽星 純米大吟醸 道場六三郎/株式会社新澤醸造店



羽根屋 純米吟醸雄町 10号仕込み/富美菊酒造株式会社



梵・夢は正夢 合資会社/加藤吉平商店



雪小町 大吟醸原酒五十一号 特黒/有限会社渡辺酒造本店



唎酒 No.591/八海醸造株式会社



菱湖 純米吟醸/峰乃白梅酒造株式会社



流輝 純米吟醸 ももいろ無ろ過生/松屋酒造株式会社



わかむすめ燕子花/新谷酒造株式会社







【ライト&ドライ部門 金賞】

石鎚 純米吟醸 山田錦 50/石鎚酒造株式会社



ALIENS/KURAND株式会社



風と猫と大吟醸/千代の園酒造株式会社



上川大雪 特別純米 彗星/上川大雪酒造株式会社 緑丘蔵



光栄菊 SNOW CRECENT 雄山錦/光栄菊酒造株式会社



五凛 純米大吟醸/株式会社車多酒造



繁桝 純米吟醸 切り絵ラベル/株式会社高橋商店



純米吟醸寒山水 55%磨き/株式会社喜多屋



谷川岳超辛純米/永井酒造株式会社



天上夢幻 一度は飲んでいただきたい蔵出し原酒/株式会社中勇酒造店



天明 Kitakatayamada 東京精米/曙酒造株式会社



伯楽星 純米吟醸/株式会社新澤醸造店



八仙 ISARIBI/八戸酒造株式会社



花笑み 特別純米/大地酒造株式会社



陸奥男山 超辛純米/八戸酒造株式会社



山丹正宗 しずく媛 純米吟醸/株式会社八木酒造部







【リッチ&ウマミ部門 金賞】

石鎚 純米吟醸 雄町 50/石鎚酒造株式会社



紀土 KID 特別純米酒 雄町/平和酒造株式会社



生酛仕込純米酒 鳥海山/天寿酒造株式会社



五凛 純米酒/株式会社車多酒造



澤姫 山廃純米 真・地酒宣言/株式会社井上清吉商店



七田七割五分磨き雄町ひやおろし/天山酒造株式会社



純米酒 萌稲 百田/秋田銘醸株式会社



純米大吟醸喜多屋 50%磨き/株式会社喜多屋



天狗舞 山廃純米大吟醸/株式会社車多酒造



天明 純米火入 オレンジの天明/曙酒造株式会社



南部美人 特別純米/株式会社南部美人



福乃香 純米吟醸 ふ/笹の川酒造株式会社







【エイジド部門 金賞】

一ノ蔵 Madena/株式会社一ノ蔵



古昔の美酒 2001 若鶴/株式会社匠創生



越の誉 もろはく/原酒造株式会社



醉心 純米秘蔵酒 長期熟成(1996年醸造)/株式会社醉心山根本店



達磨正宗 五年古酒/合資会社白木恒助商店



天山 純米全麹仕込み 20年熟成/天山酒造株式会社



南部美人 オールコージ 2003/株式会社南部美人



梵・天使のめざめ/合資会社加藤吉平商店







【スパークリング部門 金賞】

あさ開 スパークリングサケ SHUPON/株式会社あさ開



一ノ蔵 発泡清酒 すず音/株式会社 一ノ蔵



開華 AWA SAKE/第一酒造株式会社



菊泉ひとすじロゼ/滝澤酒造株式会社



紀土 KID 純米大吟醸 Sparkling/平和酒造株式会社



天狗舞 発泡 純米大吟醸 泡影/株式会社車多酒造



南部美人 あわさけスパークリング/株式会社南部美人



Hitotoki ロゼ/株式会社六歌仙



瓶内二次発酵酒 白麹あわ 八海山/八海醸造株式会社







【ロウ・アルコール部門 金賞】

一ノ蔵 ひめぜん/株式会社一ノ蔵



嘉美心 木陰の魚/嘉美心酒造株式会社



銀嶺月山 ソフト純米 ささら月/月山酒造株式会社



純米大吟醸 IKU'S SHIRO/株式会社稲田本店



Beau Michelle/伴野酒造株式会社







<銀賞受賞>

【フルーティー部門 銀賞】

今錦 HAKUMEI/米澤酒造株式会社



英勲純米大吟醸 井筒屋伊兵衛三割五分磨き/齊藤酒造株式会社



菊美人 純米大吟醸 雫(しずく)/菊美人酒造株式会社



紀土 KID 純米大吟醸 山田錦 精米歩合四十五/平和酒造株式会社



瞬香秀凍 大吟醸生原酒/笹の川酒造株式会社



純米大吟醸 鳥海山/天寿酒造株式会社



大吟醸 飛天山/天山酒造株式会社



水鳥記 純米吟醸酒 吟のいろは/株式会社角星







【ライト&ドライ部門 銀賞】

KAGANOI StrongStyle/加賀の井酒造株式会社



作 モナド/清水清三郎商店株式会社



瞬香秀凍 純米吟醸生酒/笹の川酒造株式会社



純米大吟醸 思手成し/株式会社新澤醸造店



純米大吟醸 虎千里/株式会社新澤醸造店



豊能梅 純米吟醸/高木酒造株式会社



二割の麹が八割の味を決める/司牡丹酒造株式会社



日高見 超辛口純米酒 720ML/株式会社平孝酒造



ミサワホーム/株式会社新澤醸造店







【リッチ&ウマミ部門 銀賞】

加賀鶴 純米大吟醸68号/やちや酒造株式会社



加賀ノ月 百万石乃白/加越酒造



亀齢 萬年 五拾/亀齢酒造株式会社



手造り純米酒 光武/合資会社光武酒造場



天狗舞 山廃仕込純米酒/株式会社車多酒造



八仙 貴醸酒/八戸酒造株式会社



八仙 貴醸酒プレミアム 2023 ブランデー樽仕上げ/八戸酒造株式会社



花笑み 純米大吟醸/大地酒造株式会社



水尾 特別純米酒 金紋錦仕込/株式会社田中屋酒造店



三好 九十の黒/阿武の鶴酒造合資会社



山廃純米大吟醸 浦霞 ひらの/株式会社佐浦







【エイジド部門 銀賞】

古昔の美酒 1999 成政/株式会社匠創生



達磨正宗 十年古酒/合資会社白木恒助商店



白鴻 大吟醸『沙羅双樹』十五年古酒/盛川酒造株式会社



秘蔵純米 三十五年古酒/笹の川酒造株式会社



るみ子の酒 伊勢錦熟成原酒/合名会社森喜酒造場







【スパークリング部門 銀賞】

SHIROKIMONO IWAU/希JAPAN株式会社



出羽鶴 awasake 明日へ/秋田清酒株式会社



Janpan/有限会社蒲酒造場



自然発砲 純米酒 とらじの唄/中埜酒造株式会社



雪しぼりにごり酒/大七酒造株式会社



八仙 prototype2023/八戸酒造株式会社



金婚 東京プレミアムスパークリング酒 心-Shin-/株式会社豊島屋本店



瞬香秀凍 純米にごり生原酒/笹の川酒造株式会社



スパークリング 鳥海山/天寿酒造株式会社



MUSASHI Extra dry Sparkling/株式会社新澤醸造店



花泡香/大関株式会社



越の誉 あわっしゅ/原酒造株式会社







【ロウ・アルコール部門 銀賞】

COKUN/賀茂泉酒造株式会社



桜顔 白鳥が飛んだ(にごり酒)/株式会社桜顔酒造



讃岐くらうでぃ/川鶴酒造株式会社



八仙 prototype2023/八戸酒造株式会社







■WEB投票のラベル賞

なお、受賞商品のラベル投票(WEB投票)は、2023年10月10日から10月24日まで実施いたします。女性であればどなたでも参加可能です。なお、投票結果は10月27日(金)表彰式で発表いたします。



◆投票ページ

詳細は10月10日に掲載します。

https://bishucon.com/



■表彰式、各部門当日サプライズ発表、入賞酒大試飲会概要









■今年の評価

本コンクール総合コーディネーター友田晶子氏からの感想は以下です。



審査結果を見て、「女性だから、甘くフルーティーなお酒が高評価…ではない」ということを強く感じました。なぜなら、「エイジド(熟成酒)部門」や「リッチ&ウマミ部門」の点数が全般にとても高かったからです。日本酒に慣れた、また、ワインに慣れた審査員のみならず、お酒経験の少ないZ世代からも高評価なのです。これはある意味驚きです。もちろん、フルーティーなお酒もライト&ドライなお酒も、平均してとても点数が高かった。とくにクリアでクリーンで軽快なドライタイプの人気が高かったようです。女性だから、甘口一点張りではないことを知っていただくきっかけになりますね。美酒コンクールで入賞したお酒に貼られる金銀のメダルは、必ずや日本酒選びの指標になると思います。日本酒を楽しみたいけど何を選んでいいかわからないという方々に広くご活用いただきたいです。







◆美酒コンクールとは

Japan Women’s SAKE Award~美酒コンクール~(通称:美酒コン)とは「日本の伝統文化の継承」「地域経済の活性化」「女性が活躍する社会の実現」を基本理念とし、日本の國酒である日本酒を、酒類資格を保有する十分にテイスティング能力のある女性が厳正に審査を行う、日本国内初のコンクールです。



美酒コンクールHP

https://bishucon.com/



◆主催:

一般社団法人日本のSAKEとWINEを愛する女性の会

https://omotenashi-sakejo.com/

会員数2,000人、友好団体を含めると約12,000人のネットワークを持つ女性を中心とした日本産酒類の普及団体。代表理事は友田晶子で、国際的なワインコンクールであるフェミナリーズ世界ワインコンクールの日本広報大使・名誉会長として8年以上同コンクールの運営を務める。その他日本酒のセミナーやイベント、SAKE女検定の運営など活動は多岐にわたる。



◆総合コーディネーター・友田晶子

(一社)SAKE女の会代表理事。2007年よりフランスで行われている、女性ワイン専門家による国際酒類コンペ「フェミナリーズ世界ワインコンクール」の日本広報大使、東京ウイスキー&スピリッツコンペティション実行委員を務める。その他、様々な酒類コンペの審査、出品募集、審査員派遣などの運営経験豊富。



◆アドバイザー・平出淑恵

世界最大のワインコンペティション“International Wine Challenge(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)”のSAKE部門の誕生に関わり、世界最大のワインとスピリッツの教育機関“WSET”にSAKEの資格講座を開設するなど、国内だけに留まらず海外に向けた日本酒PRに尽力してきた。







○取材お申し込み、お問い合わせ

<メディアの皆様へ>

■貴社名:

■所属部署/媒体名:

■ご芳名:

※会場の都合で、1社1名様にてお願いをしております。

■メールアドレス:

■電話番号:

■ご掲載媒体名:

上記情報を以下までご連絡ください。

美酒コンクール事務局 久留

info@bishucom.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/04-19:16)