[学生団体mof.]

これが私の選んだ旅



女の子のひとり旅を応援する学生団体mof.が『たびぃじょvol.26』を2022年10月1日に発行致します。





女の子のひとり旅を応援する学生団体mof.が、 フリーペーパー「たびぃじょvol.26」を2023年4月1日に発行致しました。



【学生団体mof.とは】



わたしたちは、「ひとり旅が、 全ての女の子にとって当たり前の選択肢になるセカイを創る」という団体理念のもと活動しています。 ひとり旅に興味はあるけど実際に行ったことはないというたくさんの女の子たちの後押しとなる存在を目指しています。 その活動の一環として、 2010年10月から13年間、 フリーペーパー「たびぃじょ」を発行しています。



【フリーペーパーたびぃじょとは】



そもそもたびぃじょとは、 かわいくて、 おしゃれで、 おちゃめな、 ひとり旅好きな女の子のことです。 ひとり旅をしたい女の子を応援するために4月と10月の年に2回、 約1万部発行しています。 資金調達から企画、 編集、 デザインや配布まで、 「たびぃじょ」の発行に関わる全てを学生のみで行なっています 。 企業様から協賛をいただいてタイアップ記事の作成や、 観光協会様向けにモデルコースの作成なども行っています。 バックナンバーはこちらからご覧下さい。

https://info69355.wixsite.com/tabiijyo/digital-tabiijyo



【たびぃじょvol.26について】



「これが私の選んだ旅」

萩 −おいでませ萩−

深い歴史、豊かな自然、地元の方々が誇る食材…!魅力いっぱいの山口県萩市でのんびり学んで、人と出会って、感動できる旅のプランをご紹介。これまでとは違った新しい萩旅にご注目!





あわら温泉 −あわら市で湯っくり美っくり旅−

幸福度日本一と言われる福井県のあわら市で湯っくり、美っくりな旅をしてみませんか?!食、秘境、おすすめのお土産までご紹介しています。





都内銭湯 −銭湯で気分転換はいかが?in東京−

みなさま毎日お疲れさまです!都内近郊に住む方、旅行で都内を訪れている方も、都内の銭湯で癒されて、気分転換しませんか?実際にメンバーが訪れた銭湯3箇所をご紹介。メンバーがおすすめする、それぞれの銭湯の楽しみ方にもご注目!





キャンプ −たびぃじょはじめて物語ソロキャンプの魅力を教えて!& How to ひとり旅 ソロキャンプ編−

キャンプはしたことあるけど、ソロキャンプはしたことがない..?!

イラストレーター、キャンプコーディネーターとして活動されているこいしゆうかさんへのインタビュー記事と共に、メンバーの実際のソロキャンプ体験記も!





イギリス −My Solotrip in the UK−

海外旅行をする機会がまた増えてきていますね イギリスに留学していたたびぃじょメンバーが厳選した3つのスポットをご紹介!





豪華読者プレゼント

読者アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で、豪華読者プレゼントが当たる?!たびぃじょを呼んだ率直なご感想とともに、皆様のご応募をお待ちしております



また、今回も【読者アンケートにご回答くださる方限定】とはなりますが、たびぃじょの無料発送を行っております!





旅の目的、あり方は人それぞれであり、自分ならではの旅をできるのがひとり旅の魅力。

記事作成を通して、毎度感じます。



【26号記事一例】













【設置場所】



「たびぃじょ」は都内のカフェや大学、 全国のゲストハウスに設置しており、 無料配送も承ります。

HPにて設置場所を随時公開しています。



【団体概要】



団体名:学生団体mof.

代表者:住田 玲奈

設立:2010年4月

HP: https://info69355.wixsite.com/tabiijyo

事業内容:フリーペーパー発行、 他企業様との提携、 旅イベントの開催



【本件に関するお問い合わせ】

MAIL:info@tabiijyo.com



