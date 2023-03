[コロネット株式会社]

幾左田千佳氏をクリエイティブディレクターに迎えたカプセルコレクション「mila schon by chika kisada」を、この春スタート





インポートブランドを中心に取り扱うコロネット株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:七宮信幸)は、mila schön(ミラ・ショーン)の新ライン「mila schön by chika kisada」(ミラ ショーン バイ チカ キサダ)の展開を開始いたします。



2023年3月9日(木)よりコロネット公式オンラインストア(https://coronet-store.jp/)でファーストコレクションを発表し、3月14日(火)からは先行予約を承ります。



また、4月8日(土)から16日(日)の期間には、東京・渋谷のTRUNK(HOTEL)でポップアップストアを開催。



詳細は公式Instagram(@mbyc_official)で配信いたします。









mila schön by chika kisada/ミラ ショーン バイ チカ キサダとは



2023年春デビューの「mila schön by chika kisada」は、Chika Kisadaを手掛ける幾左田千佳氏をクリエイティブディレクターに迎えた新ライン。mila schönのアーカイブをインスピレーション源に、現今の解釈でアップデートしたカプセルコレクションです。



優雅な美と自由、蒸留された女性らしさ、身体を解き放つデザインとエレガンス、そして肉体美を追求し余韻のあるスタイル。

クリエイティブディレクター幾左田氏が培ったテクニックを活かし、振付師がダンスを振り付けるようにデザインをつくりあげる。過去と現在が調和され、ダンスの生命が吹き込まれた新たな世界観。

着る人の生活をより一層彩る特別なエレガンスを提案したい、という幾左田氏の想いが込められています。





2023 Spring & Summerコレクションのテーマは“街に踊る”



心が躍る時間に寄り添う服

都市で生きる自立した女性のための服

人の心の中にある日常的なこと、エモーショナルな部分にふれ 街に出てゆくこれからの服

過去と現在が結びつくことにより誕生した mila schön by chika kisada



“街に踊る”をテーマに、オリジナルのテキスタイルを使用したマスキュリンなセットアップ、大胆なカッティングがドラマティックなコート、構築的なデザインが美しいドレス、メンズサイズのシャツをモデリストのテクニックでつくりあげたデザインシャツなど、着る人をより彩るコレクションとなっています。





チェックジャケット ¥107,800

チェックベスト ¥69,300

コットンタックシャツ ¥49,500

チェックパンツ ¥49,500





ストライプドレス ¥97,900

ストライプラップパンツ ¥53,900





タフタコート ¥154,000

インターシャニットポロ ¥39,600

タフタパンツ ¥49,500





サマーウールドレス ¥132,000



※全て税込価格です。





ローンチスケジュール



►3月14日(火) コロネット公式オンラインストア(https://coronet-store.jp/)にて先行予約開始

►4月7日(金) ローンチイベント(招待者)

►4月8日(土)~16日(日) 東京・渋谷 TRUNK(HOTEL)にてポップアップストア開催



