株式会社MOVER&COMPANY(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:篠崎 元彦、以下 MOVER&COMPANY)は、Great Place To Work(R) Institute Japan(本社:東京都品川区、代表取締役:荒川陽子、以下GPTWジャパン)が運営する、働きがいのある企業であることを認める「働きがい認定企業」として選出されました。



▼MOVER&COMPANY認定ページ

https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/1101_852.html













当社の考える「働きがいのある組織」とは



当社の働きがいを高めるための最も重要なテーマ・コンセプトは「学歴や雇用形態は関係なく、考動型人材=ムーバーが働きやすく、輝き、還元される組織」です。この考え方は当社の経営理念と通じています。



▼経営理念

「我々はMOVERを創出し、MOVERを輩出することで、社会にMOVERを増やします。我々はそのMOVERと共にビジネスを創造することで個人の人生・社会を豊かにし、進化し続けます。」



上記のMOVERとは、今のビジネスの世界で求められる自ら考え行動できる考動型人材のことを意味します。この経営理念は代表の篠崎が、コンサルティング会社やベンチャー企業でのキャリアの中から生まれました。学歴や雇用形態は関係なく、事業や会社のことを自分ごととして捉え、自分で考え行動できる、考動型人材(MOVER)を集め、育て、活躍できる、MOVER一人ひとりにきちんと還元される組織をつくることで、社会を豊かにしたいという想いが込められています。



MOVERを育て活躍の機会を増やすために、社員の働き方の希望や本人の意思を尊重し、社員一人ひとりがパフォーマンスを出し、活躍できる働き方やポジションを実現するといった、人を軸とした柔軟な組織運営が当社の特徴であると考えます。



人に寄り添った組織運営の結果、現在約50名の社員のうち、リファラル採用率は50%以上と今いるメンバーの半分以上が社員の紹介で入社しています。





働きがい向上のための取り組み



1. 家庭やライフワークを大切にできる柔軟な働き方の提案

画一的なルールで縛らず、理由がある場合は家庭の事情やライフワークを考慮した本人のパフォーマンスを上げる働き方を考慮しています。

実際に当社では、関西でフルリモートで働くエンジニアや、フリーランスから9割稼働の正社員になったコンサルタントが活躍しています。



2. 社内キャリアチェンジの機会

コンサルタントとして入社後、エンジニアへ転向したり、事業部の営業職として入社した後に人事に転向したりと本人の望むキャリアや希望を考慮し、部署を横断して社内でキャリアチェンジした事例が豊富です。



3. コンサルティング業務と自社事業の推進サポート両立の機会

コンサルティング事業部において、社員の成長やキャリア形成の選択肢を広げること、自社事業の拡大を目的にコンサルタントの仕事と並行して自社事業の推進をサポートする機会を設けています。

こういった機会は他のコンサルティングファームでは得られないため、将来事業立案も視野に入れているコンサルタント候補者の入社理由のひとつとなっています。



4. 社員全体のコミュニケーションを促進する施策

毎月第1木曜日に全社で定例会を開催し、社長をはじめ、各部署の責任者が毎月の売上進捗や課題などを全社員に向けて報告したり、社員が質問や意見を発信することで、経営層以外のメンバーも組織全体の経営情報や各部署の取り組みについて毎月アップデートする機会があります。

また、弊社の飲食事業部が運営する神保町の飲食店「BARムー」では、従業員は社割で飲食することができ、毎日お店に行けば誰かしら社員に会えフラットに話せる人気の交流の場となっています。





働きがい評価のポイント



調査の結果、以下3点において当社の働きがいが特に高いと評価されました。

1. この会社では、従業員は年齢に関係なく正当に扱われている

2. この会社では、従業員は責任ある仕事を任されている

3. 経営・管理者層は、近づきやすく、気軽に話せる





「働きがいのある会社」認定について



働く人へのアンケートの結果を基に、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」 であることをGreat Place to Work(R) Institute Japanが正式に認定するものです。

GPTWでは「働きがいのある会社」を、『マネジメントと従業員との間に「信頼」があり、一人ひとりの能力が最大限に生かされている(For All)会社のこと。優れた価値観(バリュー)やリーダーシップがあり、イノベーションを通じて財務的な成長を果たすことができる』と定義しています。





Great Place to Work (R) Institute Japanについて



Great Place to Work(R) Institute は、世界約60ヵ国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・分析、各国のHPや主要メディア等で発表しています。米国では、 1998年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、同国ではこのランキングに名を連ねることが「一流企業の証」として認められています。

日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japan(GPTWジャパン)を運営しています。





企業概要



【MOVER&COMPANYについて】

商号 :株式会社MOVER&COMPANY

所在地 :東京都千代田区神田三崎町3-7-12 清話会ビル3階

代表者 :代表取締役 篠崎 元彦

設立 :2008年8月

事業内容:コンサルティング事業、人材紹介・人材派遣事業

URL :https://mover-company.co.jp





