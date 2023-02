[株式会社ワンインチ]

ワンインチと「ともコーラ」がタッグを組み、日本初のCBDコーラRTD飲料が誕生。(※CBDが配合されたRTDジャンルとして日本初)



株式会社ワンインチ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:柴田耕佑、以下ワンインチ)はCBDコーラを2022年2月3日(金)12時よりAmazonにて数量限定で販売を開始いたします。







「CBDコーラ by ともこーら ONEINCH」









・累計販売数100万杯の「ともコーラ」を使用。

・1本に15mgのCBD配合。3本入2490円(税込)

・RTDでそのまま飲めるスタイル



1)クラフトコーラへのこだわり

日本の元祖クラフトコーラ「ともコーラ」。13種類のスパイスと国産3種の柑橘が香る爽やかで華やかさな味わい。合成甘味料や保存料等を一切使用しない、体にも嬉しいCBDコーラ。



■ともコーラ

2018年に調香師が作り出した日本の元祖クラフトコーラ。コーラなのに100%天然素材から作られた飲み物として発売。当初から話題となり、現在までに100万杯分のクラフトコーラを販売。スーパーマーケットライフや蔦屋書店はじめ、全国の飲食店 やスーパー約500店舗でのお取り扱いがあります。



2)1本に15mgのCBDを配合

国内のCBDドリンク高水準の15mgを配合。国内の工場で製造した水溶性のCBDを使用しております。



3).RTDでそのまま飲めるスタイル。3年越しの開発と発売

ワンインチとともコーラの出逢いから、およそ3年の時を経て商品化が実現。幾度と話し合いと試作を繰り返し生まれた 自信作です。



商品詳細/ご購入について











1本あたり(250ml/CBD15mg)

CBDコーラ/3本入 2490円(税込)

CBDコーラ/6本入 4980円(税込)

CBDコーラ/9本入 7470円(税込)

※送料別



ワンインチ、ともコーラのECサイト上で購入が可能です。

ワンインチ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0BQY3H7XM/

ともコーラ: https://tomocola.com/collections/all



発送予定:2023年2月中旬



※CBDが配合されたCBDコーラRTDジャンルとして日本初

(2022/2/3 10:00 ワンインチ/TOMO'S CRAFT自社調べ)



※未成年の方、妊娠中・授乳中の方、体調不良の方は、飲用を控えてください。飲用によって、体調や体質に合わないと感じた場合は、直ちに飲用を中止してください。運転前や運転中の飲用は避けてください。

※本商品の成分分析表は、商品同梱の紙面にQRコードを添付しております。







会社概要









株式会社ワンインチは2018年に創業したCBDスタートアップです。米国・テネシー州のKat‘s Naturals社と独占契約を締結。自社製品開発、カンナビノイドの研究を行っております。2022年12月にUHA味覚糖製造の「CBDグミ」を発売。



1. 高品質で透明性の高い原料のみを使用

CBDの原料は、米・経済誌「Forbes」の2020年「20 Best CBD Oils To Try This Year」にも選出されているKat's naturalsという米国・テネシー州の企業から日本の法律に準拠する形で抽出されたトレーサブルで、透明性の高い原料のみを輸入しております。



2. ドーピング検査も実施

販売中のサプリメント「CBD100」ではNSFインターナショナルにてドーピング検査を実施し、物質としてドーピングに該当しないことを確認しており、アスリートでも使用できます。



3. 第三者機関でカンナビノイド検査を3回実施

輸入前に1回、輸入後に1回、製品化後に1回、ロットごとに世界的な第三者機関で、合計3回カンナビノイド検査を実施し、THCが含まれていないことを確認しております。



株式会社ワンインチ 代表取締役 柴田耕佑

1990年生まれ。2014年にCBDを使用し、自身の使用経験からCBDビジネスに興味を持つ。アメリカへ渡り、日本の法律に適合する企業を巡って200社以上交渉を行い、日本の法に合わせて原料を生成するアメリカ・テネシー州のKat's Naturals社と独占契約を結び、起業。大麻取締法改正に向けてCBD議連において事業者として参加し、レクチャーと提言書の提出を行い、CBDの健全な市場形成を目指す。Forbes JAPANオフィシャルコラムニスト、NHK・首都圏ネットワークやテレビ東京biz出演



Instagram:https://www.instagram.com/oneinch_cbd/

Twitter:https://twitter.com/oneinch_cbd/

EC :https://oneinch.shop/



本件に関するお問い合わせ



株式会社ワンインチ

info@oneinch.co.jp

〒150-0022 東京都渋谷区円山町14番9号



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/04-11:16)