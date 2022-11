[株式会社 L.W.C.]

株式会社L.W.C.(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:塚越克美)は、2022年11月30日(水)に、アパレルブランド「BACK TO THE FIELD」(読み:バック トゥ ザ フィールド/略:BTTF)のローンチパーティー&エキシビションを開催する。









BTTFとして初のイベントは、完全招待制の「エキシビション」とブランド公式Instagramアカウントをフォローすることで誰でも入場ができる「ローンチパーティー」の二部構成で開催する。



エキシビションでは新作の「MLB」コレクションを中心に「NEW ERA×BTTF」のコラボレーションキャップの発売を発表する。



ローンチパーティーでは、人気アーティストの「大門弥生」をはじめとするさまざまなゲストを迎え、「ライブ」「ダンスショーケース」「DJ」などでイベントを盛り上げる。

「ファッション×音楽」というシーンでブランドコンセプトでもある「独自性の遊び心」「価値のあるストリートコミュニティー」を東京から発信する。



またブランドがスタートして2周年を迎える記念に花を添えたい。





【イベントノベルティー】

来場者へのノベルティーはMLBオリジナルデザインのTシャツとトートバッグ。さらにBTTFオリジナルロゴのキャップと豪華にラインナップ。

*数に限りがございますのでなくなり次第終了となります。御了承ください。







【NEW ERA × BACK TO THE FIELD】

2023年1月に発売予定のNEW ERA×BACK TO THE FIELDコラボレーションキャップも初お披露目。ストリートファッションのアイコンでもあるNEW ERAのキャップにBTTFオリジナルブランドロゴがあしらわれた特別なアイテム。











【スペシャルゲスト】

ローンチパーティーを盛り上げるゲストにも注目!

一夜限りのホットなパーティーはファッションとカルチャーの融合を本気で楽しめる特別な空間になる。





<LIVE>:

・大門弥生

<DANCE SHOWCASE>:

・WG

・YUKA+Remi

<DJ>

・BiBiyua

・Miss VentiKeiko

・EREKA





▽ブランドコンセプト:

【いつもどんな時でもあのFIELDに戻ろう!様々なカルチャーを独自のFIELD(ステージ・舞台)でPLAY(楽しむ)する。】ストリートシーンへ新たなスポーツファッションを”ハイブリッドなスタイル”で提案する。

それぞれのスポーツのルーツやカルチャーを大切にし、「独自性と遊び心をMix」した「価値のあるストリートコミュニティー」を作り発信し続けていく!



※MLBコレクションはMLB Advanced Media,L.P.と株式会社グレイスの商品化契約に基づき展開するものです





≪BACK TO THE FIELD/LAUNCH PARTY&EXHIBITION≫

2022.11.30 wed

表参道 WALL&WALL

〒107-0062 東京都港区南青山3-18-19 フェスタ表参道ビルB1



12:00~16:00

Exhibition:招待制



17:00~21:00

Party:フリー入場



Instagram

Ladies:@back_to_the_field_official

Mens :@back_to_the_field_mens



リリース発行元:株式会社グレイス/株式会社L.W.C.



≪本リリースに関するお問い合わせ先≫

株式会社L.W.C.

担当:吉濱彩子

東京都渋谷区広尾1-7-23 グレイスビル

Tel:03-5422-8007/Fax:03-5423-6203

E-mail: a.yoshihama@lwc.tokyo



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/25-22:40)