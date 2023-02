[株式会社YeeY]

地域と地域を繋ぎ、知恵・人材・経験を混ぜ合わせることで、 ウェルビーイングで豊かな日本の実現を目指す



日本企業や地域のウェルビーイングトランスフォーメーション(WX)を行う株式会社YeeY(本社:沖縄県南城市 | 代表取締役 島田由香)より、島田由香・矢澤祐史・高橋ゆきの3名が一般社団法人日本ウェルビーイング推進協議会の理事に就任し、また、島田由香が代表理事に就任したことをお知らせいたします。ウェルビーイングの社会実装に向け、 一人ひとりのくらしが根づく「地域」に焦点を当て、豊かな日本をつくってまいります。







理事就任の背景と目的



一般社団法人日本ウェルビーイング推進協議会(PCW Japan)は、一人ひとりのくらしが根づく「地域」に焦点を当て、 地域と地域を繋ぎ、知恵・人材・経験を混ぜ合わせることで、 ウェルビーイングで豊かな日本を創ることを目指し発足されました。



全国の地域が取り組むウェルビーイングな地域づくりをサポートし、各地に広げ、インスパイアし合うことで、日本全体のウェルビーイングを引き上げていく活動が行われます。



株式会社YeeYでは、2018年の創業以来、日本企業のウェルビーイング経営実現に向けた経営・人事コンサルティング/コーチサルティング(R)、組織カルチャー構築支援、事業開発支援、地域のウェルビーイング向上支援を精力的に行ってきました。また、ポジティブ心理学の創設者マーティン・セリグマン博士、エド・ディーナー博士、タル ベン=シャハー博士をはじめとするウェルビーイング研究の世界的権威を招聘したカンファレンスやワークショップの企画・運営を行うなど、日本のウェルビーイングを高めるため精力的に活動を行ってきました。



近年、企業を中心に広まりつつあるウェルビーイングですが、日本での社会実装はまだまだこれからだと考えています。上述のようにWX(ウェルビーイングトランスフォーメーション)を推進してきた株式会社YeeYから島田由香・矢澤祐史・高橋ゆきの3名が一般社団法人日本ウェルビーイング推進協議会の理事に就任することで、全国の地域や企業との繋がりをさらに深め、これまで培ってきた経験や人材を混ぜ合わせることで、ウェルビーイングで豊かな国づくりを推進して参ります。





一般社団法人日本ウェルビーイング推進協議会 概要



一人ひとりの「くらし」や「地域」こそ、日本のウェルビーイングの礎だ。



学校生活や商店街での買い物、飲食店で食事を囲ったり、公園で憩う休日があったり。私たちの日々のくらしは「地域」を舞台に彩られています。PCW Japanは、私たち一人ひとりのくらしが根づく「地域」に焦点を当て、地域と地域を繋ぎ、知恵・人材・経験を混ぜ合わせることで、ウェルビーイングで豊かな日本をつくってまいります。



法人名:一般社団法人日本ウェルビーイング推進協議会

英名:Promotion Council for Well-Being in Japan

略称:PCW Japan

代表理事:島田由香(株式会社YeeY 共同創業者/代表取締役)

公式サイト:https://pcwjapan.com/





プロフィール









島田 由香 株式会社YeeY 代表取締役 / 内閣官房 行政改革推進会議 議員 / アステリア株式会社 CWO 慶應義塾大学卒業後、パソナを経て、米国コロンビア大学大学院にて組織心理学修士号取得。日本GEを経て、ユニリーバ・ジャパン入社。2014年より取締役人事総務本部長に就任。「WAA」など独自の人事施策を多数実行、同社はForbes WOMEN AWARDを3年連続受賞した。2017年に株式会社YeeYを共同創業し代表取締役に就任。マーティン・セリグマン博士やエド・ディーナー博士をはじめウェルビーイング研究の世界的権威を招聘したカンファレスを行うなど、日本企業や社会のウェルビーイングリテラシー向上に貢献。企業の経営・人事支援や、組織文化の構築支援などを通じて、日本企業のウェルビーイング経営実現に取り組んでいる。自身も1年の半分近くをワーケーション先で過ごすなど地域活性に情熱を燃やし、地方自治体の組織コンサルティングやワーケーションなどのコンテンツ開発支援、地域住民のウェルビーイングを高める仕組みづくりを行う。









矢澤 祐史 Giveness International 代表 / 株式会社YeeY 共同創業者 ワンネス財団を創設し、依存や障がい・精神疾患など、様々な生きづらさを抱えた人々の孤独の解消と自己実現を支援するインフラを構築。ウェルビーイングの理論に基づいたカリキュラムを提供する。2017年にGiveness Internationalを創業。人材・組織開発からホースセラピー事業、不動産、造園・グリーンデザイン、高級イチゴ・バニラ農園経営に至るまで多角的な事業開発を行う。ポジティブ心理学の創始者で元米国心理学会会長のマーティン・セリグマン氏を日本に招聘し、1000名規模のカンファレンスをプロデュースした。また、エド・ディーナー、タル・ベン・シャハー、ライル・アンガー他、ポジティブ心理学の大家たちとウェルビーイングに関する取り組みを行う。2020年には、日本で初めての受刑者・少年院出所者のためのライフキャリアスクール「Power to the Prisoners!」を設立し代表に就任するなど、ウェルビーイングの社会実装に奔走する。









高橋 ゆき 株式会社ベアーズ 取締役副社長 / 株式会社YeeY 取締役 株式会社ベアーズ取締役副社長。1男1女の母。夫の高橋健志氏とともに家事代行サービスのベアーズを1999年に創業し、家事代行・ハウスクリーニング・キッズ&ベビーシッターサービスを展開。業界のリーディングカンパニーに育て上げる。業界の成長と発展を目指し、2013年一般社団法人全国家事代行サービス協会を設立。2019年より、会長を務める。経営者として各種ビジネスコンテストの審査員や、ビジネススクールのコメンテーターを務めるほか、家事研究家・日本の暮らし方研究家としても活躍。日本経済新聞/The Wall Street Journal/カンブリア宮殿/ヒルナンデスなどのメディアに取り上げられる。(一社)全国家事代行サービス協会 会長 / 東京きらぼしファイナンシャルグループ 社外取締役。





株式会社YeeY 概要



代表島田由香を始めとした専門チームによるウェルビーイング経営実現に向けた経営・人事コンサルティング/コーチサルティング(R)、組織カルチャー構築支援、事業開発支援などを行う。また、マーティン・セリグマン、エド・ディーナー、タル ベン=シャハーらポジティブ心理学の大家たちを招聘したウェルビーイングカンファレンスやワークショップも主催する。



ウェルビーイング経営実現に向けた経営・人事コンサルティング/コーチサルティング(R)、組織カルチャー構築支援、事業開発支援などのご依頼、ご相談は下記までお問い合わせください。





会社名:株式会社YeeY

共同創業者:島田由香 / 矢澤祐史

設立:2018年2月9日

Webサイト:https://yeey.co

お問い合わせ:info@yeey.co



