[株式会社ファラビ]

2023年10月10日(火)~16(月)そごう千葉店 1階=駅側正面口前特設スペース



ヨルダン発死海コスメ<TRINITAE/トリネティ>は、2023年10月10日(火)から16日(月)までの7日間、そごう千葉店に千葉県内初の期間限定ショップを展開いたします。そごう千葉店限定キットをご用意しております。







死海沿岸の5つ星リゾートホテルの客室アメニティやスパプロダクトとして知られる、ヨルダンを代表する死海コスメブランド、TRINITAE/トリネティ。



About TRINITAE

1935年、石けんづくりから始まったトリネティの歴史。ヨルダン固有の自然資源である”死海”の成分と、果実やハーブなどを用い、アロマテラピーを製品づくりに取り入れた死海コスメブランド。

香り豊かな洗顔石鹸やザクロのフェイスオイル、贈り物として喜ばれるアロマバスソルト、ヘチマのかかとケア石鹸や上品な香り漂う保湿クリームなど、日常に彩りを与えてくれるスキンケア・ボディケアアイテムが揃います。



天然ミネラルが肌本来のチカラを整える「死海スキンケア」-洗顔石鹸 死海の泥&ホホバ-

肌に潤いを与える塩化マグネシウムが、一般的な海水の約30倍も多く含まれる死海。

その死海の泥を練り込んだ洗顔石鹸は、0.02mm~0.002mmという大変細かな泥の粒子が皮脂汚れや毛穴汚れを吸着し、しっかりと洗い流すことで透明感を感じるお肌へ導きます。

死海の泥の特性であるミネラル成分とホホバ種子油(保湿成分)がお肌を保湿してくれるため、洗い上がりはつっぱることなく、むき卵のような弾力を感じる方も。



ヨルダンの乾燥した大地が育む果実やハーブのチカラ-希少なザクロオイル美容液-

国土の8割が砂漠で、1年中乾燥にさらされるヨルダン。

そんなヨルダンの大地でたくましく育った果実やハーブを使用したスキンケア製品がトリネティの特徴です。



ザクロ種子油を始め、ローズヒップ油、月見草油などの植物オイル14種類のみでつくられたオイル美容液。洗顔後すぐの導入液として、お手入れ最後の保湿オイルとして、爪や髪の毛のケアにもお使いいただける美容オイルは、敏感肌や乾燥肌の方に特におすすめです。ハリツヤのアップに。



トリネティのフィロソフィー「LOVE YOURSELF FIRST」をもっとも体感できるバスタイム-死海バスソルト-



お肌に潤いを与えるミネラルを含む死海の塩と、こだわりの精油をブレンドし、心地よいバスタイムへ誘うバスソルトは、見た目も華やかでギフトにもおすすめです。



かかとの角質ケアに!-へちま石鹸-



乾燥して硬くなったかかとを硬めのヘチマでマッサージすることで、すべすべのお肌に導きます。



そごう千葉店限定キット



そごう千葉店限定キット 限定10セット 14,960円(税込) ※トリネティの代名詞、洗顔ソープ2種類が付いたお得なキット!

・フェイスオイル ザクロ&ローズ 50ml<美容液>

・ラグジュアリー死海ソープ 死海の泥&ホホバ 30g<洗顔&全身石鹸>

・オリーブオイルソープ 25g<洗顔&全身石鹸>



持続可能なブランドとして大量生産を行っておらず、千葉県内で実際に手に取って、香っていただける貴重な機会となっております。

ぜひこの機会にお立ち寄りください。

ブランドHP:https://tr-japan.com



《過去の期間限定ショップ開催の一例》













◇会社概要

商 号:株式会社ファラビ

代表者:代表取締役 板井 武志

所在地:〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-2-40 eco land C

事業内容:「TRINITAE(トリネティ)」日本総輸入代理店及び直営店運営

会社HP:https://faravi.co.jp



