[株式会社エフエム仙台]

ついに7月1日(土)10:00~チケット一般発売!!



仙台のラジオ局「Date fm」の番組『RAD~Radio All Day~』がオーガナイズするライブイベント。

C&K、HAN-KUN、Novel Coreが参加するFantasticなイベントは必見!!!





2022年12月に開局40周年のアニバーサリーイヤーを迎えたDate fm(エフエム仙台)。

午後のワイド番組RAD~ Radio All Day~がオーガナイズするLIVEイベントが”RAD DAY”です。

コロナ禍での中止を経て、昨年7月に開催された「RAD DAY 1.5」。

その第2弾として、2023年7月28日(金)、仙台PITを会場に「RAD DAY 2.5」を開催!!

Date fmだからこそ、RAD~Radio All Day~がオーガナイズするからこそ実現可能な、ファンタスティックな1日をお見逃しなく!





★タイトル:Date fm Fantastic Forty RAD DAY 2.5

(デイトエフエム ファンタスティック・フォーティー ラッド・デイ・トゥー・ポイント・ファイブ)

★開催日時:’23.07.28.Fri. OPEN17:30 / START18:30

★会 場:Sendai PIT仙台市太白区あすと長町2丁目2番地50号

★M C:SuperWatanaBaby(RAD~Radio All Day~Mon.&Tue. DJ) / 中村マサトシ(RAD Wed.&Thu. DJ)

★出 演 者:C&K、HAN-KUN、Novel Core

★チケット

※7月1日(土)10:00~チケット一般発売

ALL STANDING 6,000(税込)

【チケットぴあ】:https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2320135

【ローソンチケット】:https://l-tike.com/search/?lcd=22273

【イープラス】:https://eplus.jp/sf/detail/3643410001-P0030002P021001?P1=1221

★イベントwebサイト:https://www.datefm.co.jp/sys_data/articles/684100007453.html

★主催:Date fm



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/01-15:16)