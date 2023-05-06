Have a Fantastic Time in Tokyo…
［株式会社 A・Y カンパニー］
旅は、思い出づくり。ふたたびお越しくださるようになった訪日外国人旅行者のみなさまに、日本のお土産も手に入るライフスタイルストア「TOKYO FANTASTIC 201」のご紹介です。
Please Wear 「TOYKO FANTASTIC T-shirts」& Share Your Love for Tokyo!
We wrote English sentences with the help of Google Translate and ChatGPT.
【News for foreign tourists visiting Japan from TOKYO FANTASTIC 201】
TOKYO FANTASTIC 201（にーまるいち）は2023年1月オープンの、表参道駅から徒歩3分、南青山にあるライフスタイルストアです。
日本の作家さんによる陶器、磁器、木工作品やガラス作品のうつわ（テーブルウェア）の常設をはじめ、およそ3週間に一度の企画展開催のほか、下駄サンダルや風鈴などの日本の夏の伝統的なクラフト品など、暮らしの商品を取り揃えています。東京旅行を記念する、帰国してからも思い出が続くようなお土産品が、ふいに訪れてくださった外国人旅行者のみなさまに人気です。
また、店内ではTシャツも販売しており、1月の開店後、はじめての夏を迎えます。
TOKYO FANTASTIC 201 is a newly opened lifestyle store located in Minami Aoyama, just a 3-minute walk from Omotesando Station. It opened in January 2023.
We select a range of the finest lifestyle goods in Japan, including handmade items produced by artists and traditional crafts created by artisans.
Such as pottery, ceramics, porcelain, glassware, wooden tableware, Nambu iron kettles, Hita Geta Sandals, and wind chimes, we also sell T-shirts.
Souvenirs that commemorate a trip to Tokyo and continue to evoke memories even after returning home are popular among foreign tourists who visit unexpectedly.
つづいて、Tシャツについてご紹介します。
Today, we'd like to introduce our T-shirts.
TOKYO FANTASTIC T-shirts
TOKYO FANTASTIC JAPAN Tシャツ | 東京旅行の、すてきな思い出を残す、ユニークなお土産です。
前面に赤い「TOKYO FANTASTIC」ロゴ、背面には日本の国旗のような赤い丸のデザイン。
東京での時間を記念する、ユニークなお土産です。
・XSサイズからXXLサイズ
・ジャパンメイド。日本製モデルです。
・6,490円（税込）
JAPAN T-shirts | Unique Souvenirs to Remember Your Tokyo Trip.
Looking for a special way to remember your Tokyo trip?
TOKYO FANTASTIC JAPAN T-shirts are the perfect choice!
Our designs feature a red brand logo on the front and a red circle design resembling the Japanese flag on the back, making them a unique souvenir to commemorate your time in Tokyo.
・Available in sizes XS to XXL
・Made in Japan
・price ￥6,490 including tax.
オーバーサイズのTシャツもご用意。
White on White / Black on Black Oversized T-shirts
・5,500円（税込）
・price ￥5,500 including tax.
2023年の新作夏Tシャツは、スモールロゴ。
2023年の新作夏Tシャツは、10年間の製作の中で、はじめてのスモールなブランドロゴです。
XXXLサイズ並のゆったりとした袖丈や肩周りで、身丈はXLサイズのオーバーサイズ仕様です。
（5月下旬リリース予定）。
・5,940円（税込）
The new summer T-shirts for 2023 feature a small brand logo for the first time in 10 years of production. With a relaxed sleeve length and shoulder width similar to XXXL size, the body length is designed to be oversized like an XL size. (Scheduled for release in late May).
・price ￥5,940 including tax.
Enjoy Your Tokyo Trip with TOKYO FANTASTIC T-shirts!
Wearing TOKYO FANTASTIC T-shirts while exploring Tokyo can make Japanese people happy, and we hope it will spark conversations between foreigners and us Japanese in various situations.
Keep Tokyo close to your heart by wearing TOKYO FANTASTIC T-shirts as a symbol of your favorite destination.
After your trip
Please share the wonderful memories you made in Tokyo while wearing TOKYO FANTASTIC T-shirts with your friends and family back home.
Get your TOKYO FANTASTIC T-shirts,today and Enjoy your fantastic time in Tokyo!
東京旅行中にTOKYO FANTASTIC Tシャツを着ることで、日本の人々を嬉しい気分にしてくださるだけでなく、外国人と日本人の間でさまざまな場面で会話が生まれることを願っています。
また、旅の後は、TOKYO FANTASTIC Tシャツを着ながら、東京を思い出してくださったり、東京での素晴らしい思い出を故郷の友人や家族にお話していただけたら、うれしいです。
【 Store Information】
TOKYO FANTASTIC 201
Japanese Lifestyle Store
3-16-6-201 Minami Aoyama, Minato-ku, Tokyo
Instagram @tokyofantastic201
https://www.instagram.com/tokyofantastic201/
TOKYO FANTASTIC 表参道店 | TOKYO FANTASTIC Omotesando
Dried Flower Specialty Store
3-16-6 B1 Minami Aoyama, Minato-ku, Tokyo
Instagram @tokyofantastic
https://www.instagram.com/tokyofantastic/
表参道植物屋 | TOKYO FANTASTIC BOTANICAL
Flower Shop
3-16-6-201 Minami Aoyama, Minato-ku, Tokyo
Instagram @tokyofantasticbotanical
https://www.instagram.com/tokyofantasticbotanical/
訪日外国人旅行者（インバウンド）のみなさまへの告知方法がわからず、Google翻訳とChatGPTを使用して、リリースを発信させていただきました。現在は、たまたま弊店を発見してくださった海外のお客様が、よろこんで買ってくださる、という状況です。海外のご友人のみなさまなど、よろこんでいただける商品があるかもしれません。ぜひご紹介いただけますと光栄です。
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/06-12:16）
データ提供
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