クリスマスギフトにもおすすめ。ゴッホの美しい絵画がヨガラグに。



米国ヨガブランド マンドゥカ (https://manduka.jp/)より、Yogitoes ヨガラグ「ゴッホ美術館コレクション」が世界数量限定発売されました。

美しいアートのようなデザインが私達の気分を高揚させてくれるヨギトースのヨガマットタオル。

オランダ ゴッホ美術館とのコラボレーションで生まれたコレクションは、ゴッホの最も印象的な作品がプリントされた特別なヨガマットタオルとなっています。









ゴッホの世界観が融合する美しいヨガラグ

















Manduka × ゴッホ美術館コレクション





このヨガマットタオルは、故ゴッホの作品に込められた偉大なビジョンと美しさへのオマージュとして生まれました。





マンドゥカは、メンタルヘルスに関する認識を高め、瞑想・呼吸法・ヨガなどより健康的な心と身体の繋がりをサポートするためのツールを提供することで、世界中のコミュニティで健康とポジティブな生活を送るためのサポートを提供したいと願っています。



このヨガマットタオルの販売により、ゴッホ美術館の活動を支援することになります。







アートワークはWild Roses, Irises そして Almond Blossomの3種類









各アートワークは、成長と幸福の小さなステップの旅を表しています。



このシリーズには、ゴッホの最も印象的な作品にインスパイアされたデザインが 高品質リサイクルペット素材から作られた ヨギトース スキッドレス タオルに刻印されています。





アートワークはWild Roses, Irises , Almond Blossomの3種類です。













Wild Roses painted in May-June 1889



平和で、静かで、落ち着く。ゴッホはワイルドローズを描いた庭で安らぎを見つけました。

彼の芸術であなたの練習に安らぎを見つけてください。













Irises painted in May 1890

黄色の背景に紫の花を配置することで、ゴッホは装飾的なフォルムを際立たせました。

ヨガと同じように新しいことに挑戦することで、より強く成長することができます。













Almond Blossom painted in February 1890

アーモンドの木は早春に花を咲かせ、春の到来と新しい命の始まりを示します。

ヨガでは、練習は常に新しい旅、新しい道、新しい体験へと進化しています。







ヨガブランドManduka(マンドゥカ)について



1997年米国のヨガ指導者Peter Sterios (ピーター・ステリオス)によって創設され、高機能で上質なヨガマットやヨガグッズ、ヨガウェアまで幅広く展開。品質の高さと、環境保全を第一に考えたモノづくりが世界中で支持され続け、世界中のヨガインストラクター・アスリート達に愛用されています。





購入はこちら



■Manduka JAPAN 公式サイト

https://shop.manduka.jp/products/401101136



■Puravida公式サイト(卸売)

https://puravida.co.jp/products/401101136



【お問合せ先】

株式会社アイロックス(https://irox.co.jp)

TEL:03-6821-3500

email:ws@irox.co.jp



