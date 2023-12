[ASMEDIA株式会社]

イタリアで開催されたコンテスト「Gelato World Heritage」で世界2位を受賞。沖縄をテーマに、ゴーヤなどを使ったジェラートを披露。新境地の美味しさで本場イタリア現地審査員の度肝を抜く



株式会社マルガー(本社:石川県鳳珠郡能登町、代表取締役 柴野大造)は、石川県内に2軒の店舗を展開し、ジェラートの開発・製造・販売を行っています。2023年11月25日、柴野大造(以下、柴野)がイタリア・ローマで開催された「The Best Gelatiere in The World」(イタリアジェラート協会主催)にて「世界最高のジェラート職人」として表彰されました。また、同日開催された「Gelato World Heritage」(同協会主催)では、南日本・沖縄をテーマにした、ゴーヤ・シークヮーサー・泡盛を組み合わせたジェラート「Sud del Giappone」で世界2位を受賞しました。

続いて、11月30日に横浜で開催された「FIPGC洋菓子世界大会受賞報告会2023」(ミラノのイタリア政府公認 国際洋菓子連盟FIPGC主催)においても、これまでの実績が認められ、柴野が「Il Migliore Gelatiere del Mondo 2023(世界最高のジェラティエーレ)」として表彰されました。世界最高位のダブル授与は、日本人として初めての快挙です。





2023年11月、柴野大造「世界最優秀」2冠を達成!





■「The Best Gelatiere in The World」

2023年11月25日、イタリア・ローマで、イタリアジェラート協会主催の「The Best Gelatiere in The World」の表彰式が行われました。この表彰は、ジェラートの普及に貢献した6人のジェラート職人に「世界最高職人」の称号が授与されたもので、ハイレベルなジェラートの創作と普及に努めている職人に贈られる名誉ある賞です。職人を選出するための調査が何年も前から行われており、常日頃お店で販売されているジェラートのクオリティも求められるため、主催関係者が来日し、石川県のお店に訪れて調査が行われました。

今回表彰された6人のうち、5人はジェラートの本場であるイタリア出身の職人で、唯一の日本人として柴野が表彰されました。イタリア人以外の表彰は初めてのことで、柴野は外国人として初めて「世界最高のジェラート職人」の称号を手にしました。



■「Il Migliore Gelatiere del Mondo 2023」

同年11月30日、横浜において「FIPGC洋菓子世界大会受賞報告会2023」(ミラノのイタリア政府公認 国際洋菓子連盟FIPGC主催)の表彰式が行われました。この表彰は、柴野のこれまでのコンテスト受賞経験や、日本チームの代表監督としての実績、ジェラートの普及に努めた功績などが評価され、「2023年世界最高のジェラティエーレ」の称号が授与されました。





世界2位のジェラートのテーマは「南日本 沖縄」。地元の人も思いつかない食材の組み合わせから生まれた“食べるアロマ”





■ジェラートの世界大会「Gelato World Heritage」

同年11月25日、柴野は日本代表チームのキャプテンとして、イタリアジェラート協会主催のジェラートの世界大会「Gelato World Heritage」に参加しました。この大会では6か国の一流ジェラート職人が競い合い、柴野は沖縄の食材を使用した作品「Sud del Giappone」(スッド デル ジャポーネ)を披露し、2位を受賞しました。



「Sud del Giappone」は、2017年にイタリアで開催された世界最大級のジェラートフェスティバルで、柴野が初めて世界チャンピオンとなった「Sorbetto di ananas sedano e mela」(パイナップル・セロリ・リンゴのソルベ)の進化版として考案されました。同ソルベは、イタリア人が苦手とするセロリを食材に選び、セロリの独特で魅惑的な風味、パインとリンゴのトロピカルな甘味や酸味、さまざまな味の要素が複雑に絡み合い、味にも香りにも余韻を残し、本場イタリアに衝撃を与えた一品でした。柴野はこの受賞作品同様、香りの余韻を楽しむ“食べるアロマ“をテーマにし、研究開発を重ねました。





今回2位を受賞した「Sud del Giappone」は、イタリア人にはまだ知られていない沖縄の食材で作られているユニークな一品です。苦味が特徴のゴーヤ、米と麹から蒸留した沖縄古来の泡盛、みかんやベルガモットとは異なる独特の爽やかな香りを持つ柑橘類のシークヮーサーを主な食材としています。これは地元民も思いつかない組み合わせで、沖縄の文化や食材を理解し、素材の配合比率を徹底的に研究し生み出されました。シークヮーサーと40度の泡盛を組み合わせることでゴーヤの苦味を爽やかにし、ピンクペッパー、ジュニパーベリー、トニックウォーターでまとめ上げ、キレのある爽やかな味のジェラートとなっています。



国際舞台で知られざる沖縄の食材をジェラートに扱うため、今大会では審査員にジェラートと共にゴーヤなどの食材そのものも提供し、柴野は3分間のプレゼンテーションを行いました。この新しい組み合わせに対し、イタリア人の審査員からは「新しい味の発見に驚いた」というコメントが寄せられました。



【受賞作品】

「Sud del Giappone」(スッド デル ジャポーネ)



【大会での柴野大造のスピーチ】(一部抜粋)

私たちはジェラート職人による新製品の開発に日々挑戦しています。日本の沖縄の島々では、イタリア人にはまだ知られていない信じられないほどユニークな食材を見つけることができます。私はイタリアと日本の食文化の架け橋となり、本格的な職人技のジェラートを日本に伝え、それを促進し、文化に統合し続けることに全力を尽くしています。



■柴野大造プロフィール

1975年

石川県能登町出身

1999年 地元・能登町に北陸初の牧場直営ジェラートショップ「マルガージェラート能登町本店」オープン

2004年「マルガージェラート野々市店」オープン

2004年 石川県商工連・食の特産品コンクール 優秀賞受賞

2012年 小売店全国コンクール・日本経済新聞社社長賞

2014年 ジェラート国際コンクールピスタチオ部門入賞(イタリア リミニ)

2015年 ジェラート日本チャンピオン(日本ジェラート協会主催)

2016年

Sherbeth Festival2016(イタリア・パレルモ)外国人部門第1位 総合4位

世界ジェラート大使(ローマ アジア人初殿堂入り)

世界ジェラート学術大使(ローマ アジア人初)就任

2017年

ジェラートワールドツアーグランドファイナル世界大会決勝 一般投票1位、総合4位(アジア人最高位)入賞

Sherbeth Festival 2017(イタリア・パレルモ) 総合優勝 世界チャンピオン(アジア人初)

世界洋菓子コンクール(FIPGC ミラノ開催)チームアジア代表監督

Sigepイタリア・Premio Speciale 最優秀職人の称号を2年連続で受賞

2018年

ジェラートフェスティバルオールスターズ出場(フィレンツェ・アジア人初) 同フェスティバル大使就任 イタリアンジェラート協会 日本支部 初代会長に就任

ジェラート文化功労賞(アグリアーノ・外国人初)

ユネスコ平和メッセンジャー就任

Coppa del mondo della gelateria2018(ジェラートワールドカップ) 日本代表チームキャプテン 世界総合4位 ガストロノミージェラート部門1位

2021年

世界洋菓子コンクールミラノFIPGC2021 日本代表監督 全部門世界1位 世界総合1位

「The Best Gelateria in the World2021 FIPGC」“世界最高のジェラートショップ” 世界1位受賞

2022年「マルガージェラート野々市店」が「マルガーラボ野々市」として移転リニューアルオープン

2023年

Gelato World Heritage (ローマ)日本代表 世界2位

The Best Gelatiere in The World 世界最高のジェラート職人 ローマから授与

Il Migliore Gelatiere del Mondo 2023 世界最高のジェラティエーレ ミラノから授与



■オフィシャルサイト

TAIZO SHIBANO OFFICIAL SITE http://shibanotaizo.com/

柴野大造オフィシャルブログ https://ameblo.jp/malgagelato/

X https://twitter.com/taizoshibano

マルガージェラート公式サイト http://malgagelato.com/





食を五感で楽しむジェラートミュージアム【マルガーラボ野々市】





石川県野々市市本町に2022年10月15日にオープンした「マルガーラボ野々市」は、能登ミルクの白を基調とした壁面と、ジェラートケースをモチーフとした彩り豊かなカラーガラスが特徴の店舗です。以前から同市で営業していた「マルガージェラート野々市店」と、石川県白山市の製造工場が一体型となり、新たな場所に移転リニューアルオープンしました。



同店は、“思想を伝承するアトリエ”であり、“プロセスの可視化”と“自然科学とアートの融合を試みる実験室”と謳っています。店内に入ると、エントランスからジェラートケースに至るまでの導線に沿ってシームレスなガラス窓が配置されており、ガラス越しに製造室、チーズ室、ジェラートルームの各セクションでの製造の様子を見ることができます。能登の生乳が殺菌処理され、ジェラートやチーズやクリームに加工される様子を見学することができるよう設計されており、“五感で空間のシークエンスを体感できる独自のミュージアム”のような新しい形態のジェラートショップとして注目を集めています。



店内には、柴野が世界大会などで受賞した数々のトロフィーがずらりと並び、その下にあるホワイトボードには、コンセプトである“ジェラートを科学する”を思わせるルセットなどの走り書きが見られます。柴野は「特に大事にしているのが“ジェラートのアロマ”です。時には数種類の花やスパイスを駆使し複雑な香りを抽出します。食べた瞬間にそこに風景が浮かぶような甘美な味わいと情熱を表現することを心がけています。そのような独自の製法を考えながら毎日新フレーバーの開発に取り組んでいます。」と語っており、五感を刺激する店内で、人間の五感を刺激する未来体験型ジェラートが生み出されています。

同店では、約18種類のジェラートやイタリアの伝統菓子が販売されており、イートインスペースでは飲食を楽しむことができます。世界一を受賞した「Sorbetto di ananas sedano e mela」(パイナップル・セロリ・リンゴのソルベ)や、「Gelato World Heritage」2位受賞作品の「Sud del Giappone」(スッド デル ジャポーネ)などのコンテスト受賞フレーバーも、同店でお楽しみいただけます。



【店舗概要】

店舗名:マルガーラボ野々市

所在地:石川県野々市市本町6丁目370番

電話番号:076-246-5580

営業時間:11:00~17:00

駐車場:10台

定休日:年末年始(2023年12月28日~2024年1月4日まで休業)



■会社概要

株式会社マルガー

代表者:代表取締役 柴野大造

所在地:石川県鳳珠郡能登町字瑞穂163-1

業種:ジェラートの開発・製造・販売、店舗運営

URL:http://malgagelato.com/











