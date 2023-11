[日立Astemo株式会社]



日立Astemo株式会社は、企業価値の向上を目的とした2024年1月1日付にて中国統括本部を中国事業部に組織改正することに伴い、次の通りエグゼクティブオフィサー(執行役員)の異動を決定しましたので、お知らせします。



1. 執行役員の異動*1

*1 下線部が今回の変更箇所です。

*2 2023年11月27日時点の予定です。





以上





Hitachi Astemo Announces Executive Changes

Tokyo, November 27, 2023 --- Hitachi Astemo, Ltd. today announced the following executive changes along with the organization change from China Region to China Business Division to improve corporate value.



1. Change of Position*1

*1 The underlined parts are changes.

*2 As of November 27, 2023.





