今話題のピアニスト“五条院凌”(ごじょういん・りょう)が2023年3月に大阪から始まった全13公演の全国ツアー「So Fabulous Concert」を12月1日(金)に再び大阪サンケイホールブリーゼで開催した。

本公演もすっかりお馴染みとなった2部構成スタイルで行われた。







オリジナルアルバム「Fabulous」とカバーアルバム「お愛集」の2作品を中心に作り上げられたセットリストは、時にはリズムトラックのキーボードでアバンギャルドに、時にはピアノの生演奏でしっとりとした時間を演出した。









アンコールでは、生ピアノ一本で「愛のメモリー」と「Rose Waltz」を披露し、「来年はPA無し、ピアノのみリサイタルコンサートもやりたい!」との心境も語った。







既に来年のスケジュールが幾つか発表されているが、さらに新しい形式の生ピアノコンサートも近々実現するそうなので今後のスケジュールもチェックが必要だ。

そして、五条院が大きな拍手に見送られながらステージを去ろうとしていた時、観客から再びアンコールの声援が上がった。五条院が立ち止まると、様々な曲名が客席から響いた。

五条院はピアノへと戻り、「難破船」~「秋桜」~「SWEET MEMORIES」~「アイドル」~「薔薇は美しく散る」という即興のメドレーを披露した。

超サプライズなプレゼントに会場は割れんばかりの拍手に包まれた。いつまでも鳴りやまない拍手を背に、五条院凌はステージを後にした。











オリジナル曲もカバー曲も関係なく五条院のゴージャスさに包みこんで彼女独自の世界の楽曲へと昇華させてしまう五条院凌のピアノ演奏。

年内残っているコンサートは12月24日(日)の成田国際文化会館クリスマス特別企画「So Fabulous Concert 2023 ~O Merry O Christmas~」だけとなったが、遠方からも行く価値ありだ。







【LIVE INFORMATION】

「So Fabulous Concert 2023 ~O Merry O Christmas~」

チケット一般販売中!

【千葉公演】

2023年12月24日(日)

会場:成田国際文化会館 大ホール

時間:OPEN15:00 / START16:00

料金:一般¥5,500 / 一般ペア券¥10,000 / 友の会一般¥5,300 / 友の会ペア券¥9,600 ※全席指定、税込

Info:成田国際文化会館

Tel:0476-23-1331 (9:00~17:00/休館日を除く)





「~弘前市凱旋初コンサート~ So Fabulous Concert 2024『生』」

チケット一般販売中!

2024年1月28日(日)

会場:弘前市民会館 大ホール

時間:OPEN16:00 / START17:00

料金:前売¥5,000 / 当日¥5,500

Info:弘前市民会館

TEL:0172-32-3374





「So Fabulous Concert 2024」

チケット一般販売中!

【東京公演】

日程:2024年2月10日(土)

会場:武蔵村山市民会館(さくらホール)

時間:OPEN15:00 / START16:00

料金:一般¥5,500 / キャンディパレット(会員)・ハンディ¥5,000

Info:武蔵村山市民会館

TEL:042-565-0226(9:00~22:00/休館日を除く)





【神奈川公演】

日程:2024年3月30日(土)

会場:クアーズテック秦野カルチャーホール(秦野市文化会館)

時間:OPEN16:00 / START17:00

料金:¥6,000

Info:クアーズテック秦野カルチャーホール(秦野市文化会館)

TEL:0463-81-1211











【RELEASE INFORMATION】

先行配信シングル

「愛の水中花」

2023/9/20(水)Release!







1st Cover Album「お愛集」

2023/10/25(水)Release!

¥3,300(tax in)



Track

1.愛の水中花

2.難破船

3.薔薇は美しく散る

4.シルエット・ロマンス

5.秋桜

6.哀愁情句

7.異邦人

8.ベルベット・イースター

9.みずいろの雨

10.SWEET MEMORIES

11.愛のメモリー

12.愛燦燦

13.ワインレッドの心







1st ALBUM「Fabulous」 通常盤

2023/4/5(水) Release!

¥3,300(tax in)



Track

1. ARTEMIS~美しきお月光に照らされ、君は何を想ふ~(Album ver.)

2. CASTLE~迷宮の城~(Album ver.)

3. Rose Waltz

4. TOCCATA

5. INFERNO GATE~煉獄の門~(Album ver.)

6. Song of Fire~炎の唄~

7. ILLUSION

8. Rondo~輪舞曲~

9. お LOVE(Album ver.)

10. ENDLESS SUMMER

11. echo

12. Lento e cantabile



