MEET YOUR ART FESTIVAL 実行委員会(構成団体:エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社、一般社団法人 エリアマネジメントTENNOZ、一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会)と東京都は、2023 年10 月6 日(金)~10 月9 日(月・祝)まで、国内最大級のアートとカルチャーの祭典『MEET YOUR ART FESTIVAL 2023「Time to Change」』を東京・天王洲運河一帯(「寺田倉庫G1 ビル」「B&C HALL」「E HALL」「WHAT CAFE」「T-LOTUS M」「ボードウォーク」ほか)で開催します。

https://avex.jp/meetyourart/festival/



「MEET YOUR ART FESTIVAL」はアートを軸に、音楽・食・ファッション・ライフスタイルなどの隣接したカルチャーを一堂に会することで、領域を超えてそれぞれのカルチャーの魅力に気付きを生み出すとともに、アートに対する新しい出会いや発見を設計することを目指す、領域横断型のアートフェスティバルです。昨年初めて開催し、3 日間で約3 万人を動員しました。



第二回目となる「MEET YOUR ART FESTIVAL 2023」は更に規模を拡大し、4 日間にわたり寺田倉庫を中心とした東京・天王洲運河エリア一帯で開催します。

アートエキシビジョン・2 つのアートフェア・ライヴパフォーマンス・トークセッション・マーケットなどが6 つの会場で同時に行われ、フェスティバル全体で100 名を超える気鋭のアーティストが参加します。



SIDE CORE〈rode work ver. under city.〉



アートを軸に隣接したカルチャーが天王洲運河一帯で同時多発的に重なり合う!

アートエキシビジョン「Intersecting Perceptions -交差する眼差し-」にはSIDE CORE、西野達、小泉明郎、大小島真木など11名の多彩なアーティストが参加。

気鋭アーティスト42名の作品200点以上が一堂に会すアートフェア「PICK UP ARTIST」では 現役藝大生でもあるAHMED MANNANや発表作品の百数十点に及ぶ近作のほとんどがコレクションされている松岡柚歩など注目の若手アーティストからアートエキシビジョン出展作家である西野達の作品や小泉明郎の初期作品も展示・販売する。

また、多様な背景を持つ17組のギャラリー、アーティスト・ラン・スペース、キュレーター、企業が「アートと様々なカルチャーが交差する風景」をそれぞれの視点で切り取り展示・販売を行うアートフェア「CROSSOVER」では、アジアで注目されるアーティスト・ルー・ヤンがTAV GALLERYから参加。また元BiSHのメンバー・MISATO ANDOが初めて作品をお披露目する。

フェスティバル会場の運河沿いに浮かぶ船上ステージでは番組MC森山未來によるトークセッション、CENT(セント・チヒロ・チッチ)/中嶋イッキュウ・キダ モティフォ(tricot)/Pii 3組による「SPECIAL MUSIC SHOWCASE ‒One self-」、6年ぶりの来日となるLovefingersをはじめ大沢伸一やMUROら7組によるDJパフーマンスなどの音楽コンテンツも実施。

マーケットエリアでは、会場限定のWIND AND SEA×加賀美健×MEET YOUR ART FESTIVALのトリプルコラボレーションによるオリジナルアイテムや、紹介制レストランNO CODE×⽺サンライズのスペシャルコラボメニュー、LUCKY ALEXANDER CHINAやAce Hotel Kyotoのチーフバーテンダーを迎えたオフィシャルバー「MYAF BAR」が並ぶほか、天王洲運河での野外映画上映やワークショップなどアートとカルチャーを1日中楽しめる4日間!



【ART】

1.西野達による車や日用品の瓦礫からなる巨大インスタレーションを披露!11名の多彩なアーティストによる展覧会「Intersecting Perceptions -交差する眼差し-」

【場所:寺田倉庫G1ビル】

多様な社会への眼差しを持って、言葉や理論を超えた方法で表現していくアートという世界。それは、あらゆる物事が複雑に絡み合い、マクロとミクロが交差しながら多様な視点が求められる今これからの「変革」を生み出す時代のメディウムとなるのではないか。

その問いに向けた展覧会を、キュレーター・山峰潤也が手掛ける。



西野達〈You Could've Told Me Before We Left!,photo Bernard Renoux 〉



檜皮一彦〈HIWADROME_type_ark_prototype〉



出展アーティスト:大小島真木 / 川久保ジョイ / 小泉明郎 / SIDE CORE / スクリプカリウ落合安奈 collaborate with 落合由利子 / 竹内公太 / 西野達 / 檜皮一彦 / 百瀬文 / 森靖 / 渡辺志桜里



2. 作品がなかなか手に入らない若手アーティストから小泉明郎の初期作品まで42名200点以上の作品を展示販売するアートフェア「PICK UP ARTIST」【場所:B&C HALL】

「アーティストとの対話を通してアートと出会う」をコンセプトに掲げ、AHMED MANNANや松浦美桜香など注目の若手アーティストから、各地の美術館や芸術祭で常に大きな話題を集めるやんツー、アートエキシビジョン出展作家まで国内気鋭アーティスト42名の作品200点以上が一堂に会するアートフェア。西野達が昨年より発表を始めた絵画作品や、MOMAやテートモダンなど、世界中の著名美術館に作品が収蔵されている小泉明郎によるデビュー以前の初期作品など普段なかなか手に入らない作品を展示販売する。



西野達〈街灯のフロアライト〉〈Life's Little Wories of Buddha〉



やんツー〈脱成長のためのイメージ - まわり路〉



松浦美桜香〈pl(r)ay〉



出展アーティスト:AHMED MANNAN | 新井碧 | 石井海音 | 石川慎平 | 大野修 | 岡田佑里奈 | 小左誠一郎 | オートモアイ | 川端健太 | 川人綾 | 栗棟美里 | 後藤夢乃 | 小泉明郎 | 小林正人 | GORILLA PARK | 坂爪康太郎 | 佐藤允 | スクリプカリウ落合 安奈 | 住吉明子 | 高尾岳央 | 舘鼻則孝 | 東城信之介 | 毒山凡太朗 | 朝長弘人 | 新平誠洙 | 西野達 | 能條雅由 | 長谷川彰宏 | 畑山太志 | 前田紗希 | 松浦美桜香 | 松岡柚歩 | 南谷理加 | 御村紗也 | もりかわさく | 谷敷謙 | 山田美優 | やんツー | 楊博 | YU SORA | Ryu Ika | LILY NIGHT



3.アジアで注目されるアーティスト・ルー・ヤンがTAV GALLERYから参加。またMISATO ANDOが初めて作品をお披露目するアートフェア「CROSSOVER」【場所:E HALL】

異なる背景を持つ17組のギャラリー、アーティスト・ラン・スペース、キュレーター、企業が「アートと様々なカルチャーが交差する風景」をそれぞれの視点で切り取り展示・販売を行う。なかでも、Ken Kagami feat M&Rとして出展する加賀美健が、アートフェア「フリーズ・ロンドン」で披露したパフォーマンス「加賀美健があなたのア・ソ・コを即興ドローイング」を実施するなど見どころが盛りだくさん。





出展ギャラリー:XYZ collective / Lavender Opener Chair | 金子恵治 | Ken Kagami feat M&R | CON_ | CONTRAST | COPIC|新宿眼科画廊 | SNOW Contemporary | TAV GALLERY | デカメロン | NEORT++ | 橋口靖弘 (TAGSTA) | Pasona art now | MATTER | 三浦崇宏 | MISATO ANDO with GINZA | 米原康正



4.アートエキシビジョン会場にて、森山未來×ハラサオリによるスペシャルパフォーマンス「Earth as a Circuit」を開催【場所:寺田倉庫G1ビル】

※10月8日(日)21:00から、チケットはSOLD OUT



アートエキシビジョン「Intersecting Perceptions -交差する眼差し-」会場にて森山未來×ハラサオリによるスペシャルパフォーマンス「Earth as a Circuit」を開催。身体を表現の主軸におきながら越境していく表現者である二人が、同時代を生きる身体として、アートエキシビジョン会場の作品群をすり抜けながら、言葉や動きを重ねていく。



【MUSIC】場所:T- LOTUS M

1. CENT(セントチヒロ・チッチ)、中嶋イッキュウ・キダ モティフォ(tricot)、Pii の3組によるスペシャルライブ「SPECIAL MUSIC SHOWCASE - Oneself -」



10月7日(土)

14:10-CENT(セントチヒロ・チッチ)

15:20-中嶋イッキュウ・キダ モティフォ(tricot)

16:30-Pii



「SPECIAL MUSIC SHOWCASE - Oneself -」ではMEET YOUR ART FESTIVALを舞台に、「それぞれが違うこと」「自分らしく生きること」は誇るべきであるということを、異なるバックグラウンドとカラーを持つ3組のミュージシャンのライブを通して伝えていく。



2. 6年ぶりのLovefingers来日、大沢伸一やMUROをはじめ7名のDJによるパフォーマンスを実施。



10月6日(金)17:30-

KIKIORIX、SAYO YOSHIDA、MURO

10月7日(土)17:30-

大沢伸一、Sound‘s Deli、Atsushi Ueguchi

10月8日(日)11:00-

SAYO YOSHIDA、KIKIORIX、Lovefingers



【MARKET】場所:ボードウォーク

1.MEET YOUR ART FESTIVAL 2023のオリジナルキャラクターを手掛けるKen Kagami×WIND AND SEA×MEET YOUR ART FESTIVALのスペシャルコラボ!



MEET YOUR ART FESTIVAL 2023のオリジナルキャラクターを手掛けるKen KagamiとWIND AND SEAのスペシャルコラボ! WIND AND SEA×Ken Kagami×MYAFのトリプルコラボオフィシャルグッズを会場限定で販売。淡路島を拠点に香りの制作を行う和泉侃が主宰する香りを設計するスタジオ「Olfactive Studio Ne」による、会場限定プロダクト販売も。オフィシャルキャラクターを使用したスペシャルワークショップも実施する。



2.紹介制レストランNO CODE×⽺サンライズコラボメニュー、LUCKY ALEXANDER CHINA、Harlow ICE CREAMによるここでしか味わえないスペシャルメニューも!



その他、Ace Hotel Kyotoのバーテンダーを迎えたオフィシャルバー「MYAF BAR」など、マーケットの概念を超えた店舗が多数出店。



出店マーケット:

<ART / FASHION / LIFESTYLE>

TENNOZ CANAL FES(7.8.9日) | WIND AND SEA×MEET YOUR ART FESTIVAL(OFFICIAL GOODS) | Olfactive Studio Ne | プリント職人-トランパックジャパン- | ASOMATOUS | THE SEEDLING | VANS | strange stretch records | TOUFU TOKYO | THAT IS GOOD | WO | HONEY FITZ

<FOOD / DRINK>

NO CODE×SHEEP FREAKS | 完全栄養食「BASE FOOD」 | SØHOLM | MYAF BAR | Ace Hotel Kyoto | Harlow ICE CREAM(6.7.8日) | Quilão(7.8日) | おにぎり まんま | TIGRIS | ZIMA | TUMUGI STAND BAR | INOUT | LUCKY ALEXANDER CHINA | HOTDOG TRAILER | カレーランチ 横浜ボンベイ





【TALK SESSION / OTHER】【場所:T- LOTUS M】

1. 森山未來によるトークセッションを開催!



10月9日(月・祝)12:00-16:40までMEET YOUR ART番組MC 森山未來/ナビゲーター 小池藍登壇による公開収録を実施。12:00からは村上春樹原作の舞台「ねじまき鳥クロニクル」の演出・振付・美術を手掛ける世界的振付家・演出家のインバル・ピントとのスペシャルトークセッションも。

出展アーティストの登壇をはじめ、メディアパートナーとのコラボレーションにより、各界を代表するプレイヤーとともに、アートを中心に多様なテーマでトークセッションを行う。



<TIME SCHEDULE>

12:00-インバル・ピント(演出家・振付家)

13:00-MATTER

13:40-東城信之介/やんツー

15:00-MEET YOUR ART × Forbes JAPAN 30 UNDER 30

小泉明郎/渡部カンコロンゴ清花(WELgee代表)/山峰潤也

16:00-

西野達/森靖



2. 天王洲運河で一夜限りの野外上映・Filmarksとコラボレーションで開催するNIGHT

TIME THEATERやSEKISUI HOUSE meets ARTISTSプレゼンツ廃材を使ったWORKSHOPなども開催!TENNOZ CANAL FESのPOP UP エリアも!【場所:天王洲運河 / WHAT CAFE】



提供:寺田倉庫

10月7日(土)から10月9日(月・祝)まで連日にわたって、植田氏とSEKISUI HOUSE meets ARTISTSとのコラボレーション ライブペインティングのほか、来場者向けに積水ハウスの廃材を使用した「フォトフレームづくり体験ワークショップ」をWHAT CAFEで実施。10月8日(日)18:30からは、「CANALSIDE NIGHT THEATER Produced by Filmarks」 と題して、世界で一番有名な素人アートコレクター夫婦の実像を映したドキュメンタリー『ハーブ&ドロシー アートの森の小さな巨人』を野外上映することが決定。運河周辺の夜景と共に、一夜限りの特別な上映をお楽しみください!



【MEET YOUR ART FESTIVAL 2023「Time to Change」開催概要】



■日程:2023 年10 月6 日(金)- 9 日(月・祝)

■場所:東京・天王洲運河一帯

アートエキシビジョン「Intersecting Perceptions -交差する眼差し-」|寺田倉庫G1 ビル ★

アートフェア「PICK UP ARTIST」|B&C HALL

アートフェア「CROSSOVER」|E HALL

ライブパフォーマンス/トークセッション|T-LOTUS M ★

Forbes JAPAN 30 UNDER 30 ART & ENTREPRENEURSHIP EXHIBITION 「Good Ancestors」|WHAT CAFE ★

マーケットエリア|ボードウォーク

連携施設|WHAT MUSEUM



■時間︓

・10 月6 日(金)

マーケットエリアのみ:16 時 00 分~21 時 00 分

※アートチケットエリア、WHAT CAFE 会場に関しては終日内覧会となります。



・10 月7 日(土)- 9 日(月・祝)

全エリア:11 時 00 分~20 時 00 分

※但し、9 日(月・祝)は17 時00 分終了



■ URL:

(HP) https://avex.jp/meetyourart/festival/

(Instagram) https://www.instagram.com/meet_your_art/



■ アートチケット:

・一般:1,500 円(前売り)、2,000 円(当日)

・学生:1,000 円(前売り/要・学生証)、1,500 円(当日/要・学生証)

※アートエキシビジョン「Intersecting Perceptions -交差する眼差し-」<寺田倉庫G1 ビル>、アートフェア「PICK UP ARTIST」<B&C HALL>、アートフェア「CROSSOVER」<E HALL>をご鑑賞いただけるアートチケットです。連携施設であるWHAT MUSEUM で開催中の展覧会も鑑賞可能です。



■出展協力:

island JAPAN / AKIO NAGASAWA GALLERY / ARTCOURT Gallery / Annet Gelink Gallery (Amsterdam) / ANOMALY / imura art gallery / KOSAKU KANECHIKA / Tomio Koyama Gallery / ShugoArts / TAV GALLERY / TEZUKAYAMA GALLERY / PARCEL / biscuit gallery / Marco Gallery / MISAKO & ROSEN / MUJIN-TO Production (Tokyo) / Yamamoto Keiko Rochaix / EUKARYOTE / Yutaka Kikutake Gallery / √K Contemporary / LEESAYA / rin art association



■主催: MEET YOUR ART FESTIVAL 実行委員会(構成団体:エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社、一般社団法人 エリアマネジメントTENNOZ、一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会) 、東京都

※東京都は、 ★のエリアをMEET YOUR ART FESTIVAL 実行委員会と共同して実施

します。

■後援:品川区

■協力:寺田倉庫株式会社、WHAT MUSEUM

■メディアパートナー: Forbes JAPAN、Inter FM

■制作:エイベックス・エンタテインメント株式会社

■運営:株式会社ライツアパートメント



【本件/メディア内覧や取材に関するお問い合わせ】

MEET YOUR ART FESTIVAL 2023 実行委員会 事務局

(エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社)

担当:古後

E-mail: myaf@av.avex.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-07:40)