仕事がはかどるスーパーアプリ「Lark」を提供する、Lark Japanは、2023年11月17日(金)に、スマートキャンプ(BOXIL)主催「JAPAN LEADERS SUMMIT 2023 in 九州 ~リーディングカンパニーから学ぶ”No.1”事業のつくりかた~」にDIAMONDスポンサーとして出展し、セッション並びにブースにて、仕事がはかどるスーパーアプリ「Lark」をご紹介いたします。



<JAPAN LEADERS SUMMIT 2023 in 九州 ~リーディングカンパニーから学ぶ”No.1”事業のつくりかた~>

開催概要: 「JAPAN LEADERS SUMMIT 2023 in 九州」 は各界のトップランナーである経営者、リーダーによる特別講演、対談セッションを通じて、“No.1”を目指す上で求められる戦略をお伝えするカンファレンス形式のイベントです。不確実性の高い時代、トップを走る経営者やリーダーはなにを、どのように考え、行動しているのか。世界情勢やマーケットの動向、自社の状況が刻一刻と変化する中で、経営者には、今とこれからを的確に捉え、時に大胆かつ慎重に決断し、組織が進むべき方向を示すことが求められます。本イベントでは、次世代を担う経営者、リーダーに向けて、ビジネスの成功事例や表面的なノウハウだけではなく、“No.1”を目指す上で求められる戦略的な思考、マインドなどを皆様とひも解いていきます。



開催日時:2023年11月17日(金) 10時~18時

開催場所:ザ・リッツ・カールトン福岡

会場住所:福岡市中央区大名2-6-50 福岡大名ガーデンシティ

参加条件:無料・申し込み制定員:400名主催:スマートキャンプ株式会社



Larkとは

Larkは、あらゆるニーズに対応する1つのスイートで、チームの共同作業を可能にする次世代コラボレーションツールを特徴としています。チャットを起点に、メール・カレンダー・ビデオ会議・ドキュメント・ワークフロー・バックオフィス機能など、多数の頻用ツールを1つのプラットフォームに統合することで、より効果的なコラボレーションが実現できます。すべての機能が1つのアプリに統合されており、Mac、Windows、iOS、Androidで利用可能です。

Lark Japan公式 Facebook:

Lark Japan 公式Twitter:

Lark Japan公式 TikTok:

【料金プラン】

