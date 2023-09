[Genesys Cloud Services, Inc.]

Genesys AIがさまざまな業界の企業において未来の体験を促進



サンフランシスコ - 2023年8月30日 - 人工知能(AI)を活用したエクスペリエンス・オーケストレーションのグローバル・クラウド・リーダーであるジェネシス(R)は、2024年度の第2四半期(2023年5月1日 - 7月31日)の業績を報告しました。この期間中、Genesys Cloud CX(TM)プラットフォームの利用者数は100万を超え、年間経営収益は12億ドルに達しました。Genesys Cloud CXはContact Center as a Serviceのプラットフォームとして、売り上高は前年同期間と比較して50%以上の大幅な成長を記録しました。



「AIを活用してエクスペリエンスの新時代へ業界をリードするGenesys Cloud CXの強さに対するお客様やパートナー、業界の専門家からの信頼が、日増しに高まってきています。イノベーションとエコシステムを通じて、企業が顧客に対してより高いレベルのパーソナライゼーションを提供し、競合を圧倒するような体験を提供できるよう、ジェネシスは変革を続けていきます。」と、ジェネシスのCEO兼会長であるトニー・ベイツは述べています。







主な業績ハイライト:

第2四半期において、ジェネシスの調整後EBITDA利益率は20%台後半に到達



2024年度上半期、フリーキャッシュフローが黒字化



第2四半期末時点で、総流動性が8億5000万ドル以上という財務基盤を確立。これは手元の現金が6億ドル以上と、未使用のリボルビング・クレジットラインが2500万ドルという強固な財務状態で構成



トップ50のGenesys Cloud CXの顧客は、四半期中にプラットフォームの利用者が平均8,900人以上に到達。これは期間中の前年比で30%以上の増加を示し、エンタープライズクラスの顧客との強い利用成長を記録



第2四半期において、Genesys Cloud CXは多様な業界での導入が進み、前年比の収益成長は流通が145%以上、医療が120%以上、金融が65%以上の成長を記録



新規及び利用が拡大した顧客には、Fortune 20の医療機関、世界トップ5の自動車メーカー、Fortune 100のコンピュータハードウェア企業、米国の人気百貨店などが含まれる



5つの新しい政府のセキュリティ認証、FedRAMP(R)のModerate Impactレベルでの認証、TX Ramp、State Ramp、Cyber Essentials Plus、及びIRAP保護ステータスを取得







さらに、ジェネシスは2023年のGartner(R) Magic Quadrant(TM)におけるContact Center as a Serviceリーダーに位置付けられました。Magic Quadrantのリーダーとして9度目の受賞を果たすとともに、実行能力で最も高く位置付けられました。また、ジェネシスはGartnerのCritical Capabilities Reportにおいても、5つのユースケースのうち「High-Volume Customer Call Center」、「Customer Engagement Center」及び「Global Contact Center」の3つで最高ランクを獲得。ジェネシスはこれらの受賞を、お客様、パートナー、そして従業員がAIによる体験のオーケストレーションというビジョンを実行する企業として信頼している証拠であると評価しています。



顧客と従業員体験の未来を切り拓くGenesys AI

AIによる革新の幅広い歴史を基に、ジェネシスは上半期にポートフォリオ全体で約40の新機能や強化を実現しました。更新内容には、自動要約のためのネイティブな生成AIモデルの追加や、Genesys Cloud CXユーザー向けにAI21 Labs、Amazon、Anthropic、Cohere、Stability AIが提供する業界をリードする基盤モデルをAPI経由で

利用可能にするフルマネージドサービスであるAmazon Bedrockへのアクセスの提供が含まれます。AIの力を活用し、顧客と従業員の体験を変革することに焦点を当てて、3つ以上のネイティブなGenesys AIソリューションを導入する顧客数は、第2四半期に前年比で8倍以上のペースで増加し続けました。



企業に共感的な体験を提供する力を与える

顧客体験の最優先事項である従業員体験の向上を支援するために、ジェネシスは市場の変動に対応するために必要なツールを組織に提供するサービスを続けています。第2四半期中に、コンタクトセンターやそれ以外の職場において、労働力を強化し、エンゲージメントを高めるために設計された新しいサービスを導入しました。これには、Work AutomationおよびTask Routing、Genesys Experience Index(TM)、そしてGenesys Cloud EX(TM)ソリューションが含まれます。



ポジティブな変化の推進

ジェネシスは、ESGの施策を通じて、責任ある成長と世界中でのポジティブな影響の基準を設定する業界をリードし続けています:

ジェネシスの製品を有効に活用するという取り組みを強化し、より多くの非営利団体がクラウドへの移行を促進し、自らのコミュニティサポートを拡充できるよう支援



持続可能な取り組みがビジネス成果への影響を示し、大きな選定基準となった際に、7,500万ドル以上の入札案件を獲得



ジェネシスの全世界の従業員における女性の割合が初めて30%を突破



従業員全体でSoftware as a Serviceの多様な才能を育て、新たに米国において技術インターン40人以上を迎え入れた。そのうち、39%が女性、41%が社会的地位の低い人々の一員







数千の組織がGenesys Cloud CXを使用して、顧客や従業員の体験を差別化し、ビジネスのパフォーマンスを向上させています。ジェネシスの最新のAIやデジタル技術を手軽に体験したい方は、無料で提供されているGCXNow(TM)をお試しください。(https://www.genesys.com/press?release=122890)



Gartner免責条項

ジェネシスは、2016年と2015年のレポートで「Magic Quadrant for Contact Center as a Service, North America」において「Interactive Intelligence」として認識されました。ジェネシスは、2016年にInteractive Intelligenceを買収しました。

2020年のレポートでは、「Magic Quadrant for Contact Center as a Service, North America」という名称が「Magic Quadrant for Contact Center as a Service」とされました。



Gartnerは、「Gartner Research」の発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティングまたはその他の評価を得たベンダーのみを選択するようテクノロジーの利用者に助言するものではありません。Gartner Researchの発行物は、Gartner Researchの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の保証を行うものではありません。



Gartnerは、Gartner社の登録商標およびサービスマークであり、Magic Quadrantは、Gartner, Inc.および/またはその関連会社の米国および国際的な登録商標です。これらは許可を得て使用されています。全著作権は保留されています。



ジェネシスについて

ジェネシスは世界100カ国以上において、毎年数百億件以上の卓越したカスタマーエクスペリエンスを支えています。クラウド、AI、デジタル・テクノロジーのパワーによって、企業は共感性の高いカスタマーエクスペリエンスを提供するジェネシスのビジョンであるExperience as a Service(R)︎を大規模に実現できます。ジェネシスを利用することで、企業はハイパー・パーソナライズした顧客体験をプロアクティブかつ予測的に提供するとともに、マーケティング、セールス、サービスに至るカスタマージャーニーにおけるすべてのチャネルにおいて顧客とのつながりを深めるとともに、従業員の生産性とエンゲージメントを向上させることができます。バックオフィスのテクノロジーを最新の収益に直結するエンジンに変換することで、ジェネシスは顧客の信頼とロイヤルティを育む真の関係性構築を実現します。詳しくは、www.genesys.com/ja-jpをご覧下さい。



(C)2023 Genesys. All rights reserved. Genesys, the Genesys logo, Genesys Cloud CX, Genesys Cloud EX, GCXNow and Experience as a Service are trademarks, service marks and/or registered trademarks of Genesys. All other company names and logos may be registered trademarks or trademarks of their respective companies.



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/04-16:16)