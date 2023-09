[FUNTASM ENTERTAINMENT INC.]

新感覚!対戦型デジタルプライズ・オンラインクレーンゲーム『BOUNTY HUNTERS』 / PVPオンクレで勝利を目指し、世界一のバウンティーハンターの称号を手に入れよう!



2023年9月21日(木)から4日間、幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2023(以下「TGS2023」にて、ブースご来場頂いた皆さまへ500名様にコラボパートナー発行NFTをプレゼント







今回、東京ゲームショウ2023への出展にあたり、パートナープロジェクト様からPFP NFT、BCGキャラクター、アーリーアクセスNFT、一点しかないオリジナルNFTアート等多くの協賛をいただきました。



BOUNTY HUNTERSのブースにお立ち寄りいただき、アカウント登録頂いた方の中から抽選で500名様へパートナープロジェクト*提供のNFTをプレゼントさせて頂きます。



*BOUNTY HUNTERSのゲーム内に登場するコラボ専用デジタルプライズ・オンラインクレーンゲームを制作させて頂くパートナープロジェクト







協賛パートナー一覧





※敬称略/順不同



YULIVERSE

・ゲーム内NFT(Common)

ユリバース内で戦闘モード?新しいキャラLyraが登場。果たして彼女は味方なのか、それとも敵なのか!?位置情報を連動させ現実世界と仮想世界をかけあわせた並行世界を楽しむことのできるNFTオンラインRPG

https://twitter.com/TheYuliverse



BOUNTYKINDS

・β-test Ticket

C2E(Contribute-To-Earn)を主軸とした壮大な世界観が紡ぐメタバースBCG

https://twitter.com/bountykinds



NEO NFT PROJECT - Motorsports×Web3

・10/20開催「NEO SERIES」イベントチケット

・NEO NFT PROJECTとSUZUKIがコラボ限定ジムニーNFT

新時代のモータースポーツエンターテイメントを創り出すNFTプロジェクト

https://twitter.com/NEONFTPROJECT



Mechcraft

P2Eが可能なタワーディフェンスゲーム

https://twitter.com/MechcraftWorld



Climbers

・所持する事でゲーム内キャラクターが利用可能になるメダル「カイルのメダル」「美咲のメダル」

落ちるか、登るか?賞金付きバトルロイヤルゲーム

https://twitter.com/climbersshow



AKIVERSE

・協賛:AKIVERSE PFP

暗闇に支配された仮想世界「AKIVERSE(アキバース)」この世界に光を灯す力の源はゲーム、そしてプレイヤー。ゲーマーが救世主となるこの世界で、あなたの活躍をおまちしています。本PFPはAKIVERSEの世界で活躍する貴方自身です。

https://twitter.com/Akiverse_io



Still Graffiti.(あなろぐおうじ)

孤高遊戯GRAFFITI×BOUNTY HUNTERSコラボイラストを制作提供。

NYタイムズスクエア展示されたNFTクリエイター, 漫画家, イラストレーター

https://twitter.com/analogozi



ENISHI

コラージュデザイナー兼NFTクリエイター カズシフジイ氏のコミュニティから誕生した、地方創生を軸に運営しているNFTコレクション

https://twitter.com/kazushi_fujii_



PHAGY

個性豊かな3DキャラクターデザインNFTコレクション「PHAGY 3.0」

https://twitter.com/phagy_nft



JUNKeeeeS

ジャンクフードをモチーフにした個性豊かなキャラクターブランド。企業や地方自治体とのタイアップ・コラボにも積極的に取り組んでいる。

https://twitter.com/junkeeees_jpn



MetaKozo

PFP NFT(MetaKozo, 2nd. collection Fables)

https://twitter.com/MetaKozo



I'm still here with you.

・Season.1 PFP NFT - Woman L

カスタマイズ型アートNFT「I'm still here with you.」部屋の中の景色がテーマのNFTで、服装や家具を自由に変更可能。クリエイターは国内外で活躍する映像監督/CGクリエイターの森江康太氏が務めています。

https://twitter.com/pj_ishwy



ZUTTO MAMORU

1年ごとに幼なじみの女の子が成長し恋に落ちるNFTプロジェクト

https://twitter.com/zutomamo







BOUNTY HUNTERS出展ブースに関して









小間番号:ホール8 08-N13(一般展示コーナー)

※ゲームタイトルBOUNTY HUNTERSではなく、社名「FUNRASM ENTERTAINMENT INC.」表記となっています。







「デジタルプライズ・オンクレBTH(BOUNTY HUNTERS)」とは?







『BOUNTY HUNTERS』は、世界初!新感覚のデジタルプライズ・オンラインクレーンゲームです。キャラクターを育成し、特殊効果を発動できるレアアイテムを獲得しながら、プレイヤー同士の対戦オンクレで勝利を目指して、世界一のバウンティーハンターの称号を手に入れよう!



通常のオンクレ同様、本物のクレーンマシンを、現地に設置されたカメラのライブ映像を見ながらスマホで遠隔操作することで、アミューズメント施設に足を運ばずにオンラインでクレーンゲームを楽しめ、ショーケースに並んだゲーム内トークン(CAE TOKEN)、NFTやデジタルプライズを獲得することができ、アプリ内ウォレットにてそれらを売却することで収益化も可能。



ゲーム内で獲得できるNFTやデジタルプライズは、様々な有名NFTプロジェクトや、ゲーム、アニメなどのIPを持つ企業とのコラボレーションにより作成され、また、そのすべてのNFTにはゲーム内アイテムとしてより楽しく、有利にゲームを楽しめるユーティリティーが付与されます。



そして、コントラクトウォレットを実装する事でメール/SNSでのログインシステム、ゲーミングとソーシャル要素を強化する事によるユーザー体験価値の向上、トレーダーを排除するトークノミクス設計などによる長期間プレイヤーが楽しめる持続性の担保など、これまでブロックチェーンゲームへの参加が難しかったマス層へ積極的にアプローチします。







ゲームトレイラー(ストーリーテリング)公開中!

https://bountyhunters.notion.site/Storytelling-46223602aa4f4ecab159b282936c67b7







会社概要





世界初*新感覚!デジタルプライズ・オンラインクレーンゲームBOUNTY HUNTERSは、100年続く人気コンテンツ『クレーンゲーム』をグローバルゲームマーケットへ届ける挑戦をしています。2023年Q4にClosed β版をリリース予定。



企業名:FUNTASM ENTERTAINMENT INC.

代表者:Co-Founder CEO Kensaku Nakata

所在地:2nd floor, 116 Main Street, Road Town, Tortola, British Virgin Islands



Official Link: https://lit.link/bountyhunters

Whitepaper: https://doc.bountyhunters.app

Discord : https://discord.gg/kfUHPFSuvu



<本件についてのお問い合わせ先>

BOUNTY HUNTERS マーケティング担当

marketing@bountyhunters.app

若しくは、Discordサポートチケットよりご連絡下さい。



<メディアの皆さまへ>

弊社サービス、アプリ、イベント活動をご紹介頂ける場合、必要な素材や情報等は随時提出いたしますので、お気軽にお問い合わせください。即時ご対応いたします。





* NFTとトークンが獲得できるオンラインクレーンゲームにおいて 2023年8月:当社調べ



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/22-15:16)