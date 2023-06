[Renegades' Music]

誰もが経験する恋を失うとき。その切ない気持ちを思い出して欲しい。失恋したことのある人に聞いて欲しい楽曲です。



青春を謳うロックバンド、フィルフリークは、ミュージック・カンパニーRenegades’ Music, Inc.(レネゲイズミュージック株式会社 東京都港区南青山/代表取締役 山口大輝)から、デジタルシングル『ドラマ終わりに』をリリースしました。Renegades’ Music から、フィルフリークがリリースするデジタルシングル第5弾。第1弾シングル『アオカゼ』で語られた3つの物語から派生した「3つの青いはなし。」の最後の1曲です。





『ドラマ終わりに』はどんな曲か



『ドラマ終わりに』を失恋ソングにした理由



アーティストからのメッセージ



フィルフリークの楽曲たち、好評配信中!



フィルフリーク プロフィール



フィルフリーク プロフィール







フィルフリークのデジタルシングル『ドラマ終わりに』好評配信中!



〈リリース情報〉

2023 年6月23日(金)リリース

フィルフリーク/『ドラマ終わりに』全1 曲収録

発売 & 販売:Renegades’ Music, Inc.

配信サイト(各配信サービス一覧):https://linkco.re/N8szVgBC



『ドラマ終わりに』はどんな曲か

『アオカゼ』で語られた3つのストーリーの一つ一つを深掘りする3部作を「3つの青いはなし。」として連続リリースしています。今回はその中の3曲目です。『ドラマ終わりに』は、2番目に登場するカフェで出会った2人を主役にしています。

別れを経験したことのある全ての人。その人達に、その心の痛みを伝えたいと思い創りました。



『ドラマ終わりに』を失恋ソングにした理由

「3つの青いはなし。」のこれまでの2楽曲では幸せな2人を描いていますが、今回の楽曲は、不幸を乗り越えて幸せになりたいと願う人の人生を描きたいと思いました。

いつかこの悲しみの先にある幸せも歌にしたいな、なんて思ってます。



アーティストからのメッセージ

『アオカゼ』を聞いた後に、

『ドラマ終わりに』を聴くと、より共感できると思います。

『アオカゼ』だけでは完結し切れなかった、

2人の終わりに向かっていく感情や情景を受け取ってもらえたら、とても嬉しいです。

何回も聴いてほしい楽曲の1つです。

広瀬とうき





フィルフリークの楽曲たち、好評配信中!



〈デジタルシングル〉

フィルフリーク/『恋人を終わらせよう』全1曲収録

発売 & 販売:Renegades’ Music, Inc.

配信サイト(各配信サービス一覧):https://linkco.re/3YqECUNu



フィルフリーク/『結婚前夜(アコースティック Ver. )』全1曲収録

発売 & 販売:Renegades’ Music, Inc.

配信サイト(各配信サービス一覧):https://linkco.re/vqfet2Sp



フィルフリーク/『キニ知ラズ』全1曲収録

発売 & 販売:Renegades’ Music, Inc.

配信サイト(各配信サービス一覧):https://linkco.re/6vmaNCeg



フィルフリーク/『アオカゼ』全1曲収録

発売 & 販売:Renegades’ Music, Inc.

配信サイト(各配信サービス一覧):https://linkco.re/hmhRHfSq



〈ミュージックビデオ〉

人気インフルエンサー6名が熱演『アオカゼ』MV

YouTube:https://youtu.be/8vnzkfu5ulM



『アオカゼ』から派生した「3つの青いはなし。」1曲目『キニ知ラズ』MV

YouTube:https://youtu.be/Si5H64dRSes





フィルフリーク プロフィール

フィルフリーク





〈メンバー〉

左から、ツカダユウキ(Ba)、ゆっこ(Key/Vo)、広瀬とうき(Vo/Gt)、小竹巧(Gt)

〈プロフィール〉

男女ツインボーカルが映えるポップな楽曲を、人の感性に触れるバンドサウンドで支え、自分たちの等身大を表現する。2019年12月、テレビ朝日主催「ROAD TO EX 2019」で優勝を果たすと、2020年3月に初の全国流通盤ミニアルバム「Reverse Youth」をリリース。2022年5月、「4つの恋のはなし。」をテーマにデジタルリリースされた4曲のラブソングを携え迎えた下北沢シャングリラ公演はソールドアウト。同年11月には、自身3枚目となるミニアルバム「STORY STORE」をリリースし、翌12月に開催したSpotify O-WESTでのワンマン公演もソールドアウトさせた。

2023年4月より『アオカゼ』で、Renegades' Music 第1弾アーティストとして再デビュー。

〈ライブ情報〉

7月6日(木)@下北沢近松

7月16日(日)@佐倉Sound Stream sakura

〈関連リンク〉

Youtube:https://www.youtube.com/@phillfreak_jp

Instagram:https://www.instagram.com/phillfreak_jp

Twitter:https://twitter.com/phillfreak

TikTok:http://www.tiktok.com/@phillfreak_jp





Renegades' Music, Inc.







~好きな音楽だけに、熱中できる場所~

それがミュージック・カンパニーであり、Renegades’ Music, Inc. です。

私たちは、音楽を通じて社会に対する使命を果たし、音楽業界に置いて不透明な部分を明らかにし、新たな価値を創造していきます。

※詳しくは過去のリリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000119893.html

【会社概要】

Renegades’ Music, Inc. (レネゲイズミュージック株式会社)

資本金 9,900,000 円

代表取締役 山口大輝

従業員数 7名 (2023年4月現在)

本社所在地 〒107-0062 東京都港区南青山3-3-3

WEBサイト:https://www.renegades-music.com

【本リリースに対するお問合せ】

広報担当 中根 秀樹

電話番号:03-6823-7157

E-mail: press@renegades-music.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/30-23:40)