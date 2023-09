[ヘティヒ・ジャパン株式会社]

ドイツ家具金物メーカー ヘティヒグループの日本法人 ヘティヒ・ジャパン株式会社(https://www.hettich.com 東京都千代田区、代表:ブリックマン・マーティン)は、新製品 AvanTech YOU Illumination(アバンテックユー イルミネーション)の日本での販売を開始いたします。

この製品は、ヘティヒ・ジャパンの東京ショールーム(予約制)で公開中です。







新製品 AvanTechYOU Illumination(アバンテックユー イルミネーション)

引き出しを開ける度にLEDライトの美しい光が引き出し内部を魅力的に照らします。



Illumination(イルミネーション)の動画はこちらから 製品動画(YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=HtSqCYlYzcc









Illumination(イルミネーション)は、ヘティヒの最上級モデルAvanTech YOU(アバンテック ユー)のデザインオプションとしてご利用いただけます。



AvanTech YOU(アバンテックユー)の動画はこちらから 製品動画(YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=JUJ-HfoA2pw









デザインに合わせて2タイプからお選びいただけます。





1. Illumination Designprofile (イルミネーション デザインプロファイル)

LEDライト搭載のクリップオン式のデザインパーツが開ける度に引き出し内部を明るく照らします。





























2. Illumination Inlays (イルミネーション インレイ)

専用のガラス側板との組み合わせでLEDの光が幻想的に照らされ上品な雰囲気を演出することができます。





























Illumination(イルミネーション)は、取り付け簡単なバッテリー式で複雑な電気工事が不要です。









◆ LEDライト本体は側板にクリップで止めるだけです。



◆ 充電式バッテリーは引き箱背板に簡単に設置できます。











欧州の権威ある3つのデザイン賞を受賞







◆ レッド・ドット・デザイン賞

https://onl.bz/UUGK8wP



◆ iF デザインアワード

https://onl.bz/ETuf8GQ



◆ インターツムアワード

https://onl.bz/3j8Zz2r













▼ 動画:「ヘティヒ社のご紹介」

https://youtu.be/ge23GMhi8AM

▼ 動画: ”It’s all in Hettich” 「すべてはヘティヒにあります」

https://youtu.be/YK4WYVgA-2Q

▼ ヘティヒ・ジャパン ホームページ

https://www.hettich.com/

▼ ヘティヒ・ジャパン 公式instagram

https://www.instagram.com/hettich_japan/



【ヘティヒ社について】

1888年に設立されたヘティヒ社は、現在世界有数の家具用金物の大手メーカーとなっています。80ヵ国で8,000名の社員が家具向けのインテリジェントな技術を開発することを目指し、協力して業務に取り組んでいます。世界中の社員に支えられているヘティヒ社は、世界中の人々にインスピレーションを提供しているだけでなく、家具業界の皆さまにとって欠かせないパートナーとなっています。ヘティヒ社は、お客様に信頼していただき、身近に感じていただける存在であるため、「一貫性のある価値」、「品質」そして「イノベーション」を提供する企業です。事業規模と世界的に重要な企業としての立場に関わらず、ヘティヒ社は今もなお家族経営の企業として事業を続けています。投資家に左右されることなく、ヘティヒ社は思いやりがあり、持続可能な方法で自社の未来を自由に形成することができます。

https://www.hettich.com/











ショールーム(予約制)の見学をご希望の方は、下記までお問合せください。

【お問い合わせ先】

ヘティヒ・ジャパン株式会社

マーケティング部:塚野裕之

tel: 03-5283-2977(直通)

e-mail: hiroyuki.tsukano@hettich.com

https://www.hettich.com/









