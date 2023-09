[Global Partners Consulting Pte Ltd]

2023年9月1日よりサービス開始、就労ビザ申請時の必須書類に対応



東南アジアを含むアジア太平洋地域諸国を中心とした海外進出支援を行うコンサルティングファームの Global Partners Consulting Pte. Ltd. (本社シンガポール、代表取締役:西田善太、以下「GPC」)の子会社 GPC Gateway Pte. Ltd.(以下「GPC Gateway」)はこの度、シンガポール人材開発庁(Ministry of Manpower、以下「MOM」)より、シンガポール政府公認の学歴認証事業者として日系企業として唯一採択され、本日2023年9月1日よりサービス提供を開始した事をお知らせいたします。

学歴認証サービスのお申し込みはこちら:https://www.gpc-hr.com/





English Here: https://prtimes.jp/a/?f=d117242-11-f5e34d196706ba2f0320ae27dcfdd850.pdf



■GPC Gatewayのサービス内容

シンガポールでは、外国人労働者の質の担保を目的として、2023年9月1日以降、マネジメント層の外国人 駐在員が現地で就労するための就労ビザ(エンプロイメントパス、以下「EP」)の取得手続きの大幅な見直しが予定されています。そのうちの一つが「学歴証明の第三者機関による証明書」です。現在、EP申請を行う際には出身大学の英文卒業証書の提出が必須となっていますが、2023年9月以降は、その卒業大学が実在し且つ卒業証書が偽造されたものではないという証明書を第三者機関から取得し、卒業証書と併せて提出する事が必須となります。さらに、2024 年 9 月以降にEPの有効期限を迎える駐在員のEPの更新に関しては、すでにシンガポールに居住している駐在員であっても、同様の証明書の提出が求められる事となります。

この度、MOMより正式に採択されたGPC Gatewayは、日本の大学の卒業証書について「第三者機関による証明書」を発行できる日系唯一の学歴認証機関 として、本日2023年9月1日よりサービスの提供を開始いたしました。

学歴認証サービスのお申込みはこちら:https://www.gpc-hr.com/



■人事関連のシームレスなサービスのご提供

GPCでは、MOM認定の認証機関としての学歴認証サービスのみならず、公平な雇用慣行に則った駐在員派遣のためのプランニングからタイム&プロジェクトマネジメント、グループ会社による実際のEP申請まで、シンガポールにて強みを持つ人事労務コンサルティング分野とのシームレスな連携も可能です。企業様のシンガポールへのスムーズな人材配置のお手伝いを包括的に支援させていただけますので、ご興味のある方は下記までご連絡いただけますと幸いです。

E-mail:verification@gpc-gr.com



■当社の紹介

グローバルパートナーズコンサルティンググループの傘下である GPC は、顧客のアジア圏における 経営課題解決に特化した各分野のプロフェッショナルで構成される完全独立系コンサルティングファームです。年間 200 社以上の地場企業との事業提携・創出の交渉や、シンガポール国内での計 300 件以上に及ぶ人事労務コンサルティングをはじめとした豊富な経験と現地での最先端の知識・情報・ ネットワークを元に、アジア圏に特化したシームレスなコンサルティングサービスをご提供し、クラ イアント様の「正しい意思決定」と「持続的な成長」にコミットする事で、その先の企業運営を支援させていただきます。





【会社概要】

会社名:グローバルパートナーズコンサルティンググループ

所在地:〒102-0085 東京都千代田区六番町2番地8 番町Mビル3F

代表者:関口泰央

設立:2000年

URL:https://gpc-gr.com/?lang=ja

事業内容:グローバルパートナーズコンサルティンググループは、独立系コンサルティングファームとして、企業経営・会計財務・海外進出・IT・マーケティングなどに関する幅広い顧客ニーズに対応しております。日本本社に加え海外4拠点を展開し、国外では、シンガポールをはじめとしたアジア圏にて計800件を超える日本企業の海外での成功を支援して参りました。

GPCグループは、過去20年にわたり、日本やアジアにおける多国籍企業や中小企業の企業アドバイザーを務めています。より多くの企業が国境を越えた戦略的業務提携や投資の機会を求めている中、私たちの大切なお客様の戦略的利益やニーズを満たすために、弊グループ一丸となり、革新的で実用的なソリューションとサポートを提供し、追求し続けていきます。



【本件のお問い合わせ先】

Global Partners Consulting Pte. Ltd.

112 Robinson Road #07-04 Singapore 068902

E-mail:verification@gpc-gr.com



