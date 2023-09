[株式会社フランネル]

株式会社フランネル(本社:大阪市中央区 代表取締役:柏尾耕資)が展開するパーソナライズ美容石鹸ブランド「9.kyuu(キュウ)」は、9月9日(土)オフィシャルECサイト(https://f-room.shop/)にてオールインワン美容石鹸『Hexa Oil Soap (ヘキサオイルソープ)』を発売。







9.kyuu 『Hexa Oil Soap (ヘキサオイルソープ)』

深く深呼吸したくなるような植物の生命力みなぎる香り、リッチな泡のオールインワン石鹸。

洗顔・ボディ・デリケートゾーンにお使いいただけます。

オーガニック成分や植物由来の原料からできた、9.kyuuのベーシックな石鹸に

植物由来のオイルを配合した贅沢な美容石鹸。

クリーミーな泡立ちでつっぱらず、やさしく洗い上げてくれます。

ボトルフリーで環境にも肌にも優しく、独自製法により、ひび割れせずに最後の最後まで使用いただけます。

世界中から集めた精油でできた景色の見えるようなランドスケープアロマを配合。

<SLSフリー/パラベンフリー/防腐剤フリー/PEG系界面活性剤フリー/その他化学系合成界面活性剤フリー/キレート材フリー/99%以上ナチュラル>



9.kyuuの素材のこと

「9.kyuu」は、1856年創業の世界的石鹸素地メーカー、スティーブンソン社(本社:イギリス、ヨークシャー州)の素材を使用し、全て日本国内で製造を行っています。同社の素材は英国最大の有機認証機関ソイル・アソシエーション・サーティフィケーション(Soil Association Certification Ltd)によるオーガニック認証、そして環境に配慮したパーム油を使用し、RSPO認証を受けており、その安全性や品質の良さは世界的な注目を集めています。







商品名:Hexa Oil Soap Kalahari

ヘキサオイルソープ K

内容量:99g

価格:¥1,870(税込)

原産国: MADE IN JAPAN

天然のクレンジングとしてもよく使われている植物由来のオイルを原料にした石鹸に、洗浄力のあるカラハリメロンシードオイル*を配合した美容石鹸。

*スイカ種子油(洗浄成分)



~こんな人におすすめ~

・さっぱりした洗い上がりが好み

・毛穴の詰まりが気になる

・スッキリした香りが好き



~カラハリメロンシードオイル*~

南部アフリカのカラハリ砂漠に自生し、紫外線や乾燥によるダメージを受けた肌を守る用途で伝統的に利用されていました。肌馴染がよく、皮脂汚れを落とす効果も期待できると言われています。



~香り LANDSCAPE AROMA(ランドスケープアロマ)~

No.1アルケミストの香り(ティートリー/ローズマリー/クローブ)







商品名:Hexa Oil Soap Organic

ヘキサオイルソープ O

内容量:99g

価格:¥1,870(税込)

原産国: MADE IN JAPAN



土壌協会、コスモスオーガニック認定・RSPO認定の原料を使用したお肌にやさしいシンプルな美容石鹸。 有機植物オイル、有機砂糖の自然なきつね色です。有機アロエベラ汁配合でお肌のキメを整えます。



~こんな人におすすめ~

・デリケートゾーンのケアアイテムを 探している

・やさしい洗い上がりが好み

・華やかな香りが好き



~香り LANDSCAPE AROMA(ランドスケープアロマ)~

No.8レムリアの香り(イランイラン/ラベンダー/パチュリ)







商品名:Hexa Oil Soap 9.9 Marula

ヘキサオイルソープ M

内容量:99g

価格:¥1,980(税込)

原産国: MADE IN JAPAN

保湿力の高い植物由来オイルを原料にした石鹸に、マルラオイル**を配合した美容石鹸。

贅沢に13種の精油をブレンドした

『No.9.9』を配合。

**スクレロカリアビレア種子油(保湿成分)



~こんな人におすすめ~

・しっとりとした洗い上がりが好み

・肌の乾燥が気になる

・神秘的な香りが好き

~マルラオイル**~

南部アフリカに自生し、古代から神聖な木として大切にされ、妊娠中のボディケアや皮膚治療に活用されていました。

◆エイジングケア*1に必要な栄養が豊富。不飽和脂肪酸オメガ6・9やビタミンE(トコフェロール、トコトリエノール、ポリフェノール)を豊富に含みます。

◆ 高保湿でしっとり

水分を閉じ込め、肌のバランスを整える働きがあるオレイン酸を豊富に含んでいます。

*1 年齢に応じたケア



~香り LANDSCAPE AROMA(ランドスケープアロマ)~

No.9.9 テンの香り(レモン/グレープフルーツ/ベルガモット/オレンジスイート/ラベンダー/フランキンセンス/ゼラニウム/ネロリ/サイプレス/パチュリ/サンダルウッド/イランイラン/スパイクナード)



『Hexa Oil Soap (ヘキサオイルソープ)』アンバサダー募集







「Hexa Oil Soap (ヘキサオイルソープ)」の新発売にともない、商品を実際にお試しいただき、SNSを通して商品の使用感や魅力を発信し、一緒に盛り上げてくださるアンバサダーを募集いたします。



【募集期間】

2023年9月1日(金)~9月10日(日)23:59まで

【募集人数】

~30名様

【アンバサダー当選発表】

2023年9月12日(火)以降

当選者には Instagramオフィシャルアカウント@‌9.kyuuよりDMをお送りさせていただきます。

【アンバサダー期間】

2023年9月23日(土)~10月14日(土)

【応募方法】

9.kyuuが好き!石鹸が好き!など、

9.kyuuの商品の魅力を一緒に発信していただける方ならどなたでも大歓迎です。

たくさんのご応募お待ちしております。

1. 9.kyuu公式Instagramをフォロー

2. 下記投稿に「いいね(ハート)」

https://www.instagram.com/p/CwoUWb3LLa3/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

3. 下記応募フォームより申請(簡易アンケートあり)

http://tiny.cc/glcavz



【注意事項等】

下記ページから活動内容、応募条件、注意事項は必ずご一読いただき内容に同意のうえご応募ください。

https://f-room.shop/pages/9kyuu-ambassador







株式会社フランネル Tokyo Office

〒108-0075

東京都港区港南4-1-10 リバージュ品川504

TEL:03-6712-3772/FAX:050-6875-6801

●オフィシャルECサイト

<F.room>

https://f-room.shop/

●オフィシャルサイト

https://9kyuu.com/











