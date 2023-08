[株式会社VEATM]

8月の新コレクション計8点が登場!



株式会社VEATM(本社:東京都渋谷区、代表取締役:橋本忠則)が展開するトレーニングウェアブランド「VEATM(ビートム)」は、本日2023年8月4日(金)、4月に即完売した人気アイテムの新色展開アイテムを含む8月の新コレクション計8点を発売いたします。







「VEATM」からはじめよう、VEATMで一歩前へ

「VEATM」は、”THE ONLY ONE WHO CAN BEAT ME IS ME.「自分に勝てるのは自分だけ」”をコンセプトにした、

着用が楽しみになるトレーニングウェアブランド。ストイックなトレーニーだけではなく、普段あまり運動をしない方も、明日はカラダを動かしたくなるような、モチベーションの「きっかけ」を作るブランドです。

ABOUT VEATM:https://veatm.com/pages/aboutveatm



キャンペーン第4弾を実施/即完売の人気アイテムが4ヶ月ぶりの復活、新色LIGHT GRAY が登場!

2023年4月のリブランディング以降、より良いモノをより多くのひとに届ける思いから、品質にはこだわり抜きながら、お買い求めしやすい価格設定で毎月新作のコレクションを発表しております。

今回発売する新コレクションは、サマーシーズンにぴったりな計8点がラインナップ。ポリエステル100%で着心地は軽やかに給水速乾性に優れた【SHORT SLEEVE SLIM DRY T-SHIRT】、ストリンガーのカッティングを従来より広めにとり、より背中の見え方がきれいになるように改良された新型【YBACK TANK TOP】の2アイテムがスペシャルプライスで発売。SHORT SLEEVE SLIM DRY T-SHIRTは、通常価格6,990円(税込)が3,980円(税込)、YBACK TANK TOPは、通常価格5,990円(税込)が3,980円(税込)とお得にお買い求めいただけます。

さらに、4月販売時に即完売した【WARM UP STRETCH LONG PANTS】が新色のLIGHT GRAYを追加して再登場するとともに、セットアップとして着用できる【WARM UP STRETCH FULL ZIP HOODIE】が新登場します。伸縮性をそのままにフィット感と着心地を追求し、サラッと羽織れて持ち運びにも便利な両アイテムは、期間限定のセットディスカウントで、通常24,200円(税込)が17,800円(税込)の26%OFFでお買い求めいただけます。本格的な暑さでモチベーションを保つのも難しい時期。トレーニングシーンもオフの時も、どちらにも活躍するVEATMのアイテムで自らのモチベーションを高めつつ、夏シーズンをお楽しみください。



August 2023 新コレクション一覧

https://veatm.com/blogs/feature-4/veatm-2023-august-collection





<VEATM SPECIAL CAMPAIGN VOL.4>

https://veatm.com/blogs/feature-4/veatm-special-campaign-vol-4



<SHORT SLEEVE SLIM DRY T-SHIRT>

ポリエステル100%で着心地は軽やかに吸水速乾性に優れたスリムシルエットショートスリーブTシャツ。ディティールは肩から首元へのカットラインを入れることにより肩回りが大きく見え、脇から前に斜めのカットラインを入れることによりウエストがシャープに見えるVEATM独自のカットラインを採用しています。背面の配色切替にビックロゴをプリントしたシャープなデザインが特徴です。

サイズ展開 :S、M、L、XL

カラー :OFF WHITE、KHAKI、BORDEAUX、BEIGE、BLACK

価格 :定価 6,990円(税込) → 3,980円(税込) <SPECIAL PRICE>



<YBACK TANK TOP>



今回リリースするストリンガーのカッティングは従来より広めにとり、より背中の見え方がきれいになるように改良された新型YBACK TANK TOP。トレーニング時に背中から肩にかけてよりきれいに見えるこだわりのシルエットで、脇から前に斜めのカットラインのミラーロゴテープがアクセントになります。

また、従来通りウエストがシャープに見えるVEATM独自のカットラインを採用。フロントはシンプルにバックスタイルのロゴがポイントに。生地は着心地とストレッチ性(伸縮性)にこだわったコットンとポリウレタンの素材を使用しています。



サイズ展開 :S、M、L、XL

カラー :OFF WHITE、LIGHT GRAY、BLACK

価格 :定価 5,990円(税込) → 3,980円(税込) <SPECIAL PRICE>





<August 2023 セットディスカウント>

24,200円(税込)→17,800円 26%OFF



<WARM UP STRETCH LONG PANTS>

4月販売時に即完売したWARM UP STRETCH LONG PANTSが新色のLIGHT GRAYを追加して再登場!

VEATMミラーロゴを使用したオリジナルテープデザインが特徴のストレッチロングパンツ。

タイトなシルエットだが全方向にストレッチが効き、トレーニング時もストレスなく履けるシンプルなデザインでシーンを選ばず着用できるユーティリティアイテムです。

光に反射する素材が織り込んであるスピンドルとロゴ入りシリコンキャップがアクセント。

生地は着心地とストレッチ性(伸縮性)にこだわったレーヨン、ナイロン、ポリウレタンの特殊素材を使用しています。



サイズ展開 :S、M、L、XL

カラー :LIGHT GRAY、BLACK

価格 :11,000円(税込)



<WARM UP STRETCH FULL ZIP HOODIE>

好評を得ているWARM STRETCH LONG PANTSのセットアップフーディーが遂にリリース!伸縮性をそのままにフィット感と着心地を追求し、サラッと羽織れて持ち運びにも便利。ファスナーのサイズは柔らかい生地に合わせ小さめのものを選定しています。

パンツ同様ミラーロゴテープとシリコンパッチがアクセント、生地は着心地とストレッチ性(伸縮性)にこだわったレーヨン、ナイロン、ポリウレタンの特殊素材を使用しています。



サイズ展開 :S、M、L、XL

カラー :LIGHT GRAY、BLACK

価格 :13,200円(税込)





<SHORT SLEEVE WOVEN BIG T-SHIRT>



ゆったりとしながらも肩回りや丈感をすっきり見せるシルエットの布帛アイテム。

ディティールは従来通り肩から首元へのカットラインを入れより肩回りが大きく見え、脇から前に斜めのカットラインを入れることによりウエストがシャープに見えるVEATM独自のカットラインを採用しています。

フロント左胸にシリコンパッチを施しシンプルながらもスタイリッシュを演出しON/OFFどちらにも活躍するアイテムです。

生地は軽さを追求しポリエステル素材を使用しています。



サイズ展開 :S、M、L、XL

カラー :BEIGE、BLACK

価格 :7,920円(税込)



<WOVEN SHORT PANTS>



バックポケット下にシリコンパッチがアクセントで、シーンを選ばず着用できるユーティリティアイテム。左ももにはVEATMミラーロゴをあしらい、光に反射する素材が織り込んであるスピンドルとロゴ入りシリコンキャップもアクセント。

シルエットも細すぎず、太過ぎずトレンド感のある絶妙なバランスで、ON/OFFどちらにも活躍するアイテムです。

生地は軽さを追求しポリエステル素材を使用しています。



サイズ展開 :S、M、L、XL

カラー :BEIGE、BLACK

価格 :9,900円(税込)





<VEATM LOGO CAP>



フロント部分にVEATMロゴを刺繍で施し、サイドにはミラーロゴ刺繍が、内側にはオリジナルテープを使用したシンプルかつスタイリッシュなキャップ。アジャスターでサイズ調節が可能です。



サイズ展開 :F

カラー :OFF WHITE、BLACK

価格 :5,990円(税込)





<VEATM LOGO SANDALS>

フロント部分にVEATMロゴをプリントしたシンプルかつ使いやすいシャワーサンダルが登場。普段使いでちょっとした外出にも。もちろん大会バックステージで使用していただける使い勝手がいいアイテムです。



サイズ展開 :26cm、28cm

カラー :BLACK

価格 :4,980円(税込)



会社概要

会社名 :株式会社VEATM

設立 :2022年11月7日

代表者 :代表取締役 橋本忠則

所在地 :〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-4-7 エルム青山3F

事業内容 :フィットネスアパレルブランド

資本金 :1,000万円



