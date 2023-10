[株式会社ソアルソ]

LINEで簡単に購入代行費用の見積もりを依頼、発注!



株式会社ソアルソ(福岡市中央区赤坂1丁目11-13赤坂塚田ビル 6F、取締役:鄭 萬亨)が 韓国購入代行サービス「バード便 by Soalso ( https://birdshipbysoalso.wordpress.com )」をリリースいたしました。



韓国だけで販売されている商品、韓国で購入した方が安い商品を購入したいという時にお使いいただけるサービスです。韓国のサイトでの購入は「海外からは決済が出来ない」「日本への発送不可」「韓国内の電話番号認証が必要」等、日本では購入が出来ないことが多数あります。「バード便 by Soalso 」ならば、LINEで簡単に購入代行費用の見積もりを依頼、発注ができます。





韓国購入代行サービス「バード便 by Soalso 」リリースの背景









株式会社ソアルソでは、スマートフォンやスマートウォッチなどの販売をヤフーショッピング( https://store.shopping.yahoo.co.jp/soalso/ )や Qoo10 ( https://www.qoo10.jp/shop/soalso )で行う中で、取り扱いをしていないスマホケースやタッチペン、スマートウォッチのバンドなどについてのお問い合わせをいただいてきました。しかしながら、個別に商品化が難しいためご要望にお応えすることが出来ないできました。



そのような個別のご要望にもお応えしたいという想いからリリースしたのが、「バード便 by Soalso 」( https://birdshipbysoalso.wordpress.com )です。韓国に本社を置く韓国企業の日本支社であるという利点を生かし、韓国のネットショップでの購入から日本への発送を一括で代行いたします。



「バード便 by Soalso 」のお得なポイント







1.韓国購入代行手数料無料(2023年12月31日まで)

2.送料1500円~(発送後約1週間で到着)

3.関税なし

4.支払いは日本円でOK(国内口座への振込)

5.LINE(ソアルソ公式LINE:@097wwwww)で購入代行費用の見積もりが可能

6.韓国語のサイトが分からない場合のサポートも可能



最大限ご利用いただきやすいよう、代行手数料・送料を低価格かつ関税負担もないようにしております。送料は小・中・大の3つのサイズに分かれており、小サイズ(45センチサイズ)1500円、中サイズ(60センチサイズ)2000円、大サイズ(80センチサイズ)3000円。書籍複数冊等、商品の重さによっては送料が変動する場合があるため正式な送料は見積書にてご案内いたします。



「バード便 by Soalso 」で購入可能サイト例





・韓国サムスン電子オンラインショップ

日本未発売のアクセサリー(スマホケース、イヤホンケース等)も多数販売。



・韓国のオンラインショッピングモール

総合オンラインショッピングモールである、Coupang・Gmarket・SSG.COM・11番街、美容と健康用品のOLIVE YOUNG、書籍のYES24など。



・各ブランドのオンラインショップ

日本未上陸ブランドのオンラインショップのほか、韓国限定商品など。



・韓国フリマサイト

韓国のフリマサイト、ポンゲチャントでは未使用品、中古品などの掘り出し物があるかもしれません。



送料100円割引キャンペーン







【開催期間】2023年9月21日~2023年10月31日まで

Instagram(@birdship_soalso)フォローもしくはX(旧Twitter、@birdship_soalso)をフォロー&リツイートしてくださった方を対象に送料100円引きクーポンをプレゼントいたします。



【 X(旧Twitter)の場合】

1. 公式アカウント@birdship_soalso( https://twitter.com/birdship_soalso/ )をフォロー&イベントお知らせポストをリツイート

2. DMで「クーポン」とメッセージ



【Instagramの場合】

1. 公式アカウント@birdship_soalso(https://www.instagram.com/birdship_soalso/ )をフォロー

2. DMで「クーポン」とメッセージ



会社概要





所在地: 福岡市中央区赤坂1丁目11-13赤坂塚田ビル 6F(マークシェア内)

代表取締役: 鄭 萬亨(JUNG MAN HYUNG)

資本金:900万円

バード便 by Soalso: https://birdshipbysoalso.wordpress.com

Yahoo!ショッピング店:https://store.shopping.yahoo.co.jp/soalso/

Qoo10店: https://www.qoo10.jp/shop/soalso

公式Instagram:https://www.instagram.com/birdship_soalso/

公式Twitter: https://twitter.com/birdship_soalso/

お問合せ::soalso@ymail.ne.jp



