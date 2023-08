[株式会社エビデント]

株式会社エビデント(本社:東京都新宿区)は、本日の取締役会において、ウィリアム ウェズリー プリングル(William Wesley Pringle)を、本日8月15日付で代表取締役兼最高経営責任者(CEO)にするとともに、吉本 浩之(よしもと ひろゆき)を、同日付で代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)とする人事を決定しました。なお、前 社長兼CEOのエリック アンダーソンは退任します。







代表取締役兼最高経営責任者(CEO)に就任するウィリアム ウェズリー プリングルは、コンシューマー、インダストリー、ヘルスケア、ソフトウェア等の業界で、ビジネスの成長と変革を推進したキャリアを持ちます。直近では米国オネックスコーポレーションのポートフォリオ・オペレーション責任者として、20社以上の成長と強化に携わり、現在に至っています。



代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)に就任する吉本 浩之は、総合商社、自動車・電子部品メーカーなどで、グローバルで多様なチームを率い、ビジネスの成長と変革を指揮してきました。直近ではアメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc. 日本代表を務め、現在に至っています。



新しい価値観の広がる世界において、新体制のもと、「常に顧客と共に」、「妥協しないものづくり」というエビデントの創業時から変わらない、顧客課題解決への姿勢をさらに強め、これからも世の中の安全と安心、健康に貢献していきます。社会とともに成長し、進化し続けるエビデントにぜひご期待ください。





Evident Appoints new CEO and COO



TOKYO, (August 15, 2023)- Evident Corporation (“Evident”) announced the appointment of William Wesley Pringle as Chief Executive Officer (CEO) and Hiroyuki Yoshimoto as President and Chief Operating Officer (COO). Wes takes on the responsibility of Eric Anderson who is Interim CEO effective immediately.



