Forget-me-nots代官山店には6月3日、NUBIAN SHIBUYA WOMENSには6月4日にそれぞれデザイナーが来店予定



この度、弊社SHOWROOM CHRMRで取り扱いを行っております韓国発のシューズブランドYIE YIE(イエイエ)が

6月3日(土曜日)より、好感度セレクトショップForget-me-nots代官山店・福岡店と、渋谷パルコ3階 NUBIAN SHIBUYA WOMENSにて発売する運びとなりました。







【YIE YIE】https://www.instagram.com/yieyie_official/

クリエイティブディレクターのSunyuul YieによってYUUL YIEの姉妹ブランドとして韓国を拠点に2015年設立。

メインブランドYUUL YIEのアーティスティックでユニークな感性を基調に、ハートやリボンのモチーフを中心に構成されたデザインと豊富なカラーバリエーションはYIE YIE最大の魅力。大半のシューズにリアルレザーを使用することで、安心して長くご使用いただける高品質な商品だけを販売します。また、受注生産よる徹底した販売数量・品質管理を実現。これにより韓国のみならず、世界各国で愛用されるブランドとなりました。



新作のシューズコレクションをはじめ、大人気のバッグコレクションより完売が続いておりましたSasha・Sierra、新作のEden、店舗限定商品やForget-me-notsではアメリカのトイメーカーTy(タイ)とのコラボレーションアイテムが発売致します。どのアイテムも、国内数量限定販売となりますのでご注意ください。



■Sasha Bag



■Sierra Bag



■新商品:Eden Bag



■Forget-me-nots限定販売:YIEYIE X TY Toys Softies Keyring

※キーホルダーとドックタグの組み合わせはランダムとなります。



■NUBIAN SHIBUYA WOMENS限定販売:YIEYIE Bold Metal Tag



【Sunyuul Yie】 https://www.instagram.com/sunyuulyie/



韓国よりクリエイティブディレクターのSunyuul Yieが6月3日 Forget-me-nots代官山・翌4日NUBIAN SHIBUYA WOMENSに来店決定!

デザイナー、ファッションアイコンとしても韓国国内で多くのファンを持つ彼女から、ブランド・商品デザインについて直接話をお聞きいただきながらショッピングをお楽しみいただけます。

期間中は各店で内容盛りだくさんとなっておりますので、是非お立ち寄り下さい。



【詳細】

■発売日:6月3日(土曜日)

■POP-UP STORE at Forget-me-nots代官山本店

6月3日(土曜日)- 6月11日(日曜日)

※デザイナー来店日時 6月3日(土曜日)12:00 - 18:00

〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町20-13 佐久間ビル1F

TEL:03-6433-7933



■POP-UP STORE at Forget-me-nots福岡店

6月17日(土曜日)- 6月25日(日曜日)

〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1丁目14番23号 大名入江ビル1F

TEL:092-401-0262



■POP-UP STORE at NUBIAN SHIBUYA WOMENS

6月3日(土曜日)- 6月4日(日曜日)

※デザイナー来店日時 6月4日(日曜日)13:00 - 18:00

〒150-8377 東京都渋谷区宇田川町15−1 渋谷PARCO 3F

TEL:03-6455-1076



■商品に関するお問い合わせは取り扱い各店まで



