3名のアーティストとコラボした2023年秋冬コレクションを販売



株式会社TENGA(東京都中央区/代表取締役社長 松本光一)は、2023年10月16日(月)から31日(火)まで、代官山 蔦屋書店(東京都渋谷区)1号館1階にて、アパレルや雑貨制作を通して多様な愛のかたちを礼賛するプロジェクト「TXA-TENGA by Artist-」のアイテムを販売するPOPUPを開催いたします。



TXA公式サイト:https://txa.store











POPUP概要







多様な愛のかたちを礼賛し、性愛に対する社会の価値観を変えるためにスタートしたプロジェクト「TXA-TENGA by Artist-」は、代官山 蔦屋書店では初めてとなるPOPUPを開催いたします。

16日~22日は、2021年のプロジェクト発足時のアイテムから、16日時点で発売されている2023年秋冬コレクションの一部までを販売し、23日以降は2023年秋冬コレクションの販売と、坂内拓、前田豆コ、maitopartaとのコラボレーション商品の先行受注をおこないます。

TXAのアイテムをお手に取ってご覧いただける店舗は、TENGA STORE TOKYO(東京都千代田区)、TENGA STORE YOKOHAMA(神奈川県横浜市)と今回のPOPUPのみとなります。

芸術の秋に、アーティストがそれぞれの感性でアパレルに落とし込んだ「性愛のかたち」をお楽しみください。



【TXA-TENGA by Artist- POP UP】

■開催期間:10月16日(月)~31日(火)

■開催場所:代官山 蔦屋書店 1号館1階(東京都渋谷区猿楽町17-5 代官山T-SITE)

■営業時間:9時~22時

■アーティストラインナップ

▽ 1部 10月16日(月)~22日(日)

unpis / 大河紀 / OTANIJUN / obak / 我喜屋位瑳務 / 管弘志 / 最後の手段 / 杉野ギーノス / 武居功一郎 / 丹野杏香 / CHOU YI / POOL /ボブa.k.aえんちゃん / 三好愛 / millitsuka / 森優

▽ 2部 10月23日(月)~31日(火)

杉野ギーノス / 坂内拓 / 前田豆コ / maitoparta / millitsuka / 森優

※坂内拓、前田豆コ、maitopartaとのコラボ商品は先行受注になります。



2023年秋冬コレクション アイテム紹介









杉野ギーノス Bold striped Sweater

・販売価格:39,600円(税込)

・サイズ展開:1、2





millitsuka Jacquard Cardigan

・販売価格:37,400円(税込)

・サイズ展開:1、2





森優 Reversible Nylon Jacket

・販売価格:55,000円(税込)

・サイズ展開:1、2





先行受注アイテム紹介







坂内拓 Printed shirt Pink

・販売価格:20,900円(税込)

・サイズ展開:1、2





前田豆コ Sweatshirt Blue

・販売価格:15,400円(税込)

・サイズ展開:1、2





maitoparta Jacquard Socks

・販売価格:2,475円(税込)

・サイズ展開:25~27cm





「TXA-TENGA by Artist-」とは











「TXA-TENGA by Artist-(ティーエックスエー テンガ バイ アーティスト)」は、「性を表通りに、誰もが楽しめるものに変えていく」をビジョンに掲げるTENGAが、多様な愛のかたちを礼賛し、性愛に対する社会の価値観を変えるためにスタートしたプロジェクトです。

アダルト製品ではない角度から、ファッションの“時代性”とアートの“自発性”を用い、性愛への関心を喚起します。

第一弾のunpisさん、ボブ a.k.a えんちゃん、OTANIJUNさんとのコラボアイテムを皮切りに、さまざなアーティストさんとのコラボアイテムを発売。

現在はTXAオリジナルのラインアップも展開しております。



アパレルアイテムのほか、今後はイベント開催やアートブックの販売など多角的な展開を行っていく予定です。



【公式SNS】

・Instagram https://www.instagram.com/t_x_a__

・X(Twitter) https://twitter.com/t_x_a_



